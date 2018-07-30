Штрафовать в зоне платной парковки начнут по закону

Госдума РФ в конце июля приняла в третьем чтении пакет поправок в закон «О полиции», который даст Смольному доступ к базам МВД, то есть долгожданное право штрафовать нарушителей в зоне платной парковки. За три года многие паркоматы пришли в негодность, а бюджет недополучил взносов на сумму более миллиарда рублей.

Пакет изменений в статью 17 Федерального закона «О полиции» был одобрен Госдумой РФ еще 24 июля 2018 года и уже отправлен в Совет Федерации. Помимо прочего, изменения коснулись порядка предоставления информации при производстве по делам об административных правонарушениях. Еще детальнее — информационного обмена между полицией и властями разных уровней по вопросу выставления штрафов за нарушение правил пользования платными парковками. Теперь есть порядок, по которому МВД предоставляет информацию «по определению об истребовании сведений, вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении».

Другими словами, законопроект устраняет правовую неопределенность норм Федерального закона «О полиции» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части предоставления информации о владельцах транспортных средств, содержащейся в банках данных полиции.

Ту самую неопределенность, которая не помешала той же Москве на свой страх и риск с 2012 года заработать на платных парковках более 15 млрд рублей, а Петербургу — помешала.

Напомним, пилотная зона платной парковки на 2,9 тыс. машиномест, ограниченная Невским, Лиговским проспектами, набережной реки Фонтанки и Кирочной улицей была торжественно запущена вице-губернатором Игорем Албиным в сентябре 2015 года. Тогда чиновник обещал, что конкретно эта зона будет зарабатывать не менее 450 млн рублей в год, а деньги эти город направит на развитие общественных пространств.

С тех пор на платной парковке город исключительно терял. Так, оборудование пилотной зоны обошлось казне в 300 млн рублей, В бюджете 2017 года на работу подведомственного КРТИ «Центра управления парковками» было заложено 348 млн, в 2018-й – 367 млн рублей.

Добросовестные пользователи платной парковки за 3 года оплатили сессий на 345 млн рублей (143 млн в 2015 году, 106 млн в 2016, 96 млн — за 2017 год).

Но в то же время МВД отказалось предоставлять Смольному персональные данные владельцев транспортных средств, в противном случае полициейские просто нарушали бы федеральную норму. Смольный копил выписанные штрафы, но кому их посылать — было непонятно.

Как итог — к концу 2016 года, как рассказывал экс-замглавы комитета Вадим Власов, город недополучил около 500 млн рублей, за три года сумма может выйти под полтора миллиарда рублей, с учетом того, что отсутствие наказание мотивировало сограждан активнее пользоваться платной парковкой без оплаты сессий.

Разумеется, анекдотичная ситуация вела к росту раздражения профильных чиновников. Игорь Албин несколько раз требовал от КРТИ разобраться с бардаком в зоне платной парковки. Комитет сделал несколько подходов. Первый, еще в 2016 году, через службу судебных приставов. Однако тот финт не сработал — во-первых, договорились только с петербургским УФССП, во-вторых, данные передали только на тех собственников автомобилей, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

В октябре 2017 года КРТИ снова заявил о том, что механизм получения информации на недобросоветных автолюбителей найден, раскрывать подробности в комитете не стали, но проанонсировали, что первый запрос на получение персональных данных от ГУ МВД Смольный получит уже 7 ноября. Но и в этот раз полиция ответила городской администрации отказом. Все, что оставалось комитету уповать на то, что нижняя палата наконец согласует закон о полиции с КоАП. Сначала надеялись на осеннюю сессию 2017, потом на весну 2018 и вот оно пришло.

А тем временем Игорь Албин обещание сдержал и сократил персонал Центра управления парковками вдвое. Обескровленному центру придется ремонтировать паркоматы, многие из которые работают с перебоями или не работают вовсе, обновлять знаки и разметку. Теперь, к слову, реальные перспективы обретает и расширение платной зоны в Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы города. Там город планировал сделать платными около 500 улиц. Кроме того, сам проект вдруг получает и инвестиционную подоплеку — ранее интерес к задумке проявляли в ВТБ.

Когда именно начнется обмен данными между ГЦУП и МВД пока не понятно. Во-первых, документ еще должен пройти Совфед и получить президентскую визу. Кроме того, законом предусмотрен переходный период в 60 дней. Сейчас в КРТИ готовят подробный комментарий, Stroypuls.ru опубликует его незамедлительно. Дата важная — она отмерит срок давности по КоАП (2 месяца до возбуждения дела) и покажет, кто станет на минимум 3 тысячи рублей беднее.