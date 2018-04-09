Дороги пустят в обход памятников

Город не хочет полностью отказываться в новом Генплане от части дорог , проходящих по территориям объектов культурного наследия. Конфликт между историей и транспортом возьмутся разрешить петербургские парламентарии, рассматривающие блок предложений по корректировке трасс в обход памятников.

Возводить объекты капитального строительства на охраняемых территориях памятников культурного и исторического наследия запрещено законом. Однако, в действующем генплане развития городских территорий до некоторых пор присутствовала целая дюжина объектов дорожной инфраструктуры, трассировка которых нарушает границы охраняемых государством объектов.

На мартовском заседании комиссии по внесению изменений в генплан был рассмотрен вопрос о проблемных дорожных объектов — их убрали из прилагаемого перечня. Но вовсе не потому, что они проблемные, а потому, что к 2021 году, в период реализации генплана, большинство из них построить просто не успеют. И всё же, в функциональных зонах коридоры под потенциальные трассы не тронули. Они так и остались в перспективных планах развития дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Это означает, что в отдалённой перспективе город может вернуться к этим проектам.

В ответ на это градозащитники предложили устранить перекос, выйдя с инициативой по корректировке трасс. Как сообщил Stroypuls директор центра экспертиз «ЭКОМ» и эксперт постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александр Карпов, эксперты комиссии подготовили пакет сводных предложений по изменению трассировок будущих магистралей. Сейчас он направлен в профильные комитеты и в ближайшее время будет рассмотрен комиссией для вынесения на публичные слушания по корректировке Генплана.

Берег левый

Суть предложений по корректировкам генплана в части развития дорожной инфраструктуры проста: пробитым по охраняемым зонам дорогам надо лишь аккуратно обойти конфликтные участки. В основном речь идёт о парковых зонах и охраняемых государством памятниках культурного наследия.

Так, например, продление улицы Химиков до Капсюльного шоссе, заложенное в последней версии генплана, должно было пройти по акватории и береговой линии Охтинского разлива. Это нарушило бы целостность охраняемую территорию «Водохранилища», входящего в состав ансамбля «Гидрокомплекс б. Охтинского порохового завода». Градозащитники посчитали целесообразным сместить проектируемую магистральную улицу параллельно к береговой линии так, чтобы минимизировать пересечение с водным объектом. Дополнительно предлагается внести в генплан два мостовых перехода на Капсюльном шоссе. Существующие переправы находятся в аварийном состоянии, и один из мостов уже обрушился.

С целью комплексного развития улично-дорожной сети и обеспечения транспортной доступности развиваемых территорий также предлагается внести в Генплан мероприятия по реконструкции ул. Комунны до пр. Маршала Блюхера со строительством моста выше по течению от охраняемого объекта «Плотина». Это позволит организовать движение по двум полосам через плотину и по двум полосам по новой переправе.

Градозащитники позаботились и об участниках дорожного движения. С целью равномерного распределения транспортных потоков, чтобы снять проблему перегруженности шоссе Революции, предлагается продлить проспект Маршала Блюхера до Капсюльного шоссе. Это также позволит организовать стыковку ул. Химиков с Капсюльным шоссе вне территории «Водохранилище».

Поскольку функциональное зонирование прилегающих территорий подразумевает редевелопмент промзон и строительство жилья, рекреационную зону вдоль водного объекта, в том числе, на юго-восточном берегу, предлагается развивать не как санитарно-защитную, а как зону отдыха.

Ещё один объект — «Магистраль №15» и развязка с Петергофским шоссе, которую предлагается построить в тоннельном варианте. Улица Маршала Мерецкова может «нырнуть» под территорию объектов культурного наследия — ансамблей «Усадьба Миниха» и «Дача Макарова «Елизино». Это решение поддерживает КГИОП. На карте функциональных зон должна исчезнуть «белая полоска» зоны «У», а в Приложении 4-2 должен появится знак «протяжённого тоннельного участка» будущей дороги.

Магистраль раздора

Петербургские чиновники настаивали, чтобы в проекте генплана присутствовала пресловутая Магистраль №7. Задуманная как магистраль непрерывного движения, автодорога является дублёром проспекта Энгельса и Большого Сампсониевского проспекта, который протянется от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе.

Проектируемая еще с советских времен, она заложена вблизи зелёных насаждений — Свердловского сада, Полюстровского сада, Парка Лесотехнической академии, Ланского сада, Удельного парка. Магистраль затрагивает множество территорий памятников («Арсенал», «Комплекс Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы», «Костел св. Марии на Выборгском римско-католическом кладбище с территорией», «Институт Лесной (Академия лесотехническая)», «Вокзал железнодорожной станции Ланская», «Дом Ланских (комплекс с парком в границах от Б. Сампсониевского пр., 108 до пр. Энгельса, 6 и Октябрьской ж.д., с двумя прудами и оградой)», «Удельный парк», «Сквер при железнодорожной станции Удельная (планировочная структура, ценные насаждения)», «Удельное земледельческое училище (комплекс с территорией, парком)», «Дом призрения душевнобольных императора Александра III (комплекс с территорией, парком)», «Здание гимназии Бергман Общества распространения среднего и низшего образования (с садом)», «Железнодорожная станция Озерки», «Железнодорожная станция Шувалово, в том числе: вокзал, жилой дом, служебный корпус», «Железнодорожная станция Парголово, в том числе: вокзал, жилой дом, служебный корпус»). А близость к жилой застройке и в особенности прохождение через Удельный парк вызвало громкий общественный резонанс.

В итоге по магистрали №7 было предложено исключить из проекта центральный участок дороги от ул. Карбышева до Удельного проспекта. Этот участок несёт функцию исключительно транзитного коридора северо-западного направления, (которое уже обслуживается рядом существующих автомобильных дорог – ЗСД, Приморское и Скандинавское шоссе) и не является улицей. Стоимость его сооружения будет выше, чем у построенных и проектируемых сейчас платных магистралей, однако сделать проезд по нему платным экспертам не представляется возможным.

Подробнее читайте в следующем выпуске журнала «Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в мае.