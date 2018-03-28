На заре эпохи беспилотных автобусов

В 2018 году в разных концах мира на маршруты выходят автобусы, которые везут пассажиров без водителя.

Беспилотные технологии в наземном городском транспорте начинают применяться не только по всему миру, но и в разных сферах транспортных перевозок. Австралия, Япония, Швейцария, Китай, Швеция и Соединенные Штаты тестируют пассажирские наземные беспилотники и в аэропортах, и на городских улицах, и в торговых центрах.

В штате Калифорния, США, на маршрут вышел беспилотный автобус EasyMile. Он работает на электричестве, вмещает шесть человек сидя и шесть человек стоя. Скорость автобуса достигает 45 км/час. Американцы уже продают EasyMile в 20 стран. Правда, там они выполняют перевозки лишь на специально отведенных площадках в границах коммерчесских комплексов или на курортах.

В Швейцарии запустили PostBuses. Автобусы без водителя развивают скорость до 20 км/час. Они уже работают на улицах города Сион среди другого транспорта. Примечательно, что путь следования беспилотников примыкает к пешеходной зоне. Пока это вызывает беспокойство за безопасность людей. Ообенно в свете мартовских событий, когда беспилотник Uber насмерть сбил пешехода в США.

В Стокгольме, Швейцария, запустили сразу два шаттла, характеристики которых напоминают PostBuses. На этот раз автобусы Ericsson работают в столичном транспортном потоке. В рамках шестимесячного эксперимента они должны подтвердить свою способность успешно выполнять беспилотные рейсы. В один такой автобус входят 11 человек, а движется он на скорости 24 км/час.

Австралия же пока строит планы на беспилотники. Здесь автобус будет ходить по 19-километровому маршруту между столицей и Western Sydney Airoport. Судя по описанию, его функции схожи с фунциями «Аэроэкспресса», потому что по специально выделенному для него транзитному коридору он должен быстро доставлять авиапассажиров в аэропорт и обратно.

В Японии автономный челнок тоже испытывается на линии между Токио и аэропортом. Его скорость достигает 10 км/ч, а в комплектации зачем-то присутствует дополнительный руль. Проект беспилотного транспорта в Японии включает не только рейсы между географически удаленными объектами, но и работу беспилотников в торговых центрах и даже университетских городках.

В разработке автобусов-беспилотников старается не отставать и Китай. В городе Шэньчжэнь их ходит целых четыре, но совсем по короткому маршруту и абсолютно без пассажиров. Китайцы пока лишь проводят непубличные испытания на замкнутой трассе длиной в 1,2 километра. Но до их выхода на городские улицы, по всей вероятности, ждать уже осталось недолго.

Большинство испытаний или выводов на линию беспилотных автобусов отмечается СМИ в начале этого года. Это свидетельствует о росте роли беспилотных технологий в ближайшем будущем. Вероятнее всего, они будут постепенно отвоевывать свое место в повседневной жизни, даже несмотря на фатальные ошибки. Однако интеграция беспилотного транспорта в общественный все-таки займет какое-то время. И, судя по темпам, это будут не год и даже не два.

Владислав Шаталов, по материалам GCR.

Фото: postauto.ch, ericsson.com, easymile.com, scmp.com