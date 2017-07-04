Цифровой формат: за и против

Компании негосударственной экспертизы в большинстве своем готовы перейти на электронный документооборот. Вместе с тем эксперты считают, что сегодня еще не созданы должные условия для успешного внедрения инновационного метода. И каждая компания действует по своему плану.

Напомним, организации госэкспертизы, которым законом было предписано перейти на новый формат работы с документами с января этого года, уже отчитались: все подготовительные мероприятия проведены, работа в электронном виде успешно ведется. Как сообщил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на селекторном совещании, которое в апреле проходило в Минстрое, 83 организации госэкспертизы выполнили все мероприятия, необходимые для перехода к проведению госэкспертизы в электронной форме. В аутсайдерах два региональных органа – Саратовской области и Чукотского автономного округа, не сумевшие подготовиться к нововведению.

Кроме того, как сообщила пресс-служба ведомства, с февраля 2017 года на сайте Главгосэкспертизы России действует Сервис сбора отчетности о переданных полномочиях в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации.

По состоянию на 25 апреля экспертными организациями загружено более 750 файлов, подписанных электронными подписями уполномоченных лиц. В полном объеме отчитались 58 региональных экспертиз, 20 организаций загрузили неполный комплект отчетности. Таким образом, в госэкспертизе, что называется, процесс пошел: за год в регионах сумели выполнить законодательные требования к переходу на новую систему оборота документов.

По мнению вице-президента НОЭКС, президента ГК «ННЭ», к. э. н. Александра Орта, такой уровень готовности обеспечен безусловной поддержкой государства. «Электронный документооборот государственных экспертиз ведется через портал Госуслуг, который создавался и финансировался из госбюджета. Постоянная загрузка и устойчивое финансирование организаций обеспечено обязательностью проведения экспертизы ПД и ИИ бюджетных объектов. Эта совокупность факторов значительно сократила сроки разработки и внедрения программных продуктов, затраты экспертных организаций, – прокомментировал он. – Негосударственные же экспертизы, как любые коммерческие структуры, подступались к решению этой задачи по мере необходимости и финансовой возможности».

Компании негосударственной экспертизы, основанные при государственных, в большинстве своем не только готовы внедрять инновационную форму оборота документов, но и пользуются ею. В Мосгосэкспертизе, например, система электронного документооборота введена в 2013 году. «Почти четырехлетний опыт говорит о том, что перевод услуг в электронный вид был нужной и своевременной мерой, давшей возможность оптимизировать процессы предоставления услуг», – подчеркивает заместитель руководителя Санкт- Петербургского городского филиала Мосгосэкспертизы Юрий Добровольский.

Сегодня все процедуры – загрузка документации, коммуникация между партнерами и экспертами Мосгосэкспертизы, получение заключения – осуществляются в электронном формате. Сервис дает возможность, не теряя времени, заполнить заявление, загрузить проектную документацию. А далее – отследить статусы и действия по заявлению, контролировать готовность заключений по услуге, получать данные о наличии и устранении локальных замечаний, записаться на прием к эксперту.

«Сейчас мы уже работаем над расширением возможностей электронного ресурса, – уточняет Юрий Добровольский. – Скажем, с помощью клиентского сервиса «личный кабинет заявителя» в онлайн-режиме можно получить три негосударственные услуги Мосгосэкспертизы: негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, публичный технологический и ценовой аудит, консультацию экспертов».

Эксперты выбирают

Компании негосударственной экспертизы не стоят на месте и стараются подойти к решению задачи последовательно. Специалисты «Центра строительного аудита и сопровождения» уже активно работают в электронном формате и считают подобный способ взаимодействия с партнерами удобным и оперативным. Более того, как рассказал генеральный директор «ЦСАС» Артем Рыжиков, внедрение электронного документооборота началось в компании с самого ее основания. «Будущее за цифровыми носителями, – пояснил он. – И мы изначально применили этот инструмент в организации внутренней собственной деятельности, затем усовершенствовали функционал для работы с клиентами».

