Перешагнуть через «серый пояс»

Одним из вариантов расширения мощностей, развития промышленной индустрии может стать передислокация производств из исторического центра на новые площадки. Вместе с тем и власти, и производители считают, что каждый проект по выводу предприятия из центра должен рассматриваться индивидуально.

Возможности перебазирования петербургских предприятий из центра города обсуждаются давно, сегодня же, когда настала необходимость формирования нового градостроительного плана, к вопросу вновь обращено внимание власти и производителей.

Кроме того, как известно, с января этого года вступил в силу № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», в соответствии с которым под комплексное развитие территорий по решению органов местного самоуправления могут быть переданы промышленные площадки, которые используются не по прямому назначению.

В Петербурге есть примеры эффективной передислокации производств – в этом убедились члены постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые провели свое очередное заседание на новой производственной площадке АО «ОДК-Климов».

Цель перебазирования «Климова» с привычной территории на Кантемировской в Шувалово на улицу Академика Харитона была обозначена четко: создание производства авиационных газотурбинных двигателей мирового уровня, отказ от поставок комплектующих из Украины.

Сейчас производственная площадка АО «ОДК-Климов» занимает 53 000 кв. м. Построены административный и производственный корпуса, автоматизированный логистический комплекс, цех гальваники, принципиально отличающийся по уровню экологической безопасности от большинства аналогичных производств, шесть стендов для испытаний двигателей. Создание современного предприятия, отвечающего высоким требованиям мировых стандартов в области двигателестроения и управления производством, будет полностью завершено к 2019 году.

В проект предприятие вложило более 6 млрд рублей, хотя предполагалось, что 5 млрд выделит федеральный бюджет. Но в итоге «Климову» пришлось рассчитывать только на собственные силы. Тем не менее проект удалось реализовать, уложившись в изначально предусмотренные на это средства.

«Мы решили стратегическую задачу, – рассказал ис полнительный директор АО «ОДК-Климов» Алек сандр Ватагин. – Предприятие сегодня выпускает двигатели мощностью от 2000 до 2500 л. с., наши специалисты ведут разработки перспективного двигателя мощностью до 3200 л. с., а также реактивных двигателей для легких истребителей. Кроме того, Инженерный центр компании, в котором трудятся 350 специалистов высочайшего уровня, ведет исследовательскую работу по созданию моторов нового поколения для вертолетов и самолетов».

В итоге сегодня «Климов» производит двигатели мирового класса только из отечественных комплектующих. Синергия проекта оказалась весьма высокой: 40% основных элементов и деталей производится на предприятии, такой же объем комплектующих поставляют крупные отечественные производители из регионов страны, 20% заказов переданы петербургским малым предприятиям. Таким образом, «Климов» привлек в проект десятки российских компаний, которые сегодня работают на внутренний рынок, выпуская конкурентоспособную продукцию.

«Если предприятие хочет быть современным и конкурентоспособным, оно должно развивать свои компетенции с опережением, – подчеркнул Александр Ватагин. – Переезд на новую площадку позволил нам не только модернизировать производственную базу, но и внедрить новые, в том числе аддитивные, технологии. В этом году мы планируем «напечатать» макет двигателя на 3D-принтере. В дальнейшем будет возможна печать двигателей мощностью до 400 л. с. для беспилотных летательных аппаратов. Правда, пока на этот способ производства стандартов нет, но за ним будущее. В целом же реализация проекта позволила нам внедрять прогрессивные технологии наряду с коллегами из Европы и Америки».

По словам Александра Ватагина, в проекте была вполне ощутима и помощь города. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» без проволочек обеспечил новую производственную площадку системами водоснабжения и водоотведения, властями своевременно был решен вопрос по транспортному подключению к городской дорожной сети. Вне плана построена новая трасса, отремонтирована дорога со стороны Заповедной улицы, завершено строительство Парашютной улицы, пущены четыре маршрута общественного транспорта. Предприятие, кроме того, организовало доставку персонала от станций метро. В итоге кадровые потери вследствие переезда составили не более одного процента.

