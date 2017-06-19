К новой индустриальной эпохе

Формирование среды для развития технологичного предпринимательства, поддержка государства и внимание инвесторов к новым научным идеям и практическим решениям дадут возможность высокотехнологичным компаниям стать лидерами реального сектора экономики.

Как оценивают потенциал высокотехнологичных компаний власти и эксперты, насколько активен российский бизнес в программах по развитию технологичных производств, какой поддержки ожидают предприниматели со стороны государства. Эти проблемы обсуждались в ходе конференции «Технологичное предпринимательство. Лучшие практики», организованной нашим издательством совместно с Высшей школой экономики – Санкт-Петербург.

Кто и как поможет

Петербург вполне может стать всероссийской площадкой для развития высокотехнологичных производств – кадры и компетенции для этого есть. Недаром в числе 30 компаний, отобранных Минэкономразвития по конкурсу «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров – «Национальные чемпионы», почти треть петербургских.

В Петербурге, по словам начальника управления развития высокотехнологичных отраслей промышленности и инновационной политики КППИ Санкт-Петербурга Светланы Бабаковой, власть активно поддерживает инновационный бизнес: «Мы пытаемся формировать системную поддержку предприятий – финансовую и нефинансовую. Ежегодно проводим мониторинг и общаемся с предприятиями, регулируем объемы и направления субсидий».

Внимание к индивидуальной поддержке специально отобранных быстрорастущих компаний многие страны стали проявлять еще лет 10 назад, рассказал директор Центра исследований сферы инноваций Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Станислав Розмирович. Проводились исследования, связанные с быстрорастущим бизнесом, и выяснилось, что не все они вносят лепту в создание рабочих мест, экономическое и технологическое развитие.

«Самый существенный вклад вносят компании, вопервых, уже прошедшие период развития как минимум 5–10 лет, а во-вторых, инновационно активные. В жизненном цикле у этих компаний есть своеобразная точка перелома, когда они стоят перед дилеммой: либо им оставаться технологическими лидерами в своей стране, либо переходить на следующий уровень и становиться компаниями мирового уровня. Если в этот момент их поддержать, в том числе силами государства, есть шанс, что хотя бы часть таких компаний перейдет в статус глобальных чемпионов», – поясняет он.

Государственная политика, которую многие страны стали подстраивать под эту задачу, отличалась от политики по поддержке стартапов, напомнил Станислав Розмирович. Ее основные черты – селективность.

Иначе говоря, выборочная, а не массовая поддержка, персональная опека. Для каждой из этих компаний назначался специальный представитель государства, курирующий ее развитие. Это помощь в выработке стратегий лидерства, потому что компании приходится изменять свой взгляд на себя и окружающий мир, чтобы перейти из статуса локального лидера в статус глобального. Наконец, это менторская и консалтинговая поддержка, потому что компаниям предстоит перестроить свою внешнюю стратегию и внутренние организационные и управленческие процедуры.

Поддержать без бюрократии

Проект Министерства экономического развития России по поддержке высокотехнологических компаний-лидеров стартовал в 2016 году. В итоге сформирован список из 30 национальных чемпионов – компаний-лидеров на своих рынках. Головные офисы девяти располагаются в Петербурге. Поставлена амбициозная задача: увеличить объемы экспорта не менее чем 15 компаний из этого списка в четыре раза и вывести две на уровень продаж не менее $1 млрд, а 10 компаний – на продажи в объеме $500 млн.

«Для того чтобы достичь заявленных целей, национальным чемпионам предложена системная поддержка со стороны министерства, образовательно-консалтинговая поддержка, помощь в расширении присутствия на экспортных рынках. Но главное – видя заинтересованность государства, компании укрепляются в стремлении обеспечить качественный рост бизнеса», – считает Станислав Розмирович.

«Петербург всегда был лидером инновационной системы России, здесь хорошо развита инновационная инфраструктура», – констатирует декан Школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Елена Рогова.