По его мнению, введение системы электронного документооборота в компании способствовало внутренней самоорганизации сотрудников, а руководству дало новые возможности для анализа производственных и бизнес-процессов. Стало проще оценивать нагрузку специалистов, контролировать соблюдение ими сроков выполнения работ. Упростилась и коммуникация с заказчиками. Хотя эксперты ООО «Группа компаний Н.Э.П.С.» не голосуют за нововведение обеими руками, тем не менее уже три года как рассматривают документацию в том числе и в электронном виде. Другими словами, принимают заявления, оформляют договоры, ведут обмен информацией по выдаче и снятию замечаний в онлайн-режиме. Но саму документацию в основном принимают в том варианте, в котором ее подготовил проектировщик и который удобен заказчику. «И видимо, пока это наше преимущество, – подчеркивает президент ООО «ГК Н.Э.П.С.», вице-президент НОЭКС Виктор Зозуля. – Слава богу, что для негосударственной экспертизы час икс еще не настал. Пока многие заказчики предпочитают сдавать документацию на бумажном носителе. Замечу, что далеко не все проектные компании располагают достаточным ресурсом для осуществления этого «великого» замысла. Кроме того, окончательно не решены организационные вопросы – например, Минстроем не до конца разработаны единые требования к формату электронных документов», – заключает он.

Юрий Добровольский тоже считает, что при всех очевидных плюсах нового формата взаимодействия не все заказчики и проектные компании могут оперативно на него перестроиться. «Не все готовы, к примеру, загружать проектную документацию онлайн», – констатирует он, подчеркивая, что для окончательного перехода на работу в электронном формате потребуется время.

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» начало освоение инновационного метода в 2014 году с разработки и внедрения своей программы электронной экспертизы. Это потребовало большой организационной работы и стоило около миллиона рублей. «Для нас очевидно: лидера отличают профессионализм и высокий уровень технического обеспечения. Поэтому мы в ГК «ННЭ» инвестируем в IT-разработки, это необходимо для полного перевода документооборота в электронный формат», – отмечает Александр Орт.

В 2016 году в компании, изучив рынок предложений программных продуктов, выбрали тот, что полностью отвечает текущим потребностям. И тогда Совет учредителей ООО «ННЭ» принял решение о поэтапном внедрении программного комплекса и модернизации оборудования.

В итоге сегодня емкость сервера ООО «ННЭ» расширена, приобретены современные компьютеры, оформлены электронные подписи для всех сотрудников. Обошлось такое перевооружение почти в 1,5 млн рублей. «В этом году мы продолжим работу и уже к сентябрю будем готовы в полном объеме осуществлять взаимодействие с заказчиками в электронном виде посредством «личного кабинета», – констатирует Александр Орт.

При этом в ГК «ННЭ» не рассчитывают на финансовую отдачу от внедрения новых технологий в ближайшие два-три года. Скорее, наоборот: и в этом, и следующем годах планируемые затраты на дальнейшее внедрение информационных технологий составят в целом от 1,5 до 2 млн рублей.

Очевидные плюсы…

Работа в онлайн-режиме, с точки зрения Юрия Добровольского, намного удобнее: нет нужды в большом объеме бумажных носителей, в личном присутствии заявителя в офисе Мосгосэкспертизы. В итоге сократилось время оценки проектов, возросла оперативность работы экспертов, поскольку доступ к документации получили одновременно все специалисты, принимающие участие в рассмотрении проекта. И процесс получения услуг стал предельно прозрачным и детализированным для заявителя.

«Услуги в электронном виде пользуются популярностью и у государственных заказчиков, и у частных инвесторов, которые, к примеру, хотят пройти процедуру комфортно, не теряя времени. В прошлом году 30% всех инвестиционных проектов прошли экспертизу в электронной форме. И этот показатель растет», – утверждает Юрий Добровольский.

Прозрачность работы как внутри компании, так и при коммуникации с заказчиком, контроль каждого этапа экспертизы, оптимизация общих сроков проведения работ – эти основные и очевидные преимущества электронного документооборота трудно не заметить и не оценить, считает Артем Рыжиков. «Благодаря функции «личный кабинет» клиенты могут, не выходя из своих офисов, участвовать в процессе, наблюдать за всеми стадиями прохождения экспертизы, отслеживать замечания, обсуждать проблемы, – поясняет он свою позицию. – Автоматизированные системы, кроме того, сокращают время на обработку документации. Все данные, занесенные в систему, сохраняются, таким образом исключаются потери информации».

