Рискованные перспективы

Спрос на промышленную продукцию с начала года постепенно восстанавливается. Производители переходят от стратегии выживания в кризисных условиях к развитию на медленно растущем рынке. Это требует взвешенных оценок перспектив роста финансовых показателей и рисков в средне- и долгосрочном периодах.

Аналитический центр журнала «Промышленно-строительное обозрение», опираясь на основные материалы экспертов, статистики и другие доступные данные о перспективах развития национальной экономики, делает свои предположения о качестве и переменах инвестиционного климата, стратегических направлениях промышленных компаний, тактических шагах по развитию мощностей.

Капиталовложения российского бизнеса зачастую предполагают закупку импортного оборудования. Следовательно, курсы валют играют одну из главных ролей в принятии решения о старте нового инвестпроекта. Поэтому рублевая стоимость доллара важна для оценки стоимости проектов.

Консенсус-прогноз НИУ ВШЭ ожидает постепенное ослабление национальной валюты к доллару до 2024 года. На момент подготовки публикации курс доллара США фиксировался на отметке 56,5 рубля. Эксперты рассчитывают, что в течение года доллар будет стоить не дороже 59,3 рубля, а к 2024 году его стоимость вырастет до 69,1. При этом незначительно вырастет инфляция – в этом году планируется увеличение индекса потребительских цен всего на 3,8%, в 2020-е годы этот показатель может достичь 4,1–4,2%. Основной индикатор положения дел в экономике – валовой региональный продукт – покажет вялое движение вверх: ежегодный прирост на 1,6–1,8% до 2024 года.

Аналитики – участники консенсус-прогноза, в числе которых эксперты и топ-менеджеры ведущих инвестиционных банков, консалтинговых компаний, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий, не видят радужных перспектив на российском рынке. Ослабление национальной валюты – явный сигнал к тому, что стагнация продолжится, как и постепенная сдача позиций отечественного производства в мировой экономике. Авторы прогноза замечают, что представители бизнеса «предчувствуют» рецессию, поэтому их видение перспектив недостаточно оптимистично.

Чиновники Министерства экономического развития РФ тоже прогнозируют ослабление рубля, но быстрыми темпами. Ведомством предполагается, что в 2018 году доллар будет стоить в среднем 64,7 рубля, а в 2020 году достигнет 68 рублей. Это связано с ожидаемым, с их точки зрения, падением цены нефти до 40 долларов. На 1 марта нефть марки Urals стоила 63,4 доллара.

Эксперты ВШЭ рассчитывают, что нефть сохранит свою цену в диапазоне 59–60 долларов за баррель. Министерство ожидает падения цены нефти в 1,5 раза в 2018–2019 годах, но при этом инфляция вырастет в пределах статистической погрешности, а зависимая от углеводородов экономика продолжит рост. Прогноз основного показателя ВВП парадоксальным образом у ведомства выше, чем у ВШЭ, – ожидается рост на 2,1% в 2018 году.

Не будем забывать, что пессимизм Министерства экономического развития связан со стремлением застраховать риски бюджета. Для чиновников проще запланировать расходы так, чтобы выборный год завершился профицитом, а не дефицитом средств в казне.

Аналитический обзор перспектив российской экономики, представленный Центробанком, по сравнению с ВШЭ и МЭР РФ выдержан в умеренных тонах.

Согласно Докладу о денежно-кредитной политике ЦБ РФ в 2018 году нефть будет стоить 55 долларов за баррель. В 2019 году она снизится до 40 долларов, и это значение сохранится в 2020-м. Эксперты связывают такую динамику с расширением добычи на сланцевых месторождениях в США. Спрос на нефть будет сдерживаться умеренными темпами роста мировой экономики и Китая.

Поэтому бизнесу в этом году следует весьма аккуратно работать с валютными рисками – отсрочка приобретения импортного оборудования может привести к тому, что покупки станут дороже к концу этого года из-за ослабления рубля.

Подушка для банкиров

Увеличение издержек инвестиционных проектов, связанных с удорожанием импорта, может быть компенсировано снижением стоимости заемных ресурсов. Несмотря на ожидаемое падение цены нефти, ЦБ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие несколько лет.

В то же время в докладе отмечается, что вряд ли ключевая ставка будет значительно снижена. Этому способствует сбалансированное восстановление спроса относительно производственных возможностей, снижение инфляционных ожиданий вместе с фактической инфляцией, стабильная динамика валютного курса при отсутствии значительных внешних шоков. Регулятор рассчитывает на рост кредитования экономики в этом и последующие годы. Скорее всего, стоимость рублевого заимствования незначительно снизится, что увеличит инвестиционную активность реального сектора в этом году.

