Она станет 16-й перехватывающей парковкой в городе
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Стало известно, когда могут открыть новые станции Фрунзенского радиуса
В Смольном назвали дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса ...
Квартплата в 2019 году вырастет в Петербурге дважды: на 44 и 104 рубля
Стало известно, как в Северной столице измениться плата за ЖКУ ...
В Смольном назвали дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса
Стало известно, как в Северной столице измениться плата за ЖКУ
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Объем дорожного фонда Ленобласти сократится на миллиард
Из позитивного – впервые региону удалось освоить средства на рекордные 95%
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Скучная утопия. Градсовет раскритиковал проект КУРТ в Горской
Татарский застройщик хочет построить автономный жилой квартал в Курортном районе Петербурга. На пятне в 100 га через 12 лет будут проживать не менее 13 тыс человек, которым не придется выезжать за пределы квартала - все будет...
Ленобласть вслед за городом отодвигает мусорную реформу – на год
Новая строчка в квитанциях жителей области появится только после 1 января 2020 года
Интервью
Город, где растят инновационных акул
Цифровизация экономики, развитие инновационной инфраструктуры, перестройка отечественной промышленности – необходимые составляющие для перехода на новый технологический уровень.
Расти, не повторяя старых ошибок
О роли промышленного комплекса в экономическом развитии города, проблемах, задачах и перспективах городских производителей, взаимоотношениях бизнеса и власти накануне традиционного петербургского фору...
Городская среда
Построено на доверии. В Петербурге выявили лучших для горожан девелоперов
Торжественная церемония награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя» состоялась вечером 14 декабря в новом Планетарии Санкт-Петербурга.
Игра по правилам: что значит сертификация радиаторов для застройщиков
Поправки к закону о долевом строительстве стали главной темой лета 2018 года на рынке недвижимости. На фоне этого ажиотажа вступление в силу другого нормативного акта прошло для рынка недвижимости спо...
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Установка гаражных ворот
Владельцы собственного гаража, огороженного участка или какой-либо территории задумываются о приобретении автоматич...
Проекты домов 6х4 из бруса
Каждый хочет создать себе неплохое место для отдыха, где можно отвлечься от бытовых проблем, сходить на рыбалку или...
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V Форум бизнеса Северо-Запада собрал в Петербурге ведущих предпринимателей и экспертов
НА V Форуме бизнеса Северо-Запада, организованного журналом «Управление бизнесом», обсудили новые экономические реалии
Журнал «Строительство и городское хозяйство» поздравил девелоперов с профессиональным праздником
Журнал «Строительство и городское хозяйство» организовал в честь профессионального праздника застройщиков собственный конкурс