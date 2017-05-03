Расти быстрее рынка

«Сохранить и развивать бизнес в период экономического спада способны мобильные и гибкие компании, которые чутко реагируют на запросы рынка и профессиональны в своей деятельности», – считает соучредитель группы компаний «Глобал ЭМ», генеральный директор компании ООО «ГЭМ» Вадим Парадник.

О проектной деятельности и особенностях работы строительного бизнеса в условиях активного административного регулирования отрасли мы говорим с Вадимом Парадником.

– Вадим Витальевич, в строительной отрасли спад, количество новых проектов сокращается, одновременно меняется градостроительное законодательство. Как эти процессы отражаются на сфере проектирования?

– Скажем так: у всех по-разному. Мы тоже ощутили спад объемов работ в первом полугодии 2016 года, поэтому завершили запланированное и ужесточили требования к самим себе, в том числе по срокам производства работ и привлечению новых клиентов.

Во второй половине года количество заказов, их стоимость и, как следствие, оборот бизнеса начали расти. Увеличился и штат компании. Теперь в нашей команде уже свыше 50 проектировщиков. Да, в определенный момент мы ощутили кризис, но быстро его миновали, улучшив свои позиции на рынке.

– Вы, как и многие проектные компании, сделали ставку на увеличение доли госзаказов?

– Нет, скорее благодаря быстрой адаптации к новым условиям в экономике и законодательстве. Не секрет, что из-за вступления в силу с июля 2017 года новых требований к ПЗЗ рынок проектных услуг оживился: многие застройщики торопятся получить разрешения на строительство новых объектов к этому сроку. Оценив ситуацию, наша профессиональная и достаточно молодая команда опередила неповоротливых конкурентов. Мобильность и гибкость в условиях кризиса – ключевые качества для бизнеса.

Что касается госзаказов, то с государством мы работа ем крайне редко, преимущественно стараемся выстраивать работу с частным бизнесом. И поверьте, заказы есть в различных сферах строительства: коммерческой, жилой, промышленной недвижимости.

В частности, мы являемся генеральными проектировщиками и техническими заказчиками по объекту строительства производства электронного и оптического оборудования для компании «Специальный технологический центр» (является ведущей в России в сфере производства средств и комплексов радиоконтроля) и еще одному уникальному проекту данной компании в Краснодарском крае.

В нашем портфолио – проект логистического комплекса «Логопарк Колпино», экспозиционно-просветительского комплекса «Музей Библии», здания единого центра управления сетями, большого количества бизнес-центров и других объектов. К слову, сегодня по количеству спроектированных и проектируемых апарт-отелей в Петербурге наша компания в числе безусловных лидеров – апартаменты VALO, апартаменты SALUT!, апартаменты Vertical, апартамент-отель бизнес-класса Prime Residence – это те объекты, которые также присутствуют в нашем послужном списке.

Есть контракты от застройщиков на проекты жилых зданий. Наличие лицензии Минкультуры РФ дает нам право работать на объектах культурного наследия, кроме того, компания «Глобал ЭМ» с 2016 года является членом Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Например, для ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» мы выполнили проект по приспособлению под бизнес-центр здания Главного производственного корпуса Императорской Карточной фабрики. И этот список можно продолжить…

– И все же есть угроза того, что вскоре произойдет резкое сокращение количества заказов. Вы готовы к этому?

– Последние несколько лет регулирование градостроительной деятельности меняется в Петербурге каждые полгода. Умение быстро реагировать на законодательные изменения, в короткие сроки создавать качественную проектную документацию с учетом обновленных нормативов, требований всегда будет востребовано.

Замечу, что Группа компаний «Глобал ЭМ» осуществляет полный цикл подготовки документов для строительства объектов.

Кроме того, у нас имеется собственный аттестованный испытательный центр, который производит испытания строительных материалов и конструкций, инженерно-техническое обследование зданий и сооружений, судебно-техническую экспертизу.

