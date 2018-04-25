Петербург и Ленобласть сразятся за кампус

Ленинградская область вслед за Смольным предложила руководству СПБГУ конкретные участки для расположения нового студенческого городка. На кону не только экономика в 50 млрд рублей, но и политические очки. Петербург варианты представил гораздо раньше, но часть из них не в собственности города, другая — просто не существует

Накануне власти Ленинградской области сообщили, что вскоре руководству СПбГУ будет предложено три площадки для возможного размещения кампуса вуза: в Таицком поселении Гатчинского района площадью 186 га, в Веревском поселении Гатчинского района площадью 300 га и в городе Всеволожске площадью 536 га. Как отмечают в правительстве 47 региона, всего было отсмотрено 15 вариантов, в том числе в Сертолове, Буграх, в Тельмановском и Тосненском районе.

Под эгидой Минэкономразвития

Разработка концепции размещения кампуса идет согласно решению федеральной рабочей группы от 26 мая 2016 года под эгидой Минэкономразвития. Тогда и было принято решение о создании единого студенческого городка, рассказал в среду, 25 апреля, на заседании Градсовета области зампредседателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. По его словам, не так давно состоялось совещание в Минэкономе по согласованию конкретных участков.

«Нам согласовали меньшее количество вариантов. Окончательного решения Университетом еще не принято. Наша задача — выбрать из трех земельных участков два. Посмотреть их концепцию, насколько они подходят по архитектуре, логистике, удаленность от жилой застройки и т.д, — заявил чиновник. — И затем еще раз с обоснованием и позицией областного Градсовета предложить эти площадки еще раз СПБГУ».

«Есть три типа кампусов: городские, пригородые и размещаемые в сельской местности. У всех свои недостатки и преимущества, но золотой серединой является пригородный кампус — это и экология, и доступность инфраструктуры. Мы предлагаем именно пригородные варианты», — заявил главный архитектор области Михаил Киреев.

Наделы на выбор

Так, Всеволожская площадка — ближе всего к городу. Проект предполагается реализовать в два этапа рядом с развязкой КАД и Шафировского проспекта — вдоль Рябовского шоссе. Это бывшие земли Ржевского полигона. В настоящее время на участке, предназначенном под санаторно-курортное лечение, объекты спорта и отдыха — лесополоса. Эта земля уже передана Минобороны в адрес муниципалитета под рекреацию. До центра города от участка можно будет добраться за полчаса, уже готов проект продолжения Пискаревского проспекта на Токсово с участием федеральных средств, оптимистичен Михаил Москвин. Более того, в документах террпланирования закладывается транспортная связь Всеволожска с Мурино и Буграми, что станет отличной альтернативой для будущих пользователей кампуса.

Веревская площадка представляет собой узкий участок в 300 га между федеральной автодорогой Р-23 и Киевским шоссе у железнодорожной станции Верево (вдоль ж/д ветки на Гатчину). Здесь территория относится к зоне промышленности, транспорта, земель обороны и радиовещания. Северная часть участка используется как промзона, но вскоре арендатор съедет с государственной земли.

По словам Михаила Москвина, среди плюсов территории — два вида транспорта, до центра города, если пустить «Ласточку»- 20-30 минут. В соседних Верево и Гатчине, кроме того, есть возможность строить массовое жилье для студентов и работников Университета. На территории кампуса предполагается временное жилье для преподавателей, общежитие для студентов и общежитие для обслуживающего персонала. Но как таковой жилой функции на территории студгородка не предусмотрено, говорят в правительстве Ленобласти.

Участок в Тайцах находится в двух шагах от Верево между Киевским и Красносельским шоссе. Он заканчивает Санаторскую улицу, которую придется реконструировать и расширять, выкупая соседние участки. Фактически он расположится на территории поселка Санаторий им. Свердлова.

«Территория имеет большой минус — далеко до магистральных дорог, участок пока оторван — придется тратить дополнительные ресурсы для обеспечения доступности», — говорит Михаил Москвин. Да и резерва для расширения нет.(см. галерею №1)

И земли в перспективе

Членов совета интересовала транспортная доступность участков, экологическая обстановка в этих локациях (особенно Ржевского полигона). Многие зодчие отмечали необходимость учитывать ландшафт территории и историчность места. «Нужно поискать площадку в действительно красивых местах, они в области есть, студентам там жить, учиться, работать, там должна быть спокойная научная среда», — вставил архитектор Александр Викторов.

В итоге совет большинством решил, что потенциал ресурса и роста больше всего у Всеволожской площадки, в комплект к ней пошел участок в Верево. При этом господин Москвин отметил, что этими участками область не ограничена. И пока решение Университетом не принято, никто не запрещает региону предлагать новые территории.

Петербург начинает и…?

Согласно концепции университетского кампуса в будущем студенческом городке будет обучаться не мене 20 тыс. студентов, там же предусмотрено около 10 тыс. работников Университета. В составе кампуса нужно предусмотреть медицинскую клинику на 1000 коек, многопрофильный спортивный комплекс, учебно-научные корпуса, общежития на 20 тыс. человек, конгресс-центр на 5 тыс. мест, не менее 10 тыс. парковочных мест и пр. Под размещение кампуса нужен участок не менее 120 га. Стоимость переезда ранее оценивалась в 50 млрд рублей, длительность — в 10 лет

По всей видимости, за кампус развернется настоящая межрегиональная борьба. Напомним, на совещании в конце декабря под руководством вице-губернатора Игоря Албина уже было заявлено: «представители комитетов и самого вуза пришли к общему мнению, что кампус должен быть размещен в Петербурге».