В числе видимых и ощутимых плюсов работы в электронном формате специалисты ГК «ННЭ» тоже называют избавление от громоздких коробок с бумажной версией документации, освобождение архивов и упрощение операций по подаче документов. «Кроме того, электронное взаимодействие позволило нам расширить географию, – констатирует Александр Орт. – У нас появились клиенты из самых дальних уголков страны: от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Сочи. Многие заказчики активно переходят на электронный формат, интересуются возможностями BIM-технологий».

…и явные минусы

В свою очередь, Виктор Зозуля полагает, что в сегодняшних реалиях нововведение никаких преимуществ партнерам, участвующим в проекте, не дает. «Обойтись без живого общения проектировщика и эксперта невозможно. Новаторы, уповающие на внедрение электронного документооборота как на великое благо, которое невероятно ускорит процесс или повысит качество экспертизы, глубоко ошибаются, не понимая сути и специфики работы экспертов и процедурных особенностей проведения экспертизы.

Чтобы это понять, надо самому провести хотя бы несколько экспертиз крупных проектов. Уверен на 99% – мало найдется руководителей, которые написали хотя бы одно экспертное заключение, вот и митингуют: «Даешь электронный документооборот!» – уверен президент ГК «Н.Э.П.С.»

«Из нашего опыта использования программного комплекса стало понятно, что вследствие особенности проведения негосударственной экспертизы, где чрезвычайно важны не только четкое взаимодействие сотрудников, но и личное общение с проектировщиками, работа в системе внутреннего электронного документооборота усложняет процесс экспертизы, негативно влияет на сроки ее проведения. И даже не помогает заказчикам, которые тоже должны быть готовы к взаимодействию с экспертизой в электронном виде», – поддерживает позицию коллеги Александр Орт.

Нововведения нередко подвергаются критике, замечает Артем Рыжиков, зачастую это происходит от нежелания отойти от привычных стандартов в работе. Если переходить на новые методы работы последовательно и поэтапно, внедрение инновации пройдет, по его мнению, безболезненно и без потерь.

«В идеале процесс «привыкания» должен происходить подобно закаливанию – прежде чем окунуться в ледяную прорубь, начать следует с обтирания холодной водой. При переходе на электронный документооборот очень важно, чтобы все участники процесса использовали этот инструмент. В ином случае работа окажется неэффективной. Пожалуй, это основная проблема, с которой можно столкнуться при внедрении инноваций в компании», – резюмирует генеральный директор «ЦСАС».

Александр Орт одной из главных проблем подобных нововведений в негосударственных экспертизах считает разобщенность в подходах к практике внедрения нового метода. И сетует на отсутствие координирующего действия законодательства. «Каждый ездок у нас изобретает свой велосипед. В итоге после реализации федеральных посылов придется все «причесывать» и приводить к единому знаменателю», – заключает президент ГК «ННЭ».

Принимая решения по внедрению процедуры электронного документооборота, нельзя было изначально действовать в командно-приказном режиме, убежден Виктор Зозуля. «Ввести с 1 января, и точка», – по его мнению, именно тот подход, который не оправдает себя. «Вводить систему, мне кажется, стоило последовательно и постепенно, а в начале пути вообще на добровольной основе. Особенно для компаний, которые ведут инженерные изыскания и разрабатывают проектную документацию. Тем более пока Минстроем до конца не отработаны и не утверждены единые требования к формату электронных документов. Из отчетных материалов селекторного совещания известно, что разработан проект приказа министерства, устанавливающий единые требования к формату электронных документов, представляемых как для проведения государственной экспертизы проектной документации, так и для проверки достоверности определения сметной стоимости. И работа над проектом продолжается. Не берусь предсказать, что будет с проектировщиками и изыскателями, когда работа завершится и условия электронного документооборота в приказном порядке введут и для негосударственных экспертных организаций. Вероятно, опять все произойдет по В. С. Черномырдину – «хотели как лучше…» – прогнозирует Виктор Зозуля.

Роза Михайлова