Эффект снижения ставки будет недолгим. Финансовый регулятор предостерегает: падение цен на нефть в 2019 году приведет к замедлению роста доходов экономики и ухудшению настроений в промышленности. Следовательно, снизится инвестиционная активность компаний.

При этом не ожидается острого кризиса – ситуацию отчасти смягчает текущая экономическая политика и создание мощностей несырьевым сектором. Хотя ожидаемое падение цены на нефть может создать небольшие риски для среднесрочных инвестиционных проектов, из исследований следует, что это приведет к новому витку рецессии.

Проектам, которые планируется реализовать в следующие два-четыре года, а это большинство инвестиционных инициатив, потребуется продуманная стратегия работы с валютными рисками. Последние зависят от структурных изменений на глобальном рынке нефти.

Другой риск – отсутствие ясных перспектив роста спроса на внутреннем рынке в долгосрочном периоде. В исследовании ВШЭ «О чем говорит ВВП: хроника структурных изменений» авторы посчитали среднегодовые темпы роста ВВП в 2011–2017 годах. Получилось, что Россия показала рост в 1,3%, развитые экономики – 1,8%, а развивающиеся – 5%.

Одна из основных причин такой низкой динамики – нежелание населения и компаний вкладывать сбережения в развитие. В связи с этим бизнес пока испытывает трудности в привлечении финансирования, но они не настолько критичны, чтобы отказаться от инвестиционных планов. Однако в долгосрочном периоде это приведет к серьезному отставанию от ведущих экономик.

Одолжить оптимизм

Недавнее снижение ставок банков и расширение инвестиционных возможностей ожидаемо принесло позитивные настроения российскому бизнесу. Опрос консалтинговой компании EY показал, что российские предприниматели нацелены на позитивный 2018 год. Более четверти респондентов из бизнеса рассчитывают на впечатляющий рост выручки – 11–15%, а 42% опрошенных ожидают, что этот показатель вырастет на 6–10%. Только 17% проявляют сдержанность и прогнозируют рост на 0–5%.

Российские компании теперь планируют расширять географическое присутствие – выходить на новые рынки и диверсифицировать свою деятельность за счет приобретения новых активов. Такие амбиции неизбежно создают спрос на рынке труда – 31% опрошенных EY предпринимателей намерены увеличить штат, в том числе согласны предлагать гибкие условия труда. Например, треть готова нанимать фрилансеров, а четверть планирует пополнить штат сотрудниками, которые будут трудиться неполный рабочий день.

При этом российские компании не всегда считают приоритетной для себя задачу по внедрению новых технологий, хотя отмечают, что повышение эффективности операционной деятельности с учетом сокращения издержек поможет увеличить производительность. Кроме этого, на рост эффективности влияет и оптимизация цепочек поставок, отмечают респонденты.

Расширение бизнеса будет зависеть от возможностей по привлечению ресурсов. Если прогнозы ЦБ сбудутся, инвестиционные планы смогут реализовать большинство компаний, которые готовы создать мощности в перспективе до трех-четырех лет.

Для игроков, нацеленных на долгосрочные инициативы, ситуация сложнее. В ближайшие годы бизнес продолжит экстенсивное развитие, но спрос на продукцию, выраженный в том числе в ВВП, останется практически неизменным. А это рано или поздно приведет к насыщению рынка. В этом случае источником роста прибыли станет оптимизация бизнеса с помощью новых технологий. Создание последних требует вложений от государства и бизнеса.

Однако сейчас средства пока направляются на расширение мощностей, а не на НИОКРы. Неизвестно, как компаниям удастся восполнить технологическое отставание – никто не гарантирует, что получится легко и успешно импортировать технологии. В связи с этим бизнесу важно найти баланс между оптимизацией, вложениями в исследования и разработки, расширением своего присутствия в регионах.

Заявленные планы предпринимателей пока очень слабо напоминают понятную стратегию устойчивого развития бизнеса. Они скорее похожи на попытку завоевать лидерство на рынке в расчете на то, что потом смогут найти ресурсы на повышение эффективности.

Однако урок распада плановой экономики, ориентированной на расширение производства, а не на рост производительности, показал, что это не так.

Евгений Заздравных