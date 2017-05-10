Сети наготове

Переход АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в собственность города, который может занять около двух лет, позволит ускорить погашение многомиллиардных долгов за тепловую энергию, где основная доля приходится на управляющие компании.



Переговоры затянулись

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Теплосеть «СПб»), одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города, было основано в 2010 году на базе предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» АО «ТГК-1» при поддержке правительства Санкт-Петербурга. «Теплосеть СПб» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 районах, обеспечивая передачу около 50% потребляемой городом тепловой энергии.

ПАО «ТГК-1» (входит в ООО «Газпром энергохолдинг», ГЭХ) принадлежит 74,99% акций «Теплосеть СПб», городская администрация через ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» владеет 25%.

Впервые городские власти заявили о намерении увеличить долю в акционерном капитале АО «Теплосеть СПб» в 2013 году, когда председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук сообщал о планах довести городской пакет до 51%. Годом позже аналогичную позицию озвучил Владимир Лавленцев, который на тот момент занимал должность вице-губернатора Петербурга. Путем участия города в дополнительной эмиссии акций компании предполагалось, в частности, обеспечить увеличение ее инвестиционной программы, средств которой катастрофически не хватало для реконструкции тепловых сетей.

Проведение этой эмиссии, позволяющей увеличить акционерный капитал до 62,7 млрд рублей, в январе 2014 года было заблокировано на собрании акционеров, где от голосования воздержалось ГУП «ТЭК Санкт-Петербург». Аналогичная ситуация возникла на внеочередном собрании акционеров АО «Теплосеть СПб» в апреле 2014 года, где обсуждалась возможность выпуска 3 млрд акций по цене размещения 1 рубль.

Тем не менее администрация города и руководство ГЭХ не отказались от переговоров о дальнейшей судьбе теплосетевой компании. В мае 2016 года генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, выступая на Российском международном энергетическом форуме, рассказал о готовности холдинга продать Санкт-Петербургу долю холдинга в «Теплосети СПб» за 6 млрд рублей с рассрочкой на 24 года. Правительство Петербурга, со своей стороны, разработало план мероприятий, итогом которых должен стать полный контроль над компанией.

«В 2016 году по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина разработан план мероприятий по консолидации теплосетевых активов под контролем города путем приобретения 74,99% акций АО «Теплосеть СПб», принадлежащих ПАО «ТГК-1», – сообщил СГХ представитель комитета по энергетике и инженерному обеспечению. – Консолидация тепловых сетей позволит обеспечить устойчивое функционирование системы теплоснабжения за счет прямого контроля со стороны города за эксплуатацией и ремонтно-восстановительными работами, что будет способствовать повышению надежности теплоснабжения».

Переход “Теплосети СПб” под контроль городских властей, включая и изменения в акционерном капитале компании, выгоден обеим сторонам

По словам собеседника издания, «дорожная карта» по приобретению городом 75% акций АО «Теплосеть СПб» предусматривает оценку рыночной стоимости акций, подготовку и согласование соответствующего постановления правительства, создание расходных обязательств Санкт-Петербурга и последующее выделение бюджетных средств на покупку акций и инвестиционные мероприятия.

«Период реализации данных мероприятий рассчитан на 2017–2018 годы. Передача акций в доверительное управление возможна как один из этапов осуществления консолидации, вопросы допэмиссии и вариантов оплаты находятся в стадии обсуждения», – уточнил он.

Денис Федоров, в свою очередь, говорит, что предложения основного акционера «Теплосети СПб» базируются на проведении допэмиссии акций, которому должна предшествовать передача пакета «ТГК-1» в доверительное управление городу. «Мы предложили городу забрать это имущество себе и инвестировать самостоятельно… Наше базовое предложение такое: мы в апреле-мае отдаем в доверительное управление городу «Теплосеть СПб» полностью. Дальше проводим допэмиссию по закрытой подписке в пользу городских структур, они вносят теплосети, котельные, получают контроль. Город хочет 100%, мы не возражаем. Город ответил, что ему это интересно», – рассказал он в марте в интервью РИА Новости.

Пока эта инициатива не перешла в практическую плоскость. В марте в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1» Эдуард Лисицкий сообщил о продолжении переговоров с городскими властями, но не стал детализировать ситуацию. «Сейчас идут переговоры с представителями правительства Санкт-Петербурга. Есть даже некая «дорожная карта», подготовленная городским правительством. На сегодняшний день никаких решений не принято и никаких конкретных параметров сделки мы сообщить не можем. Пока идут предварительные переговоры. Для справки: балансовая стоимость финансового вложения «ТГК-1» в АО «Теплосеть СПб» – 13,3 млрд рублей», – отметил он.

Город возьмется за долги

Вне зависимости от сроков возможной передачи контрольного пакета акций «Теплосети СПб» в доверительное управление города эксперты называют это компромиссным решением. По мнению начальника аналитического отдела инвестиционной компании «ЛМС» Дмитрия Кумановского, право собственности на акции обеспечивает более эффективное управление компанией, чем право доверительного управления, поскольку в последнем случае возникает необходимость согласования действий с акционерами «ТГК-1», в том числе с финским энергоконцерном Fortum.

«Кроме того, в том случае, если после передачи 75% акций в доверительное управление городу их выкуп за счет бюджетных средств будет осуществляться поэтапно, произойдет постепенное обесценивание пакета «Газпром энергохолдинга», который будет размываться. Соответственно, снизится размер премии за контроль и в конечном итоге дивидендные выплаты, так что властям Петербурга придется каким-то образом компенсировать соответствующие убытки ГЭХа», – рассуждает аналитик.

По его мнению, переход «Теплосети СПб» под контроль городских властей, включая и изменения в акционерном капитале компании, выгоден обеим сторонам. «У «Газпром энергохолдинга» исчезнет головная боль от необходимости на фоне недостаточно высоких тарифов на тепло вкладывать прибыль в модернизацию теплосетей, поддерживая их в рабочем состоянии, – говорит Дмитрий Кумановский. – Городу, с другой стороны, будет проще решать вопросы реконструкции сетей, в том числе и путем регулирования тарифов, и проблемы неплатежей».

Согласно материалам «ТГК-1», по состоянию на 1 марта 2017 года просроченная задолженность потребителей за тепловую энергию перед компанией составляет 7,2 млрд рублей, в том числе 6,3 млрд рублей приходится на исполнителей коммунальных услуг.

«При этом долг в 4,2 млрд рублей сформирован управляющими компаниями, в которых более половины уставного капитала принадлежит администрации города», – констатирует «ТГК-1», отмечая, что ряд жилкомсервисов работают над снижением задолженности. Однако, как следует из ежемесячного рейтинга управляющих организаций Петербурга, соответствующие суммы исчисляются несколькими миллионами рублей, что не оказывает серьезного влияния на общий долг.

«Сейчас у основного акционера «Теплосети СПб» практически нет возможности влиять на задолженность со стороны управляющих компаний. Когда 100% акций компании окажутся в собственности города, перспективы снижения этого долга возникнут хотя бы потому, что Петербург имеет влияние на жилкомсервисы и с точки зрения использования административного ресурса, и как их совладелец», – резюмирует Дмитрий Кумановский.

Виктория Уздина