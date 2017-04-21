Саморегулирование в негосударственной экспертизе

В апреле этого года исполняется 5 лет с момента появления в России института негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Это уже достаточный срок, чтобы подвести итоги и сделать выводы.

Обсуждение института СРО год назад

Вначале мне бы хотелось вернуться на год назад, к самому обсуждаемому событию 2016 года. 17 мая 2016 года состоялось заседание Государственного совета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.

Одним из самых обсуждаемых вопросов год назад был вопрос о принципах работы саморегулирования в строительстве и необходимости реформирования СРО. Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов отметил, что «деятельность большинства таких (саморегулируемых) организаций сводится к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду работ. Отсюда и появление недобросовестных СРО, которые торгуют такими свидетельствами и таким образом извращают саму суть саморегулирования, превращая систему в бизнес». Депутат Государственной Думы Сергей Миронов считает, что «институт СРО организован по просьбе самих предпринимателей для преодоления административных барьеров, утверждения честного, неподкупного профессионального отношения к делу. На деле мы получили ту же бюрократию, но уже в лице бизнес-сообщества».

Самую категоричную позицию высказал вице-премьер Дмитрий Козак. «Он (вопрос о саморегулировании) действительно превратился в свою противоположность, я называю это открыто – в мазохистскую организацию, где профессиональные сообщества издеваются друг над другом, занимаются поборами друг с друга без всякой необходимости». По его мнению, саморегулирование необходимо для крупных компаний, работающих с госзаказом. «И тот законопроект, который в настоящее время подготовлен в Правительстве, позволяет оздоровить ситуацию, освободить от обязательного участия в саморегулируемых организациях малый и средний бизнес, который не претендует на государственные муниципальные заказы в качестве генподрядчиков».

Это высказывание наводит на размышление, к какому объему бизнес-единиц относятся экспертные организации – к малому или среднему бизнесу. Негосударственные экспертизы не работают с проектами, финансирование которых ведется из государственного бюджета. В связи с этим возникает вопрос – на каком основании сейчас к организациям негосударственной экспертизы планируют применять правила саморегулирования?

Вопрос института экспертизы проектной документации на Госсовете поднял только губернатор Московской области Андрей Воробьев, который, в частности, заявил: «И вообще, что касается частной экспертизы: на наш общий взгляд, она должна иметь четкий контролирующий орган, который позволяет и работать четко, и обеспечивать безопасность – как экологическую, пожарную, так и техническую».

Регулирование негосударственной экспертизы сейчас

И вот, ровно через год, в феврале 2017 года, о судьбе российского экспертного сообщества снова задумались в высших эшелонах власти. 3 февраля под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака, курирующего вопросы строительного комплекса, прошло совещание, посвященное будущему негосударственной экспертизы. На совещании вице-премьер поручил подготовить законодательные акты, которые исключат дополнительные полномочия органов государственной экспертизы по осуществлению негосударственной экспертизы (о чем давно говорили и что предлагали в НОЭКС), распространят на организации негосударственной экспертизы требования Градостроительного кодекса РФ к саморегулированию. Сейчас готовятся соответствующие поправки в Градостроительный кодекс.

Причина подобных регулятивных мер в отношении негосударственной экспертизы понятна. Полностью согласен с московским коллегой, президентом Ассоциации экспертных организаций в строительстве Московской области, генеральным директором ООО «Центрэкспертиза» Андреем Акимовым, который утверждает, что «из-за несовершенства законодательства на рынке экспертизы появилось множество неквалифицированных или просто мошеннических организаций, которые дискредитируют все экспертное сообщество. Поэтому в целом мы поддерживаем эту инициативу, она назрела еще и по той простой причине, что возникла путаница со сферой деятельности государственной и негосударственной экспертизы. Эти сферы действительно надо четко обозначить, что и сделано в материалах совещания у вице-премьера».

Противоречия в проекте изменений в Градкодекс

В настоящее время различными объединениями предпринимаются попытки подготовить свои варианты проекта изменений в Градкодекс. На наш взгляд, на данный момент непонятно, который будет взят за основу, а в обсуждаемом варианте содержится много противоречий.

Первое: состав руководящих органов в подавляющем числе СРО, как строительных, так и проектных, и изыскательских – это люди или совсем далекие от профессиональной деятельности, или проектировщики-изыскатели, но никак не эксперты. И вот эти «непрофессионалы» будут диктовать экспертам какие-то правила.

Кроме собственно переписывания законодательства речь идет о возникающем конфликте интересов. Как может быть экспертиза независимой, если в одной СРО будут проектировщики и эксперты или изыскатели и эксперты? Или все же возможен вариант с созданием СРО экспертных организаций? В целом эксперты должны быть «над» изыскателями и проектировщиками, а получается, что они будут «под» ними. Ведь именно независимость экспертизы от изыскателей и проектировщиков является гарантом отсутствия конфликта интересов, коррупционных проявлений и формального подхода к проведению экспертизы.

Я уже сталкивался с подобным несоответствием в своей трудовой биографии. Руководя Госархнадзором в должности заместителя председателя КГА, по штатному расписанию я подчинялся председателю Комитета по градостроительству и архитектуре. А по служебными обязанностям – контролировал деятельность его ведомства. Получается, что на оперативках председатель давал мне как заму поручения, а выйдя с совещания, я контролировал его ведомство. Только благодаря тому, что вышел Градкодекс и Госархнадзор вышел из подчинения КГА в самостоятельную структуру, став Службой государственного строительного надзора и экспертизы, ситуация была решена.

