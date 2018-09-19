Смольный защитился от мусорной гари землей Минакова

Власти Петербурга намерены защитить северные районы от негативного влияния будущих мусоросжигательных заводов в Каменке. Для этого огромный кусок земли, ранее предназначенный под жилье, переведут под рекреационную функцию — эта зеленая зона станет барьером от свалки. При этом наделы принадлежат структурам известного лендлорда и предпринимателя Игоря Минакова.

Смольнинская комиссия по внесению поправок в Генплан одобрила предложение по переводу территории около 200 га из зоны ЖМР (зоны специального назначения: для зон многоквартирной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры) в зону развития рекреации, рассказал директор центра «Эком» Александр Карпов. По его словам, впрочем, заявка изначально выглядела иначе — не развитие рекреации за пределами расчётного срока генплана, а немедленный перевод в зону Р2, под парки или Р5 под озеленение.

По словам эксперта, принятием этой поправки Смольный декларирует создание нового барьерного леса вокруг неприятно пахнущих и ядовито дымящих объектов — взамен вырубленного и вырубаемого под автомобильный кластер. «Неприятно пахнущие — это знаменитые свалка в Новосёлках и иловые карты Водоканала, а дымящие — это будущий мусоросжигательный завод и какой-то ещё проектируемый мусороперерабатывающий, — говорит господин Карпов. — Таким образом правительство как бы говорит нам — «будем строить МСЗ, а вы хоть обпротестуйтесь». Но с другой стороны как бы намекает — защита от негативного воздействия обойдётся бюджету ОЧЕНЬ дорого. Может не надо?».

Сейчас эта зона размежевана на 8 участков, они предназначены для «размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции». Их кадастровая стоимость составляет около 15 млн рублей.

При этом бюджет, действительно, может пострадать от вынужденного выкупа. По данным Stroypuls.ru, основные наделы на этой территории (85 и 69 га соответственно) принадлежат коммерческим структурам — ООО «Шуваловский» и ООО «Аэродром». Обе фирмы — правопреемники закрытой в прошлом августе ООО «Пригородный Приморский», по данным Kartoteka.ru, учредителями обеих компаний являются Анна Персиянова и Юрий Чичоян. Их связывают с основателем охранного концерна «Защита», владельцем нескольких сотен гектар земли в этой локации, бывшим владельцем обанкротившегося «Мостостроя№6» Игорем Минаковым. СМИ, к слову, называли Персиянову родственницей бизнесмена. Главный актив бизнесмена — ГК NordEst, собственно дочкой холдинга и была фирма «Пригородный Приморский».

Сейчас перевод площадки в зону Р отмечен как «перспективный» (за расчетным сроком Генплана), но если все так и останется — городу придется договариваться с крупным лендлордом. С большой долей вероятности, выкупать придется ближе к рыночной стоимости. По подсчетам аналитиков, за такую площадку (с учетом прежнего, «правильного» зонирования) с практически готовой транспортной инфраструктурой (примыкание Парашютной улицы, перспективная пробивка Суздальского проспекта) и близкими головными источниками для техподключения бизнесмен попросит не менее 10-12 млрд рублей.

Напомним, ситуация вокруг строительства на севере двух мусоросжигающих заводов, расположенных в промзоне Каменки западнее Северного полигона «Водоканала» и полигона «Новоселки», накалилась весной 2018 года. Тогда в администрации Выборгского района прошли слушания, на которых чиновники заявили, что город остро нуждается в предприятиях по мусоропереработке. В Петербурге ежегодно аккумулируется порядка 1,5 млн тонн твердых бытовых отходов. А с учетом того, что свалку на Новоселках решено ликвидировать, эта проблема стоит особенно остро.

А потом проекту быть. И будет заводов не один, а два. Все легально — на основании Генерального плана развития города. Сначала главный инженер компании «Центр реконструкции и развития промышленных территорий» (разработчик проекта) Наталья Шамиш уверила, что на заводе будут перерабатываться только отходы с закрытого полигона «Новоселки», но в ходе обсуждений стало понятно, что это не так. Более того, выяснилось, что перед проектировщиками вообще не стоял вопрос, откуда именно будут доставляться твердые отходы на будущие заводы.

«Предыдущим проектом, который утвердили в 2010 году, было запланировано строительство одного завода по переработки твердых бытовых отходов. Сейчас есть два инвестора, они будут строить предприятия. В настоящее время этот участок поделен на две части. На них будут размещены два предприятия разной мощности, но перерабатывать они будут тот же объем отходов, который был запланирован предыдущим проектом», — поясняла госпожа Шамиш.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по промышленной политике и инновациям Иван Складчиков заявил, что переносить строительство заводов в Ленинградскую область город не планирует, поскольку считает это не целесообразным. Благодаря этим предприятиям будет пополнятся доходная часть бюджета, а также появятся новые рабочие места.

«Инвесторы, которые интересуются строительством заводов заверяют нас, что все технологии будут экологичными. По этим технологиям построены предприятия, в том числе, на территории Европы, рядом с крупными мегаполисами. Поэтому ухудшения экологической обстановки в этом районе мы не допустим», обещал господин Складчиков.

Однако шум общественности не смог затормозить мусорно-инвестиционную машину. В августе Комиссия под руководством вице-губернатора Игоря Албина утвердила проект планировки и межевания производственной зоны Каменка, в котором был как раз прописан мусоросжигательный завод, производство транспортных средств и оборудования и газовая автозаправочная станция. При этом в аппарате вице-губернатора отметили, что все согласования и заключения получены без замечаний. Завод будет относиться к первому (по Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» – чрезвычайно высокому) классу опасности, его мощность составит 350 тыс.тонн в год.

При этом на запросы общественников и депутатов (обращение к губернатору с просьбой не допустить строительство направляла Марина Шишкина) в Смольном раз за разом отвечали, что ни один из проектов пока не начал реализовываться. Иностранный консорциум еще не согласовал технологию и оборудование будущего завода с профильными ведомствами.

Отметим, что пока более-менее конкретные планы по заводу сохраняет греческий консорциум Aktor S.A.-Aktor Concessions S.A.-Helector S.A. В апреле свою заявку на размещение в Каменке отозвали «Анабасис» Александра Ебралидзе и «Спецтранс№6». Кто в итоге построит в Каменке второй завод — пока неизвестно.