Уникальное и инновационное

ПАО «Силовые машины», как сообщил руководитель департамента по работе с органами государственной власти акционерного общества Константин Красненко, сегодня занимает две трети рынка энергетического оборудования России и СНГ, работает в 60 странах мира. Выручка группы компаний в прошлом году составила 77 млрд рублей, а налоговые отчисления – 7,8 млрд рублей. Портфель заказов сейчас составляет $5,5 млрд. В инвестиционный проект по освоению предприятием производственных зон в Колпинском районе Санкт-Петербурга компания Алексея Мордашова вложила свыше 12,5 млрд рублей, создав около 600 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Стратегия развития «Силовых машин» предусматривает создание инновационного производства, расширение продуктовой линейки. Для достижения целей запущена в эксплуатацию первая очередь проекта – производственный комплекс в поселке Металлострой Колпинского района. Ставку делали на преимущества расположения: близость КАД, железной дороги и причала для отгрузки крупногабаритных изделий.

Решая задачу по развитию на новой промплощадке, компания ориентировалась исключительно на свои возможности.

Первая очередь – это два производственных корпуса по выпуску электроаппаратуры и тихоходных турбин. «Четырехпролетное здание цеха тихоходных турбин площадью 22 000 кв. м построено с использованием инновационных технологий, здесь действует самое современное оборудование мировых производителей», – рассказал Константин Красненко.

Все рабочие места нового корпуса включены в информационную систему предприятия, в которой реализован принцип единства конструкторской и технологической баз. Это позволяет в совокупности с современным температурным режимом и использованием режущего инструмента обеспечить максимальную точность при изготовлении деталей. Комплекс рассчитан на производство паровых турбин и турбогенераторов мощностью от 500 МВт, гидравлических турбин и гидрогенераторов, а также быстроходных и тихоходных турбин для атомных электростанций мощностью 1200 МВт с возможностью расширения линейки турбин до 1800 МВт.

Не имеет аналогов в мире

Совместно с японским концерном «Тошиба» ПАО «Силовые машины» впервые в своей деятельности наладили полный цикл выпуска высоковольтных трансформаторов. В 2011 году создано совместное с японским капиталом предприятие, началось строительство производства высоковольтных трансформаторов в промзоне Металлострой.

Объект ввели в эксплуатацию в конце 2013 года. Проектная мощность свыше 10 000 МВА в год. По уровню технологического оснащения и возможностей производства предприятие не имеет аналогов в мире.

Здесь производятся силовые трансформаторы от 110 до 750 киловольт и автотрансформаторы от 220 до 750 киловольт. Среди преимуществ – уникальная для России линейка продуктов до 630 мегавольт-ампер (МВА) со сроком службы трансформаторов без капитального ремонта 30 лет.

Сразу был запущен полный цикл производства: заготовительно-сварочный, обмоточно-изоляционный, сборочный цеха, испытательный центр и лаборатория. Предприятие оснащено технологическим оборудованием ведущих мировых производителей. Трансформаторы проектируются на основе технологии «Тошиба» с учетом российских стандартов. Все работы исполняются под ключ. Это предполагает проектирование, производство, исследования, испытания, поставку, гарантийную эксплуатацию, сервис. В целом производители добились полной локализации производства.

Константин Красненко убежден: к перемещению предприятий следует подходить индивидуально. «Наш проект считаю успешным, однако массовая передислокация промышленных предприятий потребует от правительства серьезных вложений в инфраструктуру», – заключил он.

Высокотехнологичная площадка «Алмаз-Антея»

Реконструкция территории и производственных цехов Обуховского завода, создание Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) стали основой проекта по формированию технопарка на базе компаний, входящих в концерн, рассказала первый заместитель генерального директора Северо-Западного регионального центра АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ирина Волокитина.

По ее словам, потребовалось провести полную модернизацию инженерных сетей. В частности, были заново проложены все магистральные сети по территории СЗРЦ, около 50 км кабелей, построены очистные сооружения, пять канализационных насосных станций, промышленная эстакада, трубопроводы отопления, водопроводы, системы водоотведения, сети электроснабжения и наружного освещения. Кроме того, все вновь построенные и реконструированные помещения приспособлены под нужды современной высокотехнологической индустрии.

«Основная задача предприятий, входящих в СЗРЦ, – исполнение оборонзаказа, объемы которого в последнее время постоянно растут, – уточнила Ирина Волокитина. – СЗРЦ – это пилотный проект по созданию современного промышленно-конструкторского технопарка. Анализ ситуации в 2008 году показал невозможность внедрения новых технологий на существующих производствах. Передислокация, по всем расчетам, давала преимущества, которыми нам удалось воспользоваться».

Площадь будущего технопарка около 300 000 кв. м, это 24 вновь построенных объекта и шесть реконструированных. Создан уникальный испытательный центр, оснащенный современным оборудованием, с полным циклом испытаний на устойчивость техники как в условиях Арктики, так и в пустыне.

