Смольный проложил транспорт благими намерениями

В первый день ПМЭФ Смольный подписал ряд соглашений по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на сумму более 70 млрд рублей. Подписи торжественно ставились под древними проектами легкого трамвая, Аэроэкспресса и внезапными инвестициями в строительство метро из Поднебесной. Впрочем, дожить до нескольких проектов все-таки удастся

В этом году властям Петербурга не удалось пригласить в переговорную таких гигантов как ВТБ или Газпромбанк. В 2017-м, напомним, только один Андрей Костин наобещал Петербургу инвестиций более чем на 170 млрд рублей. Ни один из проектов и близко не подошел к воплощению (ВСД только выбирается из проектирования, про платные парковки и говорить нечего), но это уже другой разговор.

Бенефис «Метрогипротранса»

Поэтому инвестиции пришлось собирать «с миру по нитке». Как и в прошлом году, ситуацию вытягивали транспортные проекты. Начали с «безденежных». В частности, градоначальник решил устроить подарок по случаю юбилея «Метрогипротранса» и организовал настоящий бенефис с участием иностранных партнеров. Так, китайская Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация подписалась под желанием поучаствовать в проектах развития транспортной инфраструктуры города при поддержке «Метрогипротранса». Кроме того, корпорация представит петербургские проекты на рассмотрение китайским финансовым учреждениям для потенциальных инвестиций.

Как пояснил в кулуарах глава КРТИ Сергей Харлашкин, «Метрогипротранс» и китайцы могут создать некое совместное предприятие, в котором проектировщики будут «головой», а китайцы – толкать проект деньгами. Похожее соглашение о намерениях заключили и с MM Spa (Metropolitano Milanese), с 1955 года строящей подземку в Милане. Итальянцы, впрочем, денег не обещают, но не прочь подсобить с технологическими новинками. Якобы, с их советами проектирование метро станет экологичным и экономичным.

По веткам железной дороги

А вот в соглашении с АО «РЖД» уже мелькают конкретные суммы. Так, монополист не против вложить 18 млрд рублей в строительство дополнительной электрички по маршруту станция метро «Старая Деревня- Белоостров». Здесь, правда, не без странностей. Во-первых, Смольный уже дважды пытался либо перепрофилировать существующую здесь ветку (она создана еще в 19 веке, сейчас по будним дням по линии ходят 12 электричек в сутки. Время в пути составляет от 49 минут до 1 часа 16 минут) под легкорельсовый трамвай. Руководство АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» тогда было резко против – вот только что «Ласточку» туда пустили и теперь отменять? Возможно, РЖД так «застолбило» пути. Второй странный момент – срок реализации проекта обозначен в 30 лет. Что делать три десятка лет на уже существующих путях – не совсем ясно.

Зато куда ближе к воплощению другой железнодорожный проект. К концу июня Смольный обещает объявить конкурс на строительство железнодорожной ветки «Аэроэкспресс» от Витебского вокзала до Пулкова. Проект будет построен по схеме ГЧП за 18,8 млрд рублей. Из них частные средства -8,8 млрд. Ветка должна появиться к 2022 году.

Первым на конкурс, скорее всего, заявится столичное ООО «Аэроэкспресс» (по данным СМИ, крупнейшим акционером (33,34%) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». 25% – у ОАО «РЖД»). Соглашение о намерениях вместе с губернатором Полтавченко подписал исполнительный директор ООО «Аэроэкпресс» Валерий Федоров.

Топ-менеджер не сомневается в том, что город не отложит конкурс в долгий ящик вновь. По его словам, конкурсная документация в высокой стадии готовности, осталось лишь решить все вопросы, связанные с отводом земли под проект, и урегулированы все вопросы с «ОЖД».

Валерий Федоров добавил, что по соглашению, город вкладывает в проект 10 млрд рублей, они пойдут на создание инфраструктуры и выкуп земли, инвестор же отвечает за «технику» — строительство касс, терминалов, подвижного состава, оборудование.