На том же мероприятии КГА предложил несколько вариантов размещения студгородка, в Пушкине, Кронштадте, в Курортном районе и т. д.

От Котлина до «Морского фасада»

В распоряжении «СГХ» оказались адреса конкретных площадок (см. галерею №2). Так, в Кронштадте СПБГУ предлагают землю на потенциальных намывных территориях. В документах КИО это называется «Планируемая к намыву территория водного объекта «Невская губа» севернее о. Котлин». Площадь насыпного участка составит 187 га, а по расчетам КГА под кампус здесь потребуется не менее 200 га. То есть здесь кампус столкнется с небольшим дефицитом территории. При этом высота застройки здесь не превысит 15 метров. Напомним, намыв в северной части острова грезился еще Комитету по экономической политике времен Елены Ульяновой. Но в итоге оказался на той же полке проектов, что и тоннель под Александровским парком.

Бывшая территория аэропорта «Горская», согласно расчетам, вполне подходит для размещения всех корпусов студгородка (в Горской кампусу нужно всего 163,8 га). Построить здесь можно на один этаж выше (18 метров), а для учебных и жилых корпусов потребуется меньшие объемы недвижимости. Но тут может вмешаться юридический вопрос: сейчас эти земли принадлежат федералам — ранее Фонду РЖС, который не мог продать бывший военный аэродром в течение 10 лет, потом АИЖК, а теперь — ДОМ.РФ. Практика показывает, что федеральную землю Петербург может получать годами.

Еще один участок федералов площадью в 342 га предлагается ученым на пересечении Киевского и Красносельского шоссе. Территорию Фонд РЖС когда-то продавал под жилую застройку, но у девелопера Delta не срослось. А потом Смольный вносил эту площадку в список территорий КУРТ. Сейчас они обозначены как земли Аграрного университета.

Правда, львиная участка (159 га) отводится под «резерв». Но сложности с переводом в региональную казну будут те же.

Небольшой кусок земли предложен и под Петергофом — на пересечении Санкт-Петербургского и Ропшинского шоссе. Здесь у Университета в бессрочном пользовании уже есть 41,5 га, а новый кампус предлагают сделать «через дорогу». Препятствия два. Первое — острый дефицит земли: достаточном плотная окружающая застройка дает выделить здесь только 92 га, а нужно, как мы помним, 200 га при высоте застройки в 15 метров. Налицо дефицит в 108 га, а вспомогательные зоны типа спорткомплекса и общежития сюда вообще не помещаются. Кроме того, участок расположен в зоне Р3 — санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма.

Внушительные 526 га отводятся под кампус между Пушкиным и Колпино — на Ям-Ижорском шоссе. Здесь также надел разделен на застраиваемый участок (ближе к Пушкину, 298 га) и резерв в 228 га. Причем резервные территории расположили аккурат вдоль скоростной трассы М-11. Прилегающие к трассе участки не предназначены под застройку.

Но самая одиозная локация, без сомнения, находится на намывных территориях в западной части Васильевского острова, а под кампус Смольный хочет отдать всю (внимание!) северную часть намыва. Которая, кстати, не только не застроена, но даже еще и не намыта. На «сложных грунтах намыва» университету позволят строить 40-метровые здания, благодаря чему под кампус потребуется всего 85 га, щедрой рукой выделено более 100 га. Намывные перспективы Университета, впрочем, вызывают самые большие опасения — оператор намыва «Терра Нова» сначала провалил создание искусственной территории, потом трагически потерял генерального директора, а сейчас переходит под контроль «Сбербанка», который не преминет избавится от актива в пользу первого попавшегося крупного застройщика. Хотя на первый взгляд новая «чистая» территория для нового кампуса — звучит красиво.

Коллегиальным выбором

Впрочем, в Смольном борются за кампус пока не особенно активно. В КГА, которому было поручено выбирать участки, заявили, что все представленные участки подходят для размещения кампуса по градостроительным параметрам. По словам представителя комитета, предложения участков были отправлены на согласование в Комитет по науке и высшей школе, но там, по информации КГА, даже не начинали рассматривать проекты.

В Комитете по науке заявили, что в принципе не уполномочены решать градостроительные вопросы. «Наше содействие в выборе участка под размещение кампуса СПбГУ носит рекомендательный и совещательный характер, — заявили в комитете. — В настоящее время идет коллегиальное, в том числе с участием органов государственной власти, обсуждение и проработка функциональных параметров территорий, инвестиционно-финансового обоснования каждого проекта, сроков реализации и многих других аспектов».

Больше конкретики дали в Комитете имущественных отношений. Там пояснили, что предложения по участкам давали разные ведомства. В частности, КИО предложил два участка в Пушкине (земли аграрного университета) и два участка в Кронштадте (перспективный намыв и прилегающая территория северо-восточнее пересечения с улицей Гидростроителей).

По данным КИО, остальные участки были предложены КГА и Комитетом по строительству. Однако эти предложения комитет считает менее перспективными. «По ряду участков потребуется решение имущественно-правовых вопросов (есть собственники, нужен выкуп) и, безусловно, освоение выбранной территории для размещения кампуса повлечет определенные трудо- и финансовые затраты для университета», — рассказали в КИО.

В случае итогового одобрения площадки, СПБГУ сам объявит конкурс на эскизный проект кампуса.