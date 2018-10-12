Петербургу ищут стратегию до 2035 года

Депутаты ЗакСа намерены ко второму чтению полностью переписать стратегию развития Петербурга до 2035 года

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа обсудили законопроект «О стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года».

Суть документа попытался раскрыть кратко за 5 минут раскрыть председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиипов. Последовавшие за этим вопросы показали, что изложил он плохо. Впрочем, недостатки представленного законопроекта представил эксперт комиссии Александр Карпов. По его мнению, стратегия не имеет территориальной проекции, не коррелируется с генеральным планом, а значит, не может служить документом развития. Более того, язык стратегии не совпадает с языком генплана. В стратегии речь идет о строительстве объектов, а в генплане — о их размещении, в стратегии отсутствует планирование районной структуры, вместо этого говорится о неких поясах, при этом зеленый пояс отсутствует вовсе. «Авторы документа руководствовались презумпцией неограниченности и однородности территориального ресурса, — отметил он, — а город весьма неоднороден. Кроме того, в нем отсутствует оценка территориального ресурса, между тем, он огромен. Только по последней кадастровой оценке территория города оценивается в 10 000 млрд руб.». По мнению эксперта, в Стратегии не описана технология создания новых центров развития, противоречат друг другу цель развития общественного транспорта и сети автомобильных дорог непрерывного движения. Он также считает, что необходим специальный раздел «Стратегия пространственного развития города».

Депутат Андрей Анохин поинтересовался, учтены ли в стратегии экологическое состояние Приморского района, и на привлечение каких мигрантов рассчитывает правительство. Иван Филиппов был краток: «Стратегия – это документ целеполагания, а экология одного района будет определяться планом развития этого района, тоже стратегическим документом. Что касается мигрантов, то речь идет, в основном, о россиянах из других регионах, которых планируют привлекать на высокотехнологичные места с высокой добавленной стоимостью». Алексей Ковалев удивился тому, что в Стратегии ни слова нет об объекте всемирного наследия, коим является не только Петербург и известные дворцово-парковые ансамбли, но и Зеленогорск, Сестрорецк, Кронштадт. По его мнению, это недопустимо для документа подобного уровня. Иван Филиппов на большинство вопросов не ответил, на часть, например, о реновации застроенных территорий, говорил, что это уровень плана или программы, а не стратегии.

Андрей Анохин предложил Стратегию не принимать, отложить до выборов губернатора, и уже при нем принять этот важный документ. К нему присоединился Алексей Ковалев, а Борис Вишневский, заявив, что предложение правильное, решил все-таки проголосовать документ уже сейчас. Традиционно алогичным стало выступление Андрея Васильева. «Нужна ли стратегия Петербургу? – начал он с риторических вопросов. – Сколько мы их видели: и стратегия 2020, и 2025, и 2030, а хоть одна из них была исполнена? Есть ли инструмент исполнения стратегии?». Затем заявил, что нужна стратегия агломерации, так город замкнут и практически не обладает свободными территориями и предложил поддержать представленный документ». В среду, 17 октября, законопроект примут за основу и возьмут месяц на поправки, чтобы переписать заново внесенный документ. Это тоже традиция: миллионные затраты на разработку документа, а потом переписывание его второпях и откладывание в сторонку.