Почти 9 млрд рублей (8,8 млрд) вложит инвестор. «Аэроэкспресс» будет делать это (если выиграет) с участием банков, возможно, будет создан консорциум. Окупать инвестиции будут исключительно через перевозки и обоснованный тариф – никакой коммерческой инфраструктуры.

Что касается тарифа на перевозку, то он предварительно рассчитывался в 2014 году, цена билета составляла тогда 200 рублей. Но стоимость денег с тех пор изменились, поэтому цену придется корректировать. Впрочем, корректировка будет незначительной, поскольку велика конкуренция аэроэкспресса с такси. В Москве, кстати, поездка на составе уже стоит дороже.

По словам топ-менеджера, появление аэроэкспресса не приведет к отмене обычных железнодорожных рейсов на том же направлении, но их тактовое движение станет более «компактным».

Напомним, о строительстве ветки «Аэроэкспресса» в Петербурге говорят уже пятый год. Ему меняли трассировку (Витебский вокзал вместо Балтийского), затем федеральный деньги на линию вдруг пошли на погашение бюджетных разрывов, потом оказался слишком мал пассажиропоток и ветка, рассчитанная на перевозку болельщиков к ЧМ-2018, переехала на 2022 год.

На новых автовокзалах

Достаточно неожиданно на форуме возник проект строительства автовокзала «Южный» при станции метро Купчино. Загадочное ООО «Вернисаж» во главе с «представителем по доверенности» Эльмиром Махавиром Эминовым Оглы. По всей видимости, когда пару месяцев назад проект представляли на Совете по инвестициям, эту компанию уже имели в виду. По словам Эльмира Эминова, компания уже подала заявку на получение участков на Витебском целевым способом и ведет предпроектные проработки. «Вернисаж» намерен уже в следующем году пройти все согласования и выйти на площадку, чтобы построить весь комплекс к 2024 году. Он будет состоять из отдельностоящего вокзала и 4-звездочной гостиницы на 224 места. Инвестиции в проект составят 4,1 млрд рублей.

В этом ключе становится особенно интересна судьба северного автовокзала, вместо которого построили торговый центр следующие инвесторы: Илхам Шукюр Оглы Гаджиев, Эльшан Киржанов и Байрам Пашу Оглы Мусаев. Впрочем, глава комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Качаев убеждал корреспондента Stroypuls.ru, что, несмотря на схожесть имен, «Вернисаж» к той истории никакого отношения не имеет. По данным Kartoteka.ru, «Вернисаж» на 100% принадлежит Джабраилову Шахмураду Оглы.

Турецкие инвестиции

Самый значительный объем вложений заявили итало-турки ICA Construction, заявившие несколько проектов сразу на 30 млрд рублей, в том числе возведение транспортно-пересадочных узлов, создание портовой инфраструктуры, строительство больниц и т.д. Самый конкретный проект – ветка легкорельсового трамвая от «Кировского завода» до Красного села. Ее за 17 млрд рублей компания намерена также строить 30 лет. Отметим, что ранее глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк заявляла, что конкурс на ветку состоится уже летом 2018 года. Кроме того, в этом году стало известно, что турки ICA не прочь поучаствовать и в строительстве метро, потеснив на рынке монополиста «Метрострой». Впрочем, на встрече с градоначальником так далеко не заглядывали.

Кроме того, Смольный представил визионерские планы по строительству пассажирского порта на Неве в Рыбацком и цех по ремонту авиалайнеров (компании UTG).

Отметим, что в отличие от прошлых двух лет на церемонии подписания не было вице-губернатора Игоря Албина. На вопрос Stroypuls.ru об участии в этом действе, чиновник ответил, что это будут лишь рамочные договоры о намерениях, а сам Албин отправится на сессию по опыту градостроительного развития Сингапура.

Другой чиновник Смольного признался, что в переговорной с партнерами встречаются не для подписи реальных контрактов, а чтобы выразить «заявление взаимной любви и преданности».

Михаил Немировский