Выполняя оборонзаказ, предприятие также планирует внедрение производства гражданской продукции, проводит работу по созданию научно-исследовательского центра материалов и современных технологий.

Два центра – одна цель

В рамках СЗРЦ создано два инновационных центра: научно-исследовательский центр материалов и аддитивных технологий и центр производства аэронавигационной продукции для гражданской авиации.

Первый нацелен на создание глобально конкурентоспособной продукции нового поколения в высокотехнологичных отраслях промышленности. Здесь предстоит разрабатывать перспективные металлические материалы (порошки) для применения в аддитивных технологиях, изготавливать технологическое оборудование для их производства. Кроме того, создавать опытные образцы и конструкторскую документацию ключевых элементов 3D-принтеров третьего поколения, заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров в области аддитивных технологий.

Центр разрабатывает технологии производства материалов для промышленности как гражданской, так и военной направленности. Под эти цели проектируются технологические линии и законченные производства, которые впоследствии будут предлагаться для открытого рынка и использоваться для изготовления гражданской и военной продукции.

Предполагается, что создание этих центров будет способствовать развитию гражданского направления на предприятиях СЗРЦ Концерна «ВКО «Алмаз-Антей».

Общая стоимость проекта по созданию в Санкт-Петербурге промышленно-конструкторского технопарка СЗРЦ составила свыше 37 млрд рублей (24,7 млрд на строительно-монтажные работы и реконструкцию, 12,35 млрд на оборудование). В настоящее время освоено около 30 млрд рублей, в том числе на СМР – 21 млрд рублей. Завершение проекта запланировано на II квартал 2017 года.

Определиться с развитием «серого пояса»

«Нам необходимо определиться, как развивать промышленный пояс города, – отметил глава постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗС Санкт-Петербурга Алексей Макаров. – Стоит ли менять его функцию и передавать под строительство жилья, или все же использовать освобождающиеся земельные участки по основному назначению, размещая на них индустриальные технопарки, которые могли бы сдаваться в аренду современным инновационным компаниям».

Опыт немногих петербургских предприятий, решившихся на передислокацию, показал: это один из вариантов выстраивания современного эффективного производства, требующий огромных средств, внятных целей, жесткой и четкой организации.

С тем, что каждый подобный проект должен рассматриваться тщательно и индивидуально, согласились и промышленники, которые обсуждали возможности перебазирования предприятий за круглым столом, организованным Петербургской Торгово-промышленной палатой совместно с компаниями Maris в ассоциации CBRE, ЮИТ СПб в партнерстве с юридической фирмой «Борениус».

Опыт одного из первых предприятий, переселившихся из центральных кварталов города, которым поделилась директор по маркетингу Первой мебельной фабрики Мария Огнева, тоже говорит о том, что переезд выгоден, когда продуман и просчитан до мелочей. Первая мебельная фабрика, как известно, до переезда в 2005 году в Приморский район размещалась на Петроградской стороне на трех площадках. Это делало невозможным развитие, модернизацию, внедрение эффективных технологий. Строительство новой площадки длилось два года, примерно полгода ушло на перебазирование мощностей, при том что выпуск продукции не приостанавливался. Сейчас и основное производство, и складские помещения располагаются на единой территории в 32 000 кв. м. «В 2014 году на фабрике началось обновление технологических линий, в прошлом году модернизация была завершена, это позволяет производить около 10 000 комплектов современной мебели в год», – подчеркнула Мария Огнева.

По ее словам, сейчас переезд, на первый этап которого было потрачено более $20 млн, полностью окупился. Важно, что и окраина Приморского района стала активно развиваться, рядом с деловой застройкой выросли жилые кварталы, появились новые дороги и маршруты общественного транспорта.

Промышленников сегодня в не меньшей степени интересуют и юридические аспекты перемещения из «серого пояса», а точнее, последствия, которые повлекут за собой изменения, внесенные в соответствии с № 373- ФЗ в Градостроительный и Земельный кодексы.

Юридические казусы

Как пояснила партнер и руководитель практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Борениус» Майя Петрова, закон, вступивший в силу с первого января этого года, позволяет по инициативе органов местного самоуправления принудительно изымать земельные участки промпредприятий. И принудительно предлагать освободить территории для передачи их инвестору под комплексное развитие, если собственник не готов сам принять участие в реализации проекта. Инициировать комплексное освоение территории местные власти могут в двух случаях: если не менее 50% земельного участка, который занимает предприятие, используется не в соответствии с видами разрешенной деятельности, скажем, не под производственные функции, а под офисы или склады. А также когда 50% общей площади территории, принадлежащей предприятию, заняты объектами, параметры которых не соответствуют видам разрешенного использования, установленным ПЗЗ.

