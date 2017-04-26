BIM: Ставка на рост

Решение о внедрении BIM-технологий в проектирование строительных объектов принято на государственном уровне. Однако пока к тотальному переходу на информационное моделирование не готовы ни государство, ни бизнес.

Игра на повышение

Технологии BIM (Building Information Modeling) – самый модный и перспективный тренд в развитии мирового строительного рынка. Аналитики Allied Market Research прогнозируют, что мировой рынок BIM в ближайшее время будет расти на 21,6% ежегодно и к 2022 году достигнет $11,7 млрд.

Самым быстрорастущим с точки зрения использования информационного моделирования в проектировании является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия пока отстает от общемирового течения и не может похвастаться повсеместным внедрением информационного моделирования. Впрочем, в последнее время о необходимости внедрения BIM-технологий заговорили на самом высоком уровне.

Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень недавно согласился с тем, что применение BIM позволит принимать эффективные решения на всех стадиях жизненного цикла зданий – от инвестиционного замысла до эксплуатации и даже сноса. «Это важно и для бюджетных строек с точки зрения рационального использования бюджетных денег, и вообще для строительства и эксплуатации любого объекта», – отметил министр.

Михаил Мень привел в пример Великобританию, где весь государственный заказ переведен на проектирование в формате BIM-технологии, что позволяет снижать стоимость строительства объектов за государственный счет на 30%.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов недавно заявил о необходимости доработки законодательства, затрагивающего строительную отрасль, для того чтобы более эффективно внедрять информационное моделирование. «Мы не можем не научиться заниматься информационным моделированием. Да, сегодня мы не до конца готовы, но нужно работать с депутатами Госдумы, чтобы решения по BIM были оформлены законодательно. И уж точно это должно касаться крупных объектов капитального строительства на федеральном уровне». Шувалов призвал начать использование BIM-технологий в строительных проектах с госучастием уже в 2018 году.

В декабре 2016 года Минстрой сообщил о том, что разработал четыре новых свода правил в области информационного моделирования в строительстве, определяющие общие принципы применения данных технологий. Своды правил представлены разработчиком – НИЦ «Строительство» – в ФАУ «ФЦС» на экспертизу. По информации строительного ведомства, нормы будут регламентировать требования и правила по обмену данными, требования к компонентам информационных моделей строящихся объектов, к программным интерфейсам обмена данными, объемам и содержанию передаваемой информации, уровням геометрической и атрибутивной проработки компонентов информационных моделей зданий и сооружений.

Параллельная реальность

Между тем участники рынка указывают на то, что пока ни законодательная база, ни сами игроки не готовы повально переходить на BIM. Для того чтобы доработать правовые акты, понадобится минимум полтора года. Но даже после этого новые технологии еще долго не будут приживаться у консервативных проектировщиков и девелоперов.

«Применение BIM действительно повысит качество строительных проектов и позволит избежать очевидных ошибок и ляпов, – считает заместитель руководителя Санкт-Петербургского филиала Мосгосэкспертизы Юрий Добровольский. – Однако сейчас ни бизнес, ни государство не готовы к переходу на BIM. Ожидается, что к концу апреля завершится разработка «дорожной карты» и ряда документов Минстроя, после чего появится нормативная база, которая позволит ввести BIM в правовую плоскость. Сейчас это не так».

Как поясняет Юрий Добровольский, сегодня на строительном рынке РФ существует парадоксальная двойственность. Продвинутые проектировщики и девелоперы активно используют инструменты BIM, но по закону не могут получить заключения по этим проектам. В итоге, чтобы получить разрешение на строительство, проектировщики вынуждены составлять классическую проектную документацию.

«Например, наша организация берет и в полном объеме рассматривает BIM-проекты, но в рамках консультационных услуг. Из-за отсутствия нормативной базы выдать заключение, после которого нужно будет получить разрешение на строительство, мы не можем. Поэтому идет параллельный процесс: BIM и классическая документация, после нее выдается заключение, и уже в процессе строительства BIM-модель используется некоторыми организациями в работе», – говорит Юрий Добровольский.

По его мнению, возможность полноценного проектирования появится и распространение применения BIM-моделирования произойдет не ранее конца 2018 года.

Стоп, прогресс

Внедрению BIM в России мешают и другие аспекты. В частности, высокая стоимость программного обеспечения. Отечественные проектировщики в основном используют такие продукты линейки BIM от иностранных компаний, как ArchiCAD, Revit, Tekla Structures, MagiCAD. К тому же программное обеспечение этих производителей сложно интегрируется с российскими системами управления предприятиями, а без этого нельзя добиться оптимизации стоимости и сроков строительства. Кроме того, в России до сих пор нет единой базы данных по материалам и строительным процедурам, которые можно было бы использовать при создании BIM-модели. «Формированием баз данных должны заниматься разработчики программных комплексов», – отмечает Юрий Добровольский.

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Еще одна преграда на пути распространения BIM – нехватка квалифицированных кадров. Еще семь-восемь лет назад о профессии BIM-менеджера слышали немногие, а сегодня это одна из самых востребованных специализаций на строительном рынке. Выступая на конференции «BIM на практике – 2017» в Петербурге, генеральный директор ООО «АйДи» Сергей Веселов отметил, что сейчас специалист по BIM – это сплав архитектора, проектировщика и программиста. По его прогнозам, в дальнейшем требования к специалистам будут возрастать.

Перед участниками рынка встает вопрос о том, как готовить кадры, которые смогут работать с BIM-технологиями. «Уровень подготовки проектировщиков очень низкий. В институтах готовят специалистов прошлого века. Старых специалистов тяжело переучить», – отмечает Юрий Добровольский.

