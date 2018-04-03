Смольный повторяет схему «базар-вокзал на Парнасе»: теперь и в Купчино

Совет по инвестициям при губернаторе Петербурга одобрил концепцию создания автобусного вокзала на Витебском проспекте — напротив станции метро «Купчино», инвестору дадут 4,4 га земли, на которых он за 3 года построит легальное пристанище для сотен перевозчиков. Такой же красивый проект планировался десятилетие назад на Парнасе, но пал жертвой земельных махинаций времен Валентины Матвиенко, став обычным торговым центром.

Петербургу жизненно необходим новый автовокзал, в этом пыталась убедить членов городского правительства глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк на совете. По ее словам, сейчас весь поток автобусных перевозок идет по трем направлениям — северному, южному и восточному. При этом последнее принимает не более 2800 человек в сутки, основная же нагрузка ложится на южное направление.

При этом мощности действующего автовокзала на Обводном канале исчерпаны (станция принимает около 21,2 тыс. человек в сутки), что влечет за собой появление несанкционированных точек отправлений автоперевозчиков — и нелегальных маршрутов.

И ЛРТ туда же…

Возглавить процесс, который не может победить, Смольный планирует путем создания нового международного вокзала «Южный» рядом с транспортно-пересадочным узлом «Купчинский». Тут как звезды сошлись: и две крупные городские артерии рядом (Дунайский и Витебский проспекты), и КАД, и вылет на федеральные трассы. «Такое расположение расшивает проблемы транспортной доступности и решает проблемы распределения транспортных потоков из центра города», — вещала госпожа Бабюк.

Инвестору предложено либо целевым назначением (как стратегическому), либо по концессии выделить два земельных участка общей площадью 4,4 га прямо напротив станции «Купчино». Где именно, пока не очень понятно, ведь напротив находятся участки, на которых гостиницу будут строить братья Зингаревичи. Правда, вот сию минуту — там гаражи КАС.

Тем не менее, на этих участках потенциальный инвестор сможет построить около 800 тыс. кв. м недвижимости, то есть создать полноценный многофункциональный комплекс. Сам вокзал должен быть оборудован пятью перронами прибытия и 12 перронами отправления на три сотни автобусов. Суточный трафик составит около 12 тыс. человек.

Ирина Бабюк ожидает, что после конкурса или целевого предоставления земли, вокзал построят за три года, объем инвестиций составит 4 млрд рублей, а окупаться вложения будут 11 лет. Ищут не просто девелопера, но такую компанию, которая после окончания строительства будут сама эксплуатировать автовокзал и осуществлять перевозки. Также — либо сама, либо по договорам. По словам главы комитета, у них уже есть три интерессанта, возглавляющие транспортную ассоциацию и они, мол, готовы.

Георгий Полтавченко также не сразу понял о какой локации идет речь: «А где это? У нас же, вроде, там легкорельсовый трамвай проходит…». Ирина Бабюк уточнила, что «проходит» (даже конкурс еще не объявили) не там. Но тем не менее, все эти виды транспорта можно связать в рамках транспортно пересадочного узла «Купчинский». «Надо подумать крепко, может предлагать сразу весь комплекс ТПУ, а не один проект», — размышлял губернатор.

В последнее время стало хорошим тоном пропесочить торговлю. Не удержались и на этот раз. Вице-губернатор Игорь Албин напомнил, что у города в территориальной схеме 64 ТПУ и первый опыт состоялся на базе ТПУ «Южное». А будущий инвестор должен взять этот опыт на вооружение и не перебарщивать с «коммерческой и торговой составляющей».

Его поддержал вице-губернатор Михаил Мокрецов, сославшийся на европейский опыт строительства автовокзалов, где есть только стеклянный навес и перрон, без назойливой торговли, которая существует «отдельно».

Ирина Бабюк уверила чиновника, что именно для этого инвестору и дают два участка — на одном он утолит свой коммерческий голод и будет качать окупаемость, второй — под вокзал.

На этом и закончили, договорившись, что сразу после «Южного» вокзала, возьмутся и за строительство аналогичного вокзала на севере города.

Шаверма вместо МФК

Здесь просто жизненно важно уточнить, что упомянутый «автовокзал на севере города» — это отнюдь не новая, но реально десятилетняя история полной управленческой немощи города и нерационального использования бюджетного ресурса. И начиналась она точно также, с тех же самых посылок о перезагруженности станции на Обводном.

Но по порядку. Действительно, автовокзал рядом со станцией метро «Парнас» хотели построить еще в 2008 году — тогда Градсовет одобрил проект многофункционального комплекса на 300 тыс. кв. м недвижимости с гостиницами, офисами и спортцентром. Все это на роскошных 10 гектарах. Отдельный участок был выделен в соцнагрузку. Инвестор, ООО «Сидней», тогда связанный с генподрядчиком STEP, должен был построить автовокзал на 2 тыс. человек с перронами и дебаркадером для туристических автобусов. Автошаттлы должны были гонять с Парнаса в Карелию и Финляндию. Проектировщики заявляли, что вокзал будет отправлять 205 междугородних и международных автобусов в сутки и 220 пригородных. В проект «Сидней» планировал вложить 150 млн долларов.

А дальше пошло не столь красиво. Трудности по инженерной подготовке участка в 2011 году заставили упростить проект, отказавшись от половины площадей, автовокзал был урезан до одного большого перрона на десяток автобусов, а огромный участок разделили на три, два из которых внезапно отдали под коммерческие объекты.

А еще спустя два года STEP продала проект.

О покупателях отдельно. Новыми владельцами «Сиднея» стали господа Илхам Шукюр Оглы Гаджиев и Эльшан Киржанов, которые ранее работали в ООО «СКИТ НА ДУНАЙИСКОМ» (буква «И» не лишняя). Эти коммерсанты довольно успешно поработали на рынке аренды городской земли во времена правления Валентины Матвиенко. Так, как писал портал OK-Inform.ru, в 2008 году их «Скит» выиграл на торгах право аренды пяти земельных участков в разных районах города. Аренду давали под якобы пилотный проект строительства многоэтажных паркингов. «Скит» в итоге просто снес около 2,5 тыс. гаражей и начал экстренно переуступать права аренды афиллированным компаниям.

На некоторых участках «Скит» поставил-таки пару ржавых остовов непонятно чего, похожего на паркинг. И это имущество давало возможность арендатору выкупить занимаемый участок по преимущественному праву. Еще на одном из участков, на Дунайском проспекте, вместо паркинга отстроился огромный торговый центр «Дунай»…

Аналогичным образом предприимчивые граждане поступили и на Парнасе. После покупки компании и проекта Гаджиев и Киржанов сначала отстояли право аренды у Смольного в судах. Окончательно получив участок летом 2016 года, компания реактивно получает разрешение на строительство. Но не многофункционального пересадочного комплекса. А торгового центра на 14 тыс. кв. м впритык к ст. м «Парнас». При этом социальные обязательства в виде строительства вокзала, скорее всего, инвестор так и не выполнит — в КИО за предоставлением размежеванного пятна в 1,9 га под вокзал новый «Сидней» так и не обратился. А зачем?

В Купчино пока повторяется ровно тот же сценарий — вплоть до разделения участков по функциям. Поэтому жителям «столицы мира» можно навскидку обещать одно — через 3-4 года у метро появится новый яркий торговый комплекс. А вот вокзал — не факт.