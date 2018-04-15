Транспорт умнеет на глазах

Ввести пункт назначения на своем смартфоне, получить схему маршрута, тут же оплатить поездку с учетом всех пересадок и приехать в назначенное время – к такому стандарту работы приходит общественный транспорт всего мира. Петербург старается не отставать и присматривается к различным проектам «умного транспорта».

Осенью 2017 года правительство Санкт-Петербурга одобрило создание Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ ГППТ). В 2018 году на проект выделяется 383,4 млн рублей, в 2019-м еще 562,7 млн. Причем уже на второй год работы система должна выйти в режим окупаемости, а с 2020 по 2024 год – сэкономить городу более 1,7 млрд рублей.

Основная статья расходов – установка специального оборудования на подвижной состав и в центры управления транспортом. Оно должно обеспечить различные способы оплаты проезда, сбор информации о пассажиропотоке, контроль за движением транспорта на линии (включая поступление в режиме онлайн данных о работе механизмов и физическом состоянии водителя) и многое другое.

Отдельные элементы системы уже тестировались на автобусах «Пассажиравтотранса». Они позволяли, например, оплачивать проезд с помощью не только электронного проездного «Подорожник», но и банковской карты, мобильного приложения или прямо со счета мобильного телефона. Причем можно было настроить смартфон так, что от его пользователя вообще не требовалось совершать каких-либо движений: система сама «видела», что он сел в автобус и поехал, и списывала необходимую сумму. Если же пассажир не оплатил проезд, то о таком «зайце» сразу же становится известно водителю и диспетчеру системы.

Внедрять все это в массовую эксплуатацию планируется постепенно. Пока что СПб ГКУ «Организатор перевозок» расширяет функционал «Подорожника». Недавно с его помощью стало возможно оплачивать проезд в пригородных электричках. Идут переговоры об использовании этого проездного в транспорте Ленинградской области.

В рамках Кубка конфедераций на маршрутах шаттлов тестировалась система интеллектуального видеонаблюдения. она сама определяла ситуации, которые могли помешать автобусам: ДТП, пробки и т.д. — и передавала информацию о них диспетчерам

В путь со смартфоном

В течение 2018 года «Организатор перевозок» планирует разработать специальное мобильное приложение для пассажиров. Оно позволит пользователю в режиме онлайн отслеживать передвижения автобусов, троллейбусов и трамваев, оплачивать проезд и контролировать баланс своего проездного билета, а также направлять профильному учреждению жалобы и предложения. Приложение будет поддерживать несколько языков.

Впрочем, разработчики программного обеспечения взаимодействуют с «Организатором перевозок» уже сейчас.

Разрабатываемое «Организатором перевозок» мобильное приложение станет первым шагом к тому, что на Западе называют термином «мобильность как услуга». Это когда пользователь приобретает поездку из точки А в точку Б к нужному ему времени за приемлемую цену. Осуществлена эта поездка может быть на любых видах транспорта – программа подбирает варианты и перечисляет средства тем транспортным компаниям, услугами которых воспользуется клиент.

В Хельсинки пошли еще дальше. Там пассажир может приобрести месячный «абонемент на передвижение». Например, за 55 евро в месяц можно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта без ограничений, а также услугами такси и аренды автомобилей с лимитом 15 евро. Есть более дорогие абонементы, где лимиты выше.

Автобус «подмигнул» светофору

По дороге на матчи Кубка конфедераций, состоявшегося в Петербурге в мае – июне 2017 года, болельщики могли обратить внимание на то, что специальные автобусы-шаттлы практически не останавливались на светофорах. При их приближении светофор включал зеленый свет. Это тоже один из элементов «умного транспорта», известный специалистам как система активного приоритета. Оснащенные специальными датчиками светофоры получают сигнал от приближающегося автобуса и самостоятельно корректируют свои программы так, чтобы автобус проехал перекресток с минимальными задержками.

Также в рамках Кубка конфедераций на маршрутах шаттлов тестировалась система интеллектуального видеонаблюдения. Она сама определяла ситуации, которые могли помешать автобусам: ДТП, пробки и т. д. – и передавала информацию о них диспетчерам.

Все это будет работать и во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а потом имеет все шансы получить постоянную «прописку» на улицах города.

Электричество и газ

«Умный транспорт» XXI века – это не только электронные «мозги», но и то, что их везет. Во всем мире одним из основных трендов развития общественного транспорта стала его экологичность. Петербург старается не отставать. Так, город активно закупает автобусы на газовом топливе. Планируется, что к 2020 году на газ перейдет до половины автопарка ГУП «Пассажиравтотранс».

