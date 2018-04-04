Россию позвали на СПЭКе в Ноономику

Чтобы решить задачу перехода на новый технологический уклад, предстоит добиться темпов роста экономики не менее 5-6% в год

Форумов, где обсуждаются проблемы экономического развития страны, сегодня проходит достаточно, но не так много знаковых мероприятий, где говорят о будущем, о грядущей трансформации экономики, — учении, по сути, об отношениях людей в процессе материального производства

Организаторы IV Санкт Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК -2018) «Форсайт «Россия»: новое индустриальное будущее» решили оценить будущее и сегодняшние возможности российской экономики.

«Как говорят китайцы – будущее начинается с первого шага. А чтобы определить первые шаги, надо понимать направление этого пути», — пояснил председатель оргкомитета СПЭК -2018 президент Вольного экономического общества России директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор Сергей Бодрунов.

Он напомнил: изменения в технологическом пространстве, общественном сознании, общественном и ментальном пространствах очевидны, и они нарастают.

«Потому важно понять какие возможности есть, как мы будем развиваться в течение ближайшего десятилетия и следующие 50 -70 лет», — подчеркнул он.

Ученый полагает, что будущее не может состояться без индустриального сектора, который будет приоритетным при формировании общественных отношений.

Как сообщил Сергей Бодрунов, в настоящее время вводится в оборот новый термин Ноономика. Это новая концептуальная платформа, или новый способ хозяйствования, отличный от экономики. «Будущее связано с тем, что человек выходит за пределы материального производства, станет над ним, станет контролером и регулировщиком. А что будет происходить в хозяйственном плане, когда, материальное производство окажется вне людей, а люди вне его? Каковы будут взаимоотношения мира людей и самодостаточной производственной системы? Это способ хозяйствования – ноономика — который мы только начинам исследовать. Тот уклад, который только будет формироваться», — пояснил он.

Как полагает Сергей Бодрунов в ближайшие десять лет, «нас ожидает формулирование новой модели экономического роста и главным в этой модели должен быть возврат к приоритету индустриального развития на новой технологической основе». Но, при этом ученый особо подчеркивает, что новые модели управления, связанные с переходом на новый технологический уклад, не должны вводиться шоковым методом. Каждый шаг должен быть выверен и отлажен, чтобы не вызвать социальных потрясений.

Чтобы решить задачу перехода на новый технологический уклад, предстоит добиться темпов роста экономики не менее 5-6% в год. И, такие возможности, как считают экономисты, у Росси есть.

Прогнозируя ближайшее будущее доктор экономических наук, профессор, академик РАН, Советник Президента РФ Сергей Глазьев, подчеркивает: в зависит от того, какие решения будут приняты правительством.

«Мы находимся в ситуации структурных изменений: от каждого решения зависит траектория будущего развития. У нас есть три варианта движения. Первый: дальше ехать в последнем вагоне либеральной глобализации — поезда, который срывается под откос. Второй — вернуться на прогрессивный путь, реализовать новый технологический, мирохозяйственный уклад вместе с Китаем. Сформировать новую архитектуру мировой хозяйственно – экономической системы более эффективной и прогрессивной, сочетающей социалистическую идеологию, стратегическое планирование, рыночную самоорганизацию, частное предпринимательство и ориентированную на гармонизацию интересов общества. И как результат — подчинение экономики задачам роста общественного благосостояния, а не извлечения прибыли. Или выбрать третье — просто ждать на станции, когда нас кто – то подберет», — считает эксперт.

В течение двух дней на площадках СПЭК выступили с докладами 550 ведущих ученых — экономистов. Более подробно о будущем российской экономики читайте в следующих выпусках журнала «Промышленно – строительное обозрение».