Наконец, по словам эксперта, в России еще много консервативных проектных организаций, не желающих переходить на BIM-проектирование. Работать по классической схеме для них привычнее и не надо тратиться на внедрение инноваций.

«Сейчас у многих недоумение вызывает тот факт, что прораб на объекте должен бегать с планшетом. Но есть и те, кто уже несколько лет назад внедрил BIM-технологии. Это процесс тяжелый, но неизбежный», – констатирует представитель Мосгосэкспертизы.

Цена успеха

По мнению Юрия Добровольского, внедрение BIM требует денежных вливаний только на начальном этапе. Однако со временем оно сокращает издержки и позволяет экономить. По данным экспертов Стенфордского университета, при использовании BIM в строительстве эффективность работ на каждом этапе возведения объекта вырастает с 69 до 95%.

Как отметил Сергей Веселов, инструменты BIM позволяют значительно сокращать время работы над проектами. «Сейчас можно тратить 2,5–4 месяца на разработку проектов жилого комплекса по сравнению с 5–6 месяцами раньше», – отметил Веселов. По его словам, использование BIM-инструментов повышает эффективность планировочных решений, то есть увеличивает продаваемые площади на единицу создаваемого объема. Кроме того, благодаря базам метрик проектировщики могут анализировать эффективность инженерных сетей: количество стояков на одну квартиру, потребляемую мощность на продаваемый квадратный метр и другие показатели.

Сергей Веселов в своем выступлении привел конкретные цифры. Так, девелоперский бюджет объекта жилищного строительства площадью 18 000–20 000 кв. м в среднем составляет 1 млрд рублей (без учета затрат на покупку земельного участка). Использование BIM-технологий позволяет сократить проектные ошибки и дополнительные работы на объекте и на этом сэкономить 13–14 млн рублей. Кроме того, с помощью BIM-технологий можно точно рассчитать металлоемкость проекта (использовать 80–90 кг вместо 100 кг на кубометр) и на этом сэкономить еще до 10 млн рублей. Экономия на отделке за счет отсутствия перерасхода стройматериалов составит 3–4 млн рублей, еще чуть больше, до 5 млн рублей, девелопер может сэкономить на трассировке коммуникаций. При этом BIM-технологии помогают выкроить для девелопера примерно 1% дополнительных площадей для продажи, что позволит привлечь в проект еще около 20 млн рублей. Таким образом, экономия за счет использования BIM-технологий для указанного проекта может составить 45–50 млн рублей.

Несмотря на то что современные инструменты для BIM-проектирования пришли в Россию относительно недавно, некоторые петербургские девелоперы уже активно их используют. Как пояснил в своем выступлении на конференции «BIM на практике – 2017» заместитель директора по развитию компании Bonava Александр Бойцов, девелопер – самое заинтересованное лицо во внедрении информационных технологий.

«Мы как девелопер начинаем работать над проектом, когда нет еще даже участка: изучаем, какой проект нужен, затем развиваем концепцию, проект, продажи и так далее», – пояснил Бойцов.

Он отметил, что девелопер получает информацию о расчетах, логистике, архитектуре и других аспектах строительства. Объединить и структурировать данные позволяют инструменты BIM.

Бойцов рассказал о том, что один из строящихся проектов компании Bonava в Петербурге представлен в базе застройщика в виде 63 000 файлов размером 200–600 Мб каждый, при этом файлы имеют различные форматы. Благодаря облачной платформе у работников компании есть круглосуточный доступ к файлам из любой точки мира. Кроме того, с помощью инструментов BIM застройщик разрабатывает точные демонстрационные материалы, в том числе визуализацию интерьеров, вид из окон, планы этажей. «Это в разы дешевле, чем делать шоу-рум», – отметил Александр Бойцов.

Технологии BIM находят применение и в проектировании инфраструктурных объектов. Как отметил директор по проектированию компании ГК «Спектрум» Николай Клементьев, процесс разработки проекта крупного, технологически сложного объекта требует колоссальных трудозатрат. «Когда речь идет о таком объекте, как, например, аэропорт, наша команда может составлять 100 человек, не считая людей из других компаний, которые тоже участвуют в проектах. Возникают вопросы взаимоувязки решений – инженерных, организационных, финансовых. Технологии BIM во многом в этом помогают», – отметил Клементьев.

По мнению экспертов, BIM доказал свою эффективность и при работе с реконструируемыми объектами, и для управления инфраструктурными проектами. Рос­автодор постепенно внедряет BIM-технологии в проекты дорожного строительства с 2015 года. На 2018 год запланировано создание предварительных стандартов BIM в этой отрасли. Кроме того, в области развития информационного моделирования в дорожной отрасли Россия сотрудничает с Финляндией. Так, BIM-моделирование применялось на участке капремонта федеральной трассы М-7 «Волга» на подъезде к городу Иваново.

Между тем участники рынка отмечают, что, несмотря на стремительное развитие BIM-инструментов, они пока не полностью закрывают потребности строительной отрасли. По разным оценкам, доступные BIM-технологии затрагивают только пять-семь разделов проектирования и строительства, что составляет не более 50% всей необходимой документации.

Благодаря тому что рынок BIM-технологий еще не до конца занят, посоревноваться с западными разработчиками смогут и российские IT-компании. Эксперты указывают на то, что в России пока нет BIM-технологий для систем вентиляции, контрольно-измерительных приборов и многих других сфер строительства и эксплуатации. Главная задача разработчиков – сделать продукты универсальными и совместимыми. Очевидно, что решения в области информационного моделирования будут развиваться и дальше, однако на данном этапе развития рынка говорить о тотальном переходе на BIM не приходится.

Мария Коваценко