ГУП «Горэлектротранс», в свою очередь, закупил 115 троллейбусов, имеющих большой запас автономного хода (до 30 км). Эти машины уже вышли на линии в Приморском и Кировском районах города. Их часто называют электробусами, но на самом деле под этим термином, как правило, понимаются автобусы на электрической тяге, не имеющие опции подключения к контактной сети (троллейбусных «рогов»). Такие машины тестировались на улицах Петербурга в 2017 году, и в настоящее время решается вопрос об их дальнейших перспективах.

Вопрос, на самом деле, достаточно сложный, так как электробусам необходима зарядная инфраструктура. «Зарядные станции требуют очень серьезных мощностей и используются с очень высокой периодической нагрузкой. Одно дело, когда трамваю или троллейбусу подается энергия с постоянными характеристиками. Здесь же идут ударные нагрузки. Это потребует очень серьезных вливаний в энергохозяйство», – комментирует транспортный аналитик Владимир ВАЛДИН. По его словам, за рубежом эта технология также изучается с осторожностью.

Легкий рельсовый транспорт имеет наилучшие провозные характеристики и наилучшую экономику при больших потоках

Будущее рядом

Еще один тренд, характерный для многих городов мира, – стимулирование жителей к отказу от личного автотранспорта. Специалисты подсчитали, что личная машина используется в среднем 4% времени, а оставшиеся 96% стоит, занимая место в лучшем случае в гараже хозяина, в худшем – на улично-дорожной сети города. Передвигаться на общественном транспорте гораздо эффективнее. Но для этого сам этот транспорт должен сильно измениться. Так, в среде профессионалов к разновидности общественного транспорта принято относить услугу каршеринга – прокат машин с поминутной оплатой для разовых поездок. В Петербурге эту услугу представляют несколько компаний, в том числе международные операторы.

То, чего пока нет в Петербурге, – это совместные такси и совместные автобусы. Они позволяют разделить стоимость поездки на несколько человек, движущихся в попутном направлении. Эти сервисы уже представлены за рубежом и тестируются в некоторых городах России.

Актуальным направлением за рубежом является развитие рельсовых технологий, указывает Владимир Валдин. Создаются различные гибриды трамвая, метро и железной дороги. «Легкий рельсовый транспорт имеет наилучшие провозные характеристики и наилучшую экономику при больших потоках, – объясняет эксперт. – Запускаются поезда, которые могут работать в режиме как электрички, так и обычного трамвая и метро в тоннельных участках под центрами городов. Это сейчас наблюдается по всему миру – и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Южной Америке, и в Австралии».

Наконец, в некоторых городах мира начинают запускать автобусы-беспилотники. Пока что они движутся по специальным выделенным дорожкам, но уже полным ходом идет работа по интеграции таких машин в общий поток транспорта. Характерно, что Россия здесь почти не отстает от ведущих стран. Например, московская компания Cognitive Technologies поставляет «электронные мозги» международным автоконцернам. Беспилотный грузовик создан на «КамАЗе» и в этом году отправится в первый рейс по дорогам общего пользования. Возить людей беспилотникам доверят после того, как они научатся справляться с грузами.

Однако появляются и совсем экзотические проекты. Например, белорусская компания SkyWay испытывает так называемый струнный транспорт. Он представляет собой аналог подвесной дороги, где пассажирские или грузовые капсулы движутся вдоль натянутых струн. Проект активно демонстрируется на различных транспортных выставках, показывали его и петербургским чиновникам, предложив «натянуть струну» в аэропорт Пулково. Чиновники готовы его рассматривать после того, как испытания успешно завершатся и новый вид транспорта получит все необходимые сертификаты.

Кроме того, систему монорельсового транспорта на манер Дортмунда (подвесной трамвай «Стрела») планировал привезти в Петербург застройщик «Мортон». Небольшую ветку компания в пилотном режиме запустила в подмосковном Красногорске. Однако затем компанию поглотил холдинг «ПИК», из Петербурга «Мортон» ушел, а перспективы «Стрелы» подставили под вопрос.

Уже сейчас

Общественный транспорт становится «умным» уже сейчас, уверен председатель комитета по транспорту Александр ГОЛОВИН. «Современные технологии прочно вошли в практику работы всего транспортного комплекса Петербурга. Интеллектуальные транспортные системы применяются в сфере диспетчеризации и мониторинга работы городского пассажирского транспорта, управления дорожным движением и электронного контроля оплаты проезда», – говорит он.

«Новые технологии сегодня становятся универсальным инструментом, одновременно ориентированным на увеличение скорости транспортных потоков и повышение качества обслуживания пассажиров», – отмечает глава комитета.

Александр Лобановский