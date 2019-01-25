жк днепропетровская 37 квартиры 4.4

25 Январь, 2019


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Новости

Стало известно, когда могут открыть новые станции Фрунзенского радиуса

В Смольном назвали дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса ...

Стало известно, когда могут открыть новые станции Фрунзенского радиуса
Новости

Квартплата в 2019 году вырастет в Петербурге дважды: на 44 и 104 рубля

Стало известно, как в Северной столице измениться плата за ЖКУ ...

Квартплата в 2019 году вырастет в Петербурге дважды: на 44 и 104 рубля
Стало известно, когда могут открыть новые станции Фрунзенского радиуса

Стало известно, когда могут открыть новые станции Фрунзенского радиуса

В Смольном назвали дату открытия новых станций Фрунзенского радиуса

Квартплата в 2019 году вырастет в Петербурге дважды: на 44 и 104 рубля

Квартплата в 2019 году вырастет в Петербурге дважды: на 44 и 104 рубля

Стало известно, как в Северной столице измениться плата за ЖКУ


Новости

В Купчино построили четвертую перехватывающую автостоянку

Она станет 16-й перехватывающей парковкой в городе

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Объем дорожного фонда Ленобласти сократится на миллиард

Из позитивного – впервые региону удалось освоить средства на рекордные 95%

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Статьи

Скучная утопия. Градсовет раскритиковал проект КУРТ в Горской

Татарский застройщик хочет построить автономный жилой квартал в Курортном районе Петербурга. На пятне в 100 га через 12 лет будут проживать не менее 13 тыс человек, которым не придется выезжать за пределы квартала - все будет...

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Ленобласть вслед за городом отодвигает мусорную реформу – на год

Новая строчка в квитанциях жителей области появится только после 1 января 2020 года

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Интервью

Город, где растят инновационных акул

Цифровизация экономики, развитие инновационной инфраструктуры, перестройка отечественной промышленности – необходимые составляющие для перехода на новый технологический уровень.

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Расти, не повторяя старых ошибок

О роли промышленного комплекса в экономическом развитии города, проблемах, задачах и перспективах городских производителей, взаимоотношениях бизнеса и власти накануне традиционного петербургского фору...

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Городская среда

Построено на доверии. В Петербурге выявили лучших для горожан девелоперов

Торжественная церемония награждения победителей  XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя» состоялась вечером 14 декабря в новом Планетарии Санкт-Петербурга.

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Игра по правилам: что значит сертификация радиаторов для застройщиков

Поправки к закону о долевом строительстве стали главной темой лета 2018 года на рынке недвижимости. На фоне этого ажиотажа вступление в силу другого нормативного акта прошло для рынка недвижимости спо...

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Новости компаний

Установка гаражных ворот

Владельцы собственного гаража, огороженного участка или какой-либо территории задумываются о приобретении автоматич...

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Проекты домов 6х4 из бруса

Каждый хочет создать себе неплохое место для отдыха, где можно отвлечься от бытовых проблем, сходить на рыбалку или...

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Новости издательства

V Форум бизнеса Северо-Запада собрал в Петербурге ведущих предпринимателей и экспертов

НА V Форуме бизнеса Северо-Запада, организованного журналом «Управление бизнесом», обсудили новые экономические реалии

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Журнал «Строительство и городское хозяйство» поздравил девелоперов с профессиональным праздником

Журнал «Строительство и городское хозяйство» организовал в честь профессионального праздника застройщиков собственный конкурс

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Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

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