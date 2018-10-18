Солнцезащитные дроны — хит нового сезона!

Этап строителей-одиночек для мультикоптеров пройден. Теперь они собираются в стаи.

Достижения одиночек

Функции маневренного беспилотного устройства компактных размеров превратили дрон в оружие созидания: его активно используют в строительстве как для сбора данных, так и для выполнения мелких операций. Обеспеченные фото- и видеоаппаратурой дроны изучают состояние строительной площадки, а затем выдают необходимую информацию строителям, которые справляются с задачей с минимальными затратами. Для этой цели, например, известный американский разработчик графических технологий Nvidia Corporation специально поставляет процессоры для модулей Jetson TX1 на мультикоптерах фирмы Kespry (США), используемых в строительстве.

Однако, ученые хотят пойти дальше и заставить дроны полностью строить дома. Например, британская Aerial Robotics Laboratory работает над функцией 3D-печати у дронов, что позволит им возводить конструкции прямо с воздуха в зонах стихийных бедствий, куда доступ человеку закрыт. Планируется, что оборудованный фото- и видеоаппаратурой мультикоптер сначала проанализирует стройплощадку, спроектирует объект, используя BIM-технологию, а затем, используя дополнительное оборудование и материалы, построит здание в форме купола. Понятно, что если дроны начнут заниматься такими вещами массово, то в считанные дни удастся построить целый город.

Немецкий проект

Однако управление группой дронов все еще находится на стадии изучения. С солдатами-мультикоптерами, объединенными в полки, нет достаточной обратной связи. То есть программу они выполняют, а вот интерактивные действия с центром управления еще требуют проработки. Тем не менее, успех дронов на пути к полноценному автономному функционированию совсем недавно продемонстрировал проект студентов из Штутгартского университета (Германия). По их программе дроны самостоятельно создавали навес от солнца.



Интересно, что Мигель Афлало, Цзиньчэн Чен и Бехруз Таханзаде посвятили свою работу созданию комфортной городской среды. В Штутгартском городском парке на поляне они установили на шестах сенсорные панели с телематикой и магнитами. Эти панели дроны, как краны, перемещали с одного шеста на другой по мере движения солнца. Мультикоптеры собирали панели в щит как соты, сохраняя в тени места интенсивного освещения. Когда направление лучей солнца менялось, дроны подлетали к панелям, снимали их с прежнего места и переносили на новое.

Датско-канадский проект

Но это была программа, а управлять мультикоптерами в интерактивном режиме движением руки — это уже следующий шаг, который на днях продемонстрировали инженеры из Дании и Канады на выставке UIST (User Interface Software and Technology) 2018 в Берлине. Разработчики сделали из 15 дронов экран и управляли им движением рук, а также приложением на смартфоне. Чтобы сделать процесс интерактивным, в комнате разместили высокоскоростные камеры, которые реагируют на светоотражающие маркеры на дронах и на пальцах пользователя. Благодаря этому роем удается дирижировать как оркестром, контролируя направление движений и их амплитуду.

Русский проект

Похожие технологические решения реализовали и в Сколково. На конференции IROS (International Conference on Intelligent Robots) 2018 в Мадриде был представлен проект Сколковского института науки и технологий по управлению роем дронов с помощью специальной перчатки с вибромоторами и комнаты с высокоскоротными камерами. В этой системе рой передвигается благодаря вибрационным импульсам, поступающим от перчатки. Помимо просто движения, дроны способны обходить препятствия. Этот сценарий конструкторы заложили на случай развития системы беспилотных летательных аппаратов в условиях города, где им предстоит лавировать между домами.

Здания в городе действительно служат препятствием для полета дронов, да и сами дроны могут создавать опасность для воздушного сообщения. Недаром в воздушном кодексе России по статье 33 все беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов подлежат учету, а устройства весом свыше 30 килограммов — государственной регистрации. Недавно в Петербурге был случай, когда группа молодоженов из-за рубежа собиралась приехать в город, чтобы поснимать свадьбу здесь, в том числе и с камеры на дроне. Но когда они узнали, что им придется потратить время на регистрацию своего беспилотника, то свадебное путешествие оказалась под вопросом.

Понятно, что в режиме эксперимента проекты, подобные штутгартскому навесу из дронов, в мегаполисе проводить позволят, если будет соответствующее разрешение. В Петербурге местом для санкционированного тестирования могло бы быть то же Марсово поле, где летом собираются отдыхающие, для которых в жаркую погоду защита от солнца оказалась бы далеко не лишней. Поскольку массовое использование дронов в городской среде у многих вызвало бы удивление, очевидно, что эта технология — завтрашнего дня. Однако она очень хорошо демонстрирует новую и неожиданную связь между интернетом вещей и строительной индустрией, которая в будущем будет становиться еще крепче.

Владислав Шаталов

По материалам: globalconstructionreview.com, vz.ru, nplus1.ru, kespry.com