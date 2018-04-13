ВАД расширит «Скандинавию» до 6-х полос в направлении МАПП «Светогорск»

Это уже второй контракт на 1.56 млрд рублей для компании по ремонту трассы. Всего ВАДу предстоит ответить за 26 км «Скандинавии»

Компания ВАД вышла победителем по второму лоту повторных электронных торгов на капремонт пятнадцатикилометрового участка автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, на отметке от 24 км до 40 км Выборг – Светогорск и подъезд к МАПП «Светогорск». Соответствующая информация появилась в пятницу, 13 апреля, на сайте госзакупок. На этом на аукционе ни один подрядчик, кроме ВАД, не был допущен к торгам. Право на ремонт компания отыгрывала в единственном числе, без конкурентов.

Как рассказал корреспонденту Stroypuls главный инженер ВАД Валерий Борисенко, победителю предстоит провести реконструкцию участка и расширить автотрассу до трёх полос в одном направлении. Подрядчик выйдет на трассу сразу после заключения госконтракта, сроки окончания ремонтных работ, согласно конкурсной документации — декабрь 2019 года. Работы по капремонту включают разработку рабочей документации и обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Отметим, 2 апреля ВАД уже вышел победителем в конкурсе на ремонт десятикилометрового участка Скандинавии на отметке 0 км-10 км. Ранее эти два участка были слиты в единый лот стоимостью 2,6 млрд рублей. На лот претендовал единственный подрядчик самый крупный игрок рынка ВАД, который и был допущен к участию в тендере в единственном числе — других претендентов не оказалось. Но это не понравилось ФАС. Претензии антимонопольного ведомства сводились к тому, что в один лот ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» объединил два никак не связанных между собой участка дороги, посчитав укрупнение лота необоснованным. Поэтому в середине апреля заказчик ремонтов объявило два конкурса на производство работ по капитальному ремонту участков трассы «Скандинавия» от 1 до 10 км и от 24 по 40 км, стоимостью 957 млн рублей и 1.59 млрд. рублей соответственно.

Не смотря на разукрупнение лота по требованию ФАС и переигрыванию торгов, два участка дороги М181 0-10 км и 24-40 км достались одному и тому же подрядчику, который фактически в настоящее время держит монополию на всех дорожно-строительных тендерах.

Нонна Цай