В рамках исследований, которые проводила Высшая школа экономики – Санкт-Петербург, были получены результаты, свидетельствующие: городские компании ведут активную инновационную деятельность, связанную с выпуском новинок, применением новых технологий. Много внимания уделяется и организационным инновациям. И это несмотря на то, что неопределенность экономической ситуации сдерживает компании в решении расширять свои компетенции, выходить на новые рынки.

По мнению Елены Роговой, необходимо уделить особое внимание взаимодействию правительства Санкт-Петербурга с бизнес-сообществом: «Правительство заявляет о том, что поддержка предприятий ведется на самых различных уровнях. Но есть предприниматели, которые отказываются от подобной поддержки, считая, что она сопряжена с большим количеством бюрократической работы и препятствий».

Центр для объединения

Генеральный директор компании «Механобртехника» Леонид Вайсберг убежден, что в России можно восполнить весь недостаток технологического цикла, потому что когда-то мы были в этом абсолютно компетентны. «Давайте аплодировать компаниям – национальным чемпионам, но не будем этой темой увлекаться и считать, что вопрос закрыт. Уровень развития инновационной экономики в России таков, что мы прежде всего должны уделять внимание стартапам и посевным технологиям», – считает Леонид Вайсберг.

По его мнению, необходимо сформировать в Санкт-Петербурге единый центр привлечения внимания потенциальных инвесторов к новым научным идеям и их практическим решениям. Сейчас задачу по объединению умных идей и свободных денег каждая высокотехнологичная компания решает самостоятельно.

Вторая проблема, помимо финансирования и поддержки, инновационно-ориентированные кадры. «Механобр» создал собственный научно-образовательный центр, который помогает решить кадровые проблемы, существующие в отрасли.

«Для нас важно постоянно проводить обучение, потому что около 30% от общего числа сотрудников в компании – молодые люди. Они должны учиться, и именно на практических примерах, на проектах, ко торые стартовали в сфере высоких технологий», – пояснил Леонид Вайсберг.

Своими силами

Петербургской компании «АлкорБио» в этом году исполняется 25 лет, за эти годы она выросла в самый крупный на Северо-Западе России биотехнологический холдинг и вошла в список национальных чемпионов России. Президент «АлкорБио» Дмитрий Полынцев считает: своими успехами компания обязана только сама себе. «У нас в штате 300 человек, несколько направлений деятельности: производим наборы реагентов для гормональной диагностики, определения онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний, генетической предрасположенности к мультифакторным заболеваниям. Все эти сегменты активно развиваются, и мы видим перспективы для освоения новых ниш», – говорит Дмитрий Полынцев.

При этом, по словам топ-менеджера, никакой поддержки от города компания не получала, хотя и пыталась несколько раз принять участие в тендерах.

«Денег у города, вероятно, становится меньше, значит, тратить их нужно эффективнее, – отмечает он. – Правительству Петербурга давно пора ввести специальную графу в отчетах о работе профильных комитетов – «эффективность инвестиций».

«Деньги в стране на поддержку высокотехнологичных компаний есть, и немало, – дополняет Дмитрия Полынцева представитель еще одного национального чемпиона, заместитель генерального директора компании «Ракурс-инжиниринг» Владимир Лелин. – Другой вопрос – как их потратить. Понять условия получения субсидий непросто, четкой государственной стратегии поддержки действительно нет. К тому же действия разных структур и фондов не синхронизированы. Серьезную попытку такой синхронизации государство делает как раз в рамках проекта «Национальные чемпионы». Но при желании разобраться в системе поддержки можно, хотя, к примеру, нам для этих целей пришлось создавать специальный отдел».

Генеральный директор УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко обращает внимание на существенное отставание российских компаний во внедрении инновационных материалов. «Доля России на мировом рынке композитных материалов не превышает одного процента, – констатирует он. – Очевидно, что возможностей для роста очень много. Пока композиты применяют в судостроении, но эти материалы можно использовать в самых различных отраслях производства: нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, строительстве». В Петербурге, по его мнению, мало внимания уделяется применению инновационных материалов в городском хозяйстве. «Это тренды сегодняшнего дня, – полагает Вадим Зазимко. – Нужно менять региональную политику и подходы к внедрению новых материалов в городском хозяйстве».