Основная масса экспертных организаций Санкт-Петербурга категорически против создания «тройных» СРО, где были бы сгруппированы проектировщики, изыскатели и эксперты. Это прямо противоречит 315-ФЗ, который исключает объединение разнородных видов деятельности в СРО. Нельзя сводить воедино тех, кому законодательно запрещено проектировать, если ты эксперт, и экспертировать проекты, спроектированные в этой же организации. Зачем сейчас утверждать законодательно то, что потом снова придется поправлять? Заложенное на данном этапе противоречие закончится очередной поправкой в Градкодекс.

Второе: в протоколе как-то неясно сказано о разработке СРО стандартов экспертной деятельности. Не очень понятно, почему их должно быть несколько, и почему эти стандарты должны разрабатывать люди, далекие от экспертной деятельности? С этими задачами влегкую могут справиться и сами эксперты, объединенные в профильные СРО. Можно взять за образец Палату экспертных организаций Казахстана, создать отдельные экспертные СРО либо единое профессиональное экспертное сообщество. Для этого необходимо разумно подойти к количественному цензу организаций для одного объединения. Сейчас закон предполагает наличие в одной СРО 50 организаций, как у проектировщиков и изыскателей. При этом на весь СЗФО, например, негосударственных и государственных экспертиз на данный момент зарегистрировано чуть более 50.

На данный момент планируемые поправки не оставляют поля для маневра и обязывают экспертов объединяться с проектировщиками и изыскателями для соблюдения количественного ценза.

Третье: необходимо продумать вопрос обязательного количества экспертов в организации для получения допуска СРО на оказание услуги. Считаю разумным обязательных 5 экспертов для проведения работ по экспертизе инженерных изысканий, 8 экспертов – для проведения экспертизы проектной документации, и 11 экспертов, аттестованных по различным направлениям, – для оказания услуги экспертизы ПД и ИИ.

Однако в очередной версии проекта закона обозначена численность 5 экспертов. Но, по сути, это ничего не меняет. Как существовали экспертизы-однодневки с минимально необходимым штатом, так и будут существовать, а их сомнительная деятельность будет продолжать бросать тень на всех остальных. Ведь проводимая реструктуризация СРО направлена на ликвидацию пустышек и укрупнение тех, кто хочет продолжать работать.

Четвертое: непонятно также, сохранится или будет отменена аккредитация. Если она останется, то получится двойное регулирование. В свое время нам уже приходилось отменять двойной порядок регулирования геодезической деятельности. Слава богу, в очередной версии закона звучит отмена аккредитации. Это правильно, ведь за 5 лет работы экспертных организаций в Санкт-Петербурге не проводилось ни одной плановой проверки.

Пятое: нерешенным остается вопрос с размером членских, вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд СРО для экспертных организаций. При расчете взносов следует учитывать, что организации, имеющие в штате минимально необходимых 5 экспертов и небольшой портфель заказов, вряд ли смогут платить взносы более 50 000 рублей. Ведь если смотреть на оборот проектировщиков, изыскателей и экспертиз, то мы увидим абсолютно несопоставимые объемы по всем показателям. Таким образом, экспертизы вынуждены будут либо прекращать свою деятельность, либо объединяться и укрупняться для дальнейшего существования (как это произошло в строительных СРО после реформы 2016 года).

В связи с этим необходимо будет решить вопрос минимальной стоимости работ по экспертизе для исключения бездумных демпингов. Правительство же вводит минимальную цену на алкогольную продукцию свыше 28%, на водку. И вся продукция, которая продается ниже указанной цены, признается поддельной. Тот же принцип должен быть и в экспертизе.

В целом, пока трудно спрогнозировать последствия принятия очередных поправок в Градкодекс, планирующих вступление экспертных организаций в проектные и изыскательские СРО.

Консолидация организаций негосударственных экспертиз

И это еще не все. На этом преобразования не заканчиваются. Одновременно идут обсуждения перехода негосударственных экспертиз на работу с документацией в электронном виде, BIM, усовершенствования процедуры аттестации экспертов, нового перечня направлений деятельности экспертов, а также необходимости создания единого государственного реестра заключений. Последнее – вообще отдельная тема для обсуждения, так как первый вариант вызывает больше вопросов, чем решений.

А ведь процедура экспертизы – это услуга, которая оказывается бизнесу, и сам бизнес проголосовал за негосударственную экспертизу. Значит, эта система устраивает бизнес, и следует усиливать эту тенденцию и развивать ее в нужном направлении.

Наверное, на данном этапе было бы правильным сначала решить главную задачу – консолидировать организации негосударственных экспертиз, а потом уже профессиональное экспертное сообщество должно само выработать предложения для реализации решений, обозначенных в протоколе вице-премьера. И, конечно же, за основу должны браться положительные наработки за прошедший период в таких профессиональных объединениях, как НОЭКС, Ассоциация экспертиз строительных проектов.

Чем больше нас будет, тем более профессионально взвешенными будут документы, разрабатываемые нами, тем более внимательно будут нас слушать представители власти. Нашему сообществу необходимо стать эффективным помощником нашего регулятора – Минстроя РФ. Важно также понимать главную задачу нашего сообщества – не пускать в наши ряды недобросовестные организации, вывести из рядов те экспертизы, которые нарушают закон, активно проявлять собственную инициативу в разработке профессиональных стандартов, стандартов экспертной деятельности. Ибо если этого не сделаем мы, то сделают другие люди, не имеющие отношения к нашей профессиональной деятельности.

В завершение хотелось бы сказать: в данной ситуации получается, что кто громче кричит – того и слышат. Если мы хотим, чтобы нас услышали – нужна более активная, а где-то и более агрессивная позиция НОЭКС. И более настойчивая профессиональная позиция членов НОЭКС на местах. Как говорит мой коллега и друг Беслан Берсиров: «Мир любит сильных, с ними ведут диалог, а со слабыми обсуждают условия капитуляции».

Александр Орт, президент Группы компаний «ННЭ», заслуженный строитель России

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