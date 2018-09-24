КРТИ просит денег на эвакуацию из Шушар и Колпино

В рамках осенней корректировки действующего бюджета КРТИ попросил дополнительно включить в адресную программу сразу четыре объекта на сумму более 15,2 млрд рублей. Обснования — остросоциальные. Новые объекты позволят решить транспортные проблемы сразу нескольких растущих жилых массивов, грозящих превратиться в новое городское гетто.

Объем Адресно-инвестиционной (АИП) программы КРТИ на 2018 и плановый период 2019-2020 годов составляет 42,7 млрд рублей. Из них на отрасль «транспорт» приходится 27,9 млрд рублей, а на отрасль «дорожное хозяйство» – 14,7 млрд рублей. Всего АИП-2018 предусмотрено 38 объектов, из них 32 – это переходящие объекты на сумму 40,9 млрд. рублей (из них 14 вводных объектов на сумму 20,4 млрд рублей), 6 новых на сумму 600 млн рублей. Кроме этого, по статье проектно‑изыскательские работы предусмотрено 900 млн рублей, а на перенесенные работы по объектам ввода – 300 млн рублей.

Как сообщил СГХ заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Алексей Зырянов, проектом АИП на 2018-2020 годы предусматривается корректировка лимитов по годам реализации программы по переходящим объектам, а также включение ряда новых объектов строительства. В профильном комитете не сомневаются, что корректировка будет происходить в том числе в рамках осенних поправок бюджета Петербурга. В целом же, как утверждает городской чиновник, объем ассигнований на 2018 год останется в пределах утвержденного лимита бюджета.

В частности, Смольный поборется за включение в АИП четырёх важных дорожных объектов — это строительство развязки Дунайского и Московского шоссе, вторых этапов реконструкции Петрозаводского и Приморского шоссе с подключением к Лахта-центру, и строительство улицы на участке от Дунайского пр. до южного полукольца Октябрьской железной дороги.

«Данные объекты ранее не попали в АИП в связи с недостаточным объемом финансирования в бюджете Санкт-Петербурга, — отметил представитель КРТИ. — Их потенциальное включение, в том числе в 2018 году, стало возможным благодаря экономии, сложившейся в результате торгов и реализации проектов».

Дорого и с размахом

Мнения дорожников и урбанистов по поводу значимости предлагаемых для АИП дорожных объектов для улучшения транспортной ситуации Северной столицы несколько разделились.

Что касается первого проекта строительства улицы на участке от Дунайского пр. до южного полукольца ОЖД (Среднерогатская ул.) стоимостью 736,7 млн рублей со сроком реализации в 2018-2020, по словам замглавы КРТИ, этот объект необходим Петербургу для «обеспечения транспортной инфраструктурой активно застраивающейся территории, ограниченной КАДом, Московским шоссе и Пулковским шоссе». Проще говоря — чтобы жители Шушар могли хоть куда-то выбраться из блокады. По информации Смольного, этот проект уже имеет положительное заключение госэкспертизы.

«Строительство улицы необходимо для обеспечения подъезда к жилым домам нового строящегося микрорайона. Я бы такое строительство назвал безальтернативным, — согласился с ним эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников. — Конечно, это не единственное место в городе, где подобное строительство нужно, но говорить о его очерёдности (в смысле, «здесь» нужнее, чем «там») затруднительно».

Что касается второго объекта –транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским пр. стоимостью 8,2 млрд рублей, которую КРТИ намерен построить в те же сроки, по мнению КРТИ, она необходима для развития широтной связи Московского и Фрунзенского районов города.

«Объект заявлялся в Федеральную АИП 2019‑2021 с целью выделения финансирования за счет средств федерального бюджета. Необходимым условием федерального софинансирования является соблюдение условия выделения средств на реализацию проекта и из бюджета Санкт-Петербурга», — аргументировал его включение в АИП Алексей Зырянов. Отметим, что ранее в интервью нашему изданию глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян обещал построить развязку (если включат в АИП), к 2023 году.

«Эта развязка спроектирована довольно давно. Когда-то, когда ещё не был построен КАД между Московским и Пулковским шоссе, её нужность не подвергалась сомнению. На сегодняшний день, данный перекрёсток далеко не самый проблемный в городе. Наличие здесь развязки, лишним не будет, но, по идее, можно найти и лучшее применение финансовым ресурсам», — такое мнение высказал представитель института «Урбанистика».

Впрочем, значимость оставшихся двух объектов эксперт не отрицает. «Второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе — проект нужный, его необходимость вызвана строительством очередных многоэтажек (расположенных в Усть-Славянке, южнее Рыбацкого) – без расширения шоссе там начнётся ежедневный транспортный коллапс, — прокомментировал СГХ Илья Резник. — В общем-то, та же самая история и с Приморским шоссе: Лахта-центр подключать к улично-дорожной сети нужно, отказаться от этого нельзя».

По информации КРТИ, 2-й этап реконструкции Петрозаводского шоссе обойдётся бюджету в 3,5 млрд рублей. Объект планируется включить в АИП в рамках реализации постановления Смольного от июня 2018 № 453 «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД». Срок строительства – 2018-2022 годы.

Второй этап реконструкции Приморского шоссе с подключением делового квартала «Лахта-Центр», предполагает строительство эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому пр. и ул. Савушкина (южный съезд). Общая стоимость проекта, по расчётам КРТИ составит – 2,8 млрд рублей. Годы реализации – 2018-2020. Обоснованием для включения объекта в АИП, по версии Смольного, является реализация соглашения между правительством Петербурга и ПАО «Газпром» о строительстве улично-дорожной сети в районе делового квартала «Лахта Центр» в Приморском районе.

Отметим, что частично подключение нового делового центра уже началось. Так, в июне 2018 года Смольный заключил контракт стоимостью в 1,2 млрд рублей с АБЗ-Дорстрой на строительство первого этапа этого проекта. К октябрю 2020 года подрядчик должен проложить несколько новых участков дорог и примыканий к уже действующей дорожной сети Приморского района, участок с круговым движением. Также будут построены две новые магистральные улицы районного значения. Одна из них будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе. В рамках второго этапа будут строиться полноценные эстакады. Как говорят в КРТИ, в рамках второго этапа город рассчитывает на финансовое участие газового монополиста.

На вопрос корреспондента СГХ о ходе реализации АИП и успевают ли подрядчики сдать намеченные объекты в срок до конца года, в КРТИ ответили, что процесс строительства и реконструкция объектов, входящих в адресные программы на 2018 год, идет в соответствии с ранее заключенными контрактами. А предполагаемый процент освоения адресной программы в 2018 году ожидается на уровне 2017 года и должен составить не менее 98%.

Подготовила Нонна Цай