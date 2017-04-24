Отрасль на переломе: о развитии строительства

Строительная отрасль находится на пути перемен: с июля этого года предполагается сокращение числа саморегулируемых организаций, равно как и компаний, имеющих право выступать в качестве генподрядчиков, генпроектировщиков, технических заказчиков, имеющих допуск к ведению строительного менеджмента.



Как сообщил на XVI практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» сопредседатель Ко ординационного совета по развитию строительной отрасли в СЗФО Александр ВАХ МИ СТРОВ, к концу марта лишь 13 из 28 СРО Петербурга и Ленинградской области сформировали два необходимых по закону компенсационных фонда. Отсутствие таковых, как и открытого счета в уполномоченных банках, является основанием для роспуска саморегулируемой организации.

Между тем формирование фондов не единственный повод для роспуска СРО с 1 июля текущего года. Федеральный закон № 372-ФЗ, внесший основательные корректировки в институт саморегулирования, требует, чтобы СРО формировались только из тех строительных компаний, которые способны выступать генеральными подрядчиками на объектах госзаказа любого уровня, в том числе муниципального, а также исполняющих функцию технического заказчика.

Это положение закона, как указывали разработчики, направлено на защиту малых и средних строительных компаний, которые теперь могут не входить в СРО, а значит, не вносить средства в компенсационные фонды. Казалось бы, благое намерение…

Благими намерениями…

СРО будет считаться действительной лишь в том случае, если в ее составе не менее 100 участников. Причем все они должны быть зарегистрированы в регионе, где юридически находится их саморегулируемая организация. Потому вторая важная задача, стоящая перед СРО, – освободиться от компаний с юридическим адресом в других регионах.

Александр Вахмистров рекомендовал любыми способами «отжимать» тех, кто сам не хочет выходить из СРО. Возможно, это и получится. Вот только проблема может возникнуть с возвратом компенсационного взноса. По закону он должен быть переведен в национальную СРО – НОСТРОЙ или НОПРИЗ, – а там взнос обязаны сохранять до конца 2021 года. И только через пять лет взнос вернут компании, если, конечно, к тому времени будет что возвращать. Для подрядных компаний 300 000 рублей не астрономическая сумма, но все же вернее будет войти в СРО в своем регионе, тогда и средства, вложенные в компенсационный фонд, вернутся немедленно.

Впрочем, пострадать могут компенсационные фонды не только тех компаний, что входят в СРО не своего региона, но и всех прочих, чьи СРО будут распущены 1 июля. А также те, кто вышел из саморегулируемой организации, потому что не имеет права в нее входить в соответствии с законом № 372-ФЗ. При этом немалые средства в течение пяти лет будут храниться на счетах национальных объединений. В числе пострадавших могут оказаться и компании, которые входят в 15 СРО, до сих пор не сформировавших компенсационный фонд и фонд договорных обязательств в нужном объеме.

Могут пострадать компенсационные фонды не только тех компаний, что входят в СРО не своего региона, но и всех прочих, чьи СРО будут распущены 1 июля

Вышеуказанные проблемы – цветочки по сравнению с главной – обязательным наличием в каждой компании – члене СРО двух специалистов, включенных в «единый реестр специалистов», который будет вести национальное объединение. Что, по мнению Александра Вахмистрова, становится барьером на пути СРО.

Чтобы НОСТРОЙ или НОПРИЗ могли включить специалистов в единый реестр, они должны подать заявку с пакетом документов не позднее 1 июня. Месяц отводится на изучение поданных документов и принятие решения. При этом только справка об отсутствии судимости в МВД готовится месяц, напомнил Александр Вахмистров.

СРО, которые до сих пор не озаботились включением своих специалистов в единый реестр, могут остаться за бортом. И не помогут ни сформированные фонды, ни чистота участников организации с точки зрения регистрации.

Кому дозволят войти в реестр?

Каковы же требования к специалистам по организации строительства, проектирования и изысканий, которым они должны соответствовать для включения в реестры НОСТРОЯ и НОПРИЗа?

Инженер или архитектор, чтобы его включили в соответствующий реестр, должен иметь диплом высшего профессионального образования в области строительства, стаж работы на инженерных должностях – от трех лет, общий стаж работы в строительстве – от десяти лет, повышение квалификации – в течение последних пяти лет. Если специалист – гражданин иного государства, то еще и разрешение на работу.