На всю процедуру с того момента, как местные власти примут решение о комплексном развитии территории, до того, как промышленному предприятию придется ее освободить, по № 373-ФЗ отводится 2,5 года. «Это очень короткий срок для того, чтобы определиться с тем, как и где разместить производства, – комментирует Майя Петрова. – Кроме того, у собственника есть всего полгода на то, чтобы решить: участвовать или нет в проекте КОТ. Но очевидно, что за это время нереально разработать, утвердить проект по освоению территории, получить разрешение на строительство».

Если предприятие отказывается от участия в КОТ, ему в любом случае придется съехать с собственной территории, поскольку далее запускается судебная процедура изъятия земель. «Допустим, собственник не согласится выполнить решение суда первой инстанции о принудительном выселении, но оспорить его невозможно. По закону далее судебный спор может быть только о размере компенсации», – поясняет Майя Петрова.

По ее мнению, вряд ли на деньги, что будут предложены в качестве компенсации, можно решить задачи по передислокации производства и полноценному развитию на новой технологической базе. «С одной стороны, закон говорит, что должна быть компенсирована рыночная стоимость земли, стоимость изготовленной продукции, убытки, связанные с потерей контрактов, упущенная выгода. Но остаются вопросы: даже если предприятие сможет доказать, что оно недополучило прибыли, когда будут получены эти деньги и позволит ли это без убытков запустить свое новое производство? Предположу, что нет», – говорит юрист. Кроме того, пока нет методики расчета упущенной выгоды, как и судебной практики в этой области.

Куда ехать

Вариантов выбора площадок для передислокации производств, с точки зрения генерального директора компании Maris в ассоциации CBRE Бориса Мошенского, достаточно. Это, во-первых, сотни тысяч квадратных метров промышленных территорий – так называемое советское наследство. Но, как подчеркнул эксперт, эти промплощадки устарели морально и технически, кроме того, есть проблемы с транспортной доступностью.

Вторая ниша – логистические комплексы – склады и сухие порты, возведенные в последнее десятилетие в Петербурге и Ленинградской области, которые вполне могут быть использованы под размещение сборочных или иных производств, не требующих специальных санитарных зон.

Хорошие возможности для передислокации предоставляют индустриальные парки региона. «Одно из самых перспективных направлений поиска вариантов для перебазирования промпредприятий – площадки иностранных компаний, которые уходят с российского рынка, они полностью оснащены инженерными мощностями, существенно отличаются от тех, что остались с советских времен», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, есть возможность выбрать земельный участок на свободном рынке и построить предприятие с нуля. Сделка на приобретение участка, в зависимости от того, какой вариант выберет производитель – от аренды до нового строительства, займет от полугода до пяти лет.

Директор по коммерческой недвижимости АО «ЮИТ СПб» Максим Соболев убежден, что, выбирая площадку под размещение производства, важно оценить возможности ее оснащения инженерными мощностями. Пока, по его информации, на петербургском земельном рынке лишь 10% площадей для переезда производств снабжены инженерной инфраструктурой. И в этом смысле выбор площадки в индустриальном парке, где проблемы с инженерными мощностями, транспортной доступностью решены, будет менее затратным.

Предприятия, которые сегодня находятся в исторической части города и размещаются в «сером поясе», по данным экспертов, занимают примерно 19 000 га. И сегодня перед городом и бизнесом стоит задача поиска взвешенных решений по рациональному использованию земель. Поиски не будут простыми: вывести действующие заводы и фабрики за городскую черту – значит потерять и рабочие места, и налоги в бюджет. Оставить все как есть – затормозить развитие города.

Помочь в решении финансовых проблем перебазирования может сегодня Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга. Как сообщил директор НКО «Фонд развития промышленности СПб» Евгений Шапиро, фонд может предоставить на эти цели заем от 30 до 150 млн рублей по льготной ставке 5% годовых сроком до 5 лет. Но заем, как известно, предоставляется на конкурсной основе и при условии, что вклад заявителя в проект составит не менее 50% от общего бюджета проекта и при наличии ликвидного залога на сумму не меньшую объема займа и процентов от его использования.

Лилиана Глазова, Роза Михайлова