Мобильность и гибкость в условиях кризиса – ключевые качества для бизнеса

Помимо прочего, одна из компаний группы занята разработкой инновационных строительных материалов. Иначе говоря, у нас диверсифицированный бизнес, несколько направлений деятельности, и все они востребованы на строительном рынке и активно развиваются.

– Какие задачи позволяет решать испытательный центр?

– Мы предлагаем партнерам комплексный подход, что подразумевает реализацию проекта «под ключ». Наличие испытательного центра позволяет нам в рамках проектирования выполнять любые обследования, в том числе проводить испытания на качество, прочность и долговечность основных стройматериалов – кирпича, строительного бетона, раствора и т. д.

Сфера его деятельности охватывает два направления: это работа с генподрядчиками по оказанию услуг входного контроля качества материалов на строительной площадке либо работа с заказчиками по приемке выполненных строительно-монтажных работ.

– Есть планы развивать это направление?

– Мы идем к тому, чтобы это направление деятельности стало полностью самостоятельным и прибыльным бизнесом. Но я бы хотел особое внимание обратить на проблему стандартизации в лабораторных испытаниях.

Дело в том, что сегодня в законодательстве нет четких требований к компетентности строительных испытательных лабораторий. Лаборатории могут быть аккредитованы в национальной системе, аттестованы в многочисленных добровольных или региональных центрах стандартизации и метрологии.

Если речь идет о приемо-сдаточном контроле строительного объекта, то еще одной причиной низкого качества работы лабораторий является ситуация, когда потребитель услуг (как застройщик, так и генподрядчик) предъявляют к лабораторному контролю только одно требование – лишь бы он был. При этом соблюдение методик и правильное оформление документов занимают последнее место, а ставка делается на его стоимость.

Действующая нормативная документация, касающаяся инструментального контроля качества в строительстве, очень разнообразна и сложна. Таким образом, при отсутствии единого органа по оценке компетентности лабораторий и нестандартизированных требованиях потребителей их услуг на строительном рынке появляется возможность присутствия недобросовестных исполнителей, с чем мы, к сожалению, уже неоднократно сталкивались.

Понимая эту проблему, мы обратились в службу государственного строительного надзора с предложением ввести единую стандартизированную базу методик и приемки испытаний.

Это позволит заказчикам требовать от генподрядчика протоколов тех лабораторий, которые работают в едином стандарте. Это действительно актуальная проблема для всего строительного рынка. И ее пора решать.

– Над чем работает ваш научно- исследовательский институт?

– Научно-производственное направление нашей деятельности связано с разработкой способов производства и применения высокопористой строительной керамики под товарным знаком «Аэрокерамика». Эта уникальная технология, позволяющая создавать легкий и хорошо обрабатываемый материал из глины, имеющий пористую структуру.

В результате патентного поиска выяснилось, что ничего подобного нет ни в России, ни в других странах мира. Сейчас мы ведем переговоры с рядом инвесторов о возможности организации производства по выпуску этого инновационного стройматериала.

– Какие цели и задачи у группы компаний на перспективу?

– Ключевая задача – усиление позиций на рынке: масштабирование бизнеса и привлечение новых клиентов. Мы нацелены на дальнейший рост. Чтобы его обеспечить, в компании создаются условия для повышения квалификации специалистов, совершенствуются методы, осваиваются новые инструменты проектирования.

В частности, к концу года планируем полностью перейти на BIM-проектирование. Надо идти в ногу со временем, очевидно, что скоро BIM-технологии ста- нут повсеместным требованием. Поэтому к переходу на информационное моделирование надо готовиться уже сегодня, что мы и делаем.

Если говорить о стратегической цели бизнеса ГК «Глобал ЭМ» – мы намерены создать мощную компанию, известную не только в Петербурге, но и в России. Для решения этой задачи планируем вести экспансию в регионы, расширяя географию проектов.

Надо понимать, любой бизнес – это прежде всего люди. Именно они формируют облик компании и создают ее репутацию на рынке.

Татьяна Вильде