Каждый факт должен быть подтвержден документом, в том числе заверенной ксерокопией. Но и документа будет недостаточно, если представленный на включение в реестр НОСТРОЯ специалист не занимается по своей должностной инструкции организацией входного контроля проектной документации, строительным контролем, приемкой законченных видов и отдельных этапов работ, а также подписанием нижеперечисленных документов.

В их числе акт приемки объекта капитального строительства, подтверждение, что построенный или реконструированный объект капитального строительства соответствует требованиям техрегламентов. Кроме того, подтверждение, что параметры построенного или реконструированного объекта капитального строительства соответствуют проектной документации, в том числе требованиям энергоэффективности и оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов; подтверждение, что построенный или реконструированный объект капитального строительства соответствует техническим условиям подключения к инженерным сетям (при их наличии).

Чтобы войти в реестр НОПРИЗа, специалист должен иметь право готовить и утверждать задания на выполнение компанией работ, определять критерии отбора исполнителей. А кроме того, представлять, согласовывать, принимать и утверждать результаты работ. Фактически любая компания лишается возможности пригласить стороннего специалиста на время выполнения определенного подряда.

Добавим, что руководитель компании, чтобы стать членом СРО, должен иметь высшее профильное образование, стаж по специальности не меньше пяти лет и допуск к работам. Между тем на просторах России немало фирм, созданных предпринимателями, не имеющими дипломов вуза, но на собственном опыте познавшими все сложности профессии, обладающие даром руководства. Для таких компаний путь в СРО, а значит, и к госзаказу тоже закрыт.

В законах много лакун

Проблемы, озвученные Александром Вахмистровым, дополнил технический директор СРО Союз «Строители Петербурга» Сергей Фролов, отметивший, что, к сожалению, в законах, регулирующих деятельность СРО, много лакун. Среди них, например, проблема признания квалификации иностранных специалистов, обязательное наличие ГИПа (главный инженер проекта) в строительных организациях, отсутствие квалификационных стандартов, необходимых для подтверждения статуса СРО, и ряд других. «Функции ГИПа может выполнять специалист, зарегистрированный в едином реестре, – пояснил он, – но не каждый инженер или архитектор обладает необходимыми знаниями, чтобы подписывать финансовые документы. А им придется это делать».

Сергей Фролов также считает, что исключение компаний из СРО общим собранием негативно скажется на саморегулировании. По его мнению, исключать должен коллегиальный орган.

«Процесс совершенствования СРО может привести к ограничению доступа на рынок многих компаний, что негативно скажется на строительной отрасли, – отметил сопредседатель Координационного совета по развитию строительной отрасли в СЗФО Сергей Зимин. – Особенно беспокоит, что выход одной компании (если в СРО входит ровно 100 организаций) приведет к ликвидации всей организации, а это значит, что рынок на продолжительный период может покинуть большое число генподрядных организаций».

Резолюция

В итоговой резолюции участники конференции отметили недостаточность дополнительных законодательных инициатив, подзаконных актов и разъяснений по реализации изменений системы саморегулирования в строительной отрасли, введенных № 372-ФЗ от 03.07.2016 года. Они обеспокоены тем, что субподрядные организации, выполняющие специальные виды работ, выходят из системы СРО и остаются вне сферы регулирования, контроля и защиты. По их мнению, требования № 372-ФЗ избыточны в части пакета документов, обязательных для предоставления специалистами на внесение в национальный реестр. Например, требуется нотариальное заверение дипломов о высшем образовании и СНИЛС, а также предоставление справки об отсутствии судимости.

К концу марта лишь 13 из 28 СРО Петербурга и Ленобласти сформировали два необходимых по закону компенсационных фонда

Волнуют участников рынка и возможные нарушения некоторыми СРО порядка и сроков перечисления средств компенсационного фонда организациям, которые переходят в другую СРО по месту своей регистрации, а также передача средств компенсационного фонда при переходе строительных компаний из одной СРО в другую внутри одного региона.

Не менее важен порядок проведения контроля СРО за действиями своих членов с применением рискоориентированного подхода при проведении работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Он пока также не утвержден. Проблем много, а на их разрешение остается всего 2,5 месяца.

Лилиана Глазова