Бизнес-процессы по-новому

Для современных технологий нужны современные бизнес-процессы, уверен коммерческий директор компании «ТРИНИТИ» Владимир Быков. По его словам, термин «дигитализация» бизнеса и определяет эту парадигму инновационных бизнес-моделей работы предприятий, основанных на бездонных возможностях информационных технологий. Данное понятие вошло в моду в предпринимательской среде, оно определяет новую промышленную эпоху. При этом дигитализация принципиально отличается от автоматизации, которая уже давно внедряется на промышленных предприятиях.

«Привычная автоматизация служит для сокращения затрат. Дигитализация предоставляет новые возможности для повышения доходов предприятия», – пояснил Владимир Быков.

Он полагает, что при этом очень важно переосмыслить роль IT-специалистов на предприятиях. Долгое время они отвечали только за работоспособность информационных систем на предприятиях. Сегодня они должны нести ответственность за бизнес-результаты работы самого предприятия. «Задачи должны стоять другие – эти специалисты должны отвечать за развитие бизнеса, подсказывать собственникам, какие технологии можно применить и какие процессы на этой базе можно запустить», – подчеркнул эксперт.

Большие и малые

Среди инновационных технологических платформ, значительно влияющих на изменения в бизнесе, можно назвать основные: Мобильные технологии, Промышленный интернет вещей, Облачные технологии, Индустрия 4.0, робототехника, аддитивные станки, Большие данные, Прогнозная аналитика, «Социальный бизнес», Когнитивные вычисления, цифровое моделирование и многое другое.

Главное – не запутаться во всех этих возможностях и остановиться на тех, которые окажутся реальным подспорьем в решении стоящих перед компаниями задач и смогут стать ядром бизнеса. В такой ситуации лидерам современных предприятий необходимо иметь правильное понимание возможностей новых информационных технологий для выбора успешных моделей бизнеса в целях повышения своей конкурентоспособности и, соответственно, увеличения доходов компании. Очень важно на этом этапе выбрать правильного партнера, имеющего глубокие знания и опыт внедрения подобных технологий на предприятиях.

Генеральный директор лаборатории инновационного развития SD Data, консультант бизнес-инкубатора «Ингрия» Владимир Суворов обращает внимание на необходимость эффективного взаимодействия между крупными корпорациями и малыми технологичными компаниями. Пока это взаимодействие не отлажено. Причины очевидны: корпорации привыкли решать свои задачи самостоятельно и общаться с другими такими же крупными проектами, малый бизнес слабо знаком с правилами ведения переговоров, выстраиванием алгоритмов взаимодействия и принятия решений.

«Один из вариантов решения этой проблемы – наличие инновационной компании-посредника, которая согласовывает с корпорацией техническое задание, прорабатывает все юридические и финансовые аспекты и затем размещает заказы в среде технологичных предпринимателей, обеспечивая при этом проектный надзор», – объяснил Владимир Суворов.

Более мобильны в новых экономических реалиях информационной открытости и смены технологического уклада сегодня стартапы. Корпорации рассматривают стартапы как угрозу, они вполне могут разрушить крупный бизнес, считает генеральный директор группы компаний Robotikum Роман Усатов-Ширяев. «Процесс возникновения новых рынков, где стоимость производства конечного продукта будет стремиться к нулю, а вся маржинальность сосредоточится в технологии, – уже очевидный тренд. Поэтому разработчики технологий – по сути, стартапы – становятся полноценными игроками на вновь создаваемых рынках. Если они как партнеры договариваются с корпорациями – это один сценарий, созидательный, если нет – полноценная конкурентная борьба, где есть победители и проигравшие», – резюмирует Роман Усатов-Ширяев.

Георгий Дмитриев