В коляске по Петербургу – сродни самоубийству

Одна из целей петербургской стратегии развития до 2035 года – создание комфортной городской среды для горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями. И это не дань моде. О формировании доступной среды в городе впервые задумались 20 лет назад, но до безбарьерного доступа для маломобильных групп населения еще далеко. Трамвайные рельсы, недоступные пандусы, отсутствие поручней – передвижение по городу до сих пор представляет собой полосу препятствий.

«При Владимире Яковлеве вышел первый документ, определяющий, кто должен заниматься формированием доступной среды, тогда же была образована первая межведомственная комиссия, – рассказал председатель комитета по социальной политике Александр РЖАНЕНКОВ. – С этого все началось. А потом мы стали встречаться с различными общественными организациями инвалидов и искать возможности решения этой проблемы. А при Валентине Ивановне Матвиенко мы приняли две городские программы: «Доступная среда» и «Дети-инвалиды», направленные на решение этой за- дачи. Но в то время мы действовали в рамках региональных возможностей, никаких федеральных нормативных документов не было, и мы на голом месте, учитывая мнение общественных организаций, начали выстраивать хоть какую-то систему. Определили приоритеты: сделать некий паспорт того, что есть в городе, и определить, куда необходимо обеспечить приоритетный доступ людей с ограниченными возможностями. Создали базу данных, информационную систему, зайдя в которую инвалид мог увидеть, как добираться до нужного ему объекта, какие проблемы могут возникнуть на пути, – так называемый путеводитель для людей с ограниченными возможностями. Параллельно мы пытались понудить федеральные власти принять государственное законодательство по формированию доступной среды. Два года назад соответствующая федеральная программа была принята».

Есть план и программа

По его информации, в настоящее время в Петербурге доступность объектов, находящихся в ведении Смольного, осуществляется в соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016–2020 годы», утвержденным распоряжением городского правительства в 2015 году. Работа ведется по нескольким направлениям. Во-первых, все новые объекты социальной инфраструктуры (строящиеся, реконструирующиеся, прошедшие капремонт), включая жилые дома, должны быть приспособлены для проживания и посещения людьми с ограниченными возможностями. И закладываются эти требования на уровне проектирования. Отвечают за исполнение данного требования комитет по строительству и Госстройнадзор. А принимаются объекты при обязательном участии общественных организаций инвалидов. На всех действующих объектах обеспечивать доступную среду должны собственники, а отвечают за реализацию данного положения профильные комитеты и районные администрации.

Федеральная программа по созданию доступной среды для инвалидов определила, что руководители каждого ведомства обязаны уделять этой проблеме внимание и достигать поставленных конкретных показателей. Но главное, что принятие госпрограммы позволило выделять средства из бюджета на финансирование формирования доступной среды, что способствовало приведению в порядок объектов культуры, образования, здравоохранения, социальной политики. «Там, где не- возможно в силу объективных причин (здание памятник, например, или метрополитен) создать доступную среду, руководители обязаны находить альтернативные меры, – подчеркивает Александр Ржаненков. – Если в поликлинику, расположенную в историческом здании, нельзя установить приспособления для колясочников, должны быть люди, которые смогут помочь человеку на коляске, либо будут сопровождать незрячего человека. В метро сейчас такие сотрудники есть, все станции снабжены кнопками вызова, а для незрячих вводятся надписи по Брайлю».

Чиновник отметил еще одно достижение Петербурга в формировании доступной среды: замена действующего ранее общественного транспорта на низкопольный и с кнопками вызова водителя. Началось это во времена правления Валентины Матвиенко, и сегодня большинство автобусов в городе приспособлены для людей в колясках. Также в нулевые годы незрячих петербуржцев стали снабжать специальным прибором «Говорящий город» разработки петербургских инженеров, который сообщает инвалиду информацию о подходе транспорта и помогает связаться с человеком, который может помочь сесть в транспорт.

По словам председателя комитета по социальной политике, комиссия при губернаторе системно анализирует и заслушивает отчеты отраслей по реализации городской программы, на ближайшем заседании отчитывается комитет по культуре. «Дважды губернатор проводил заседания сам, – говорит он, – и по итогам в Колпинском районе заменили главу администрации за неисполнение показателей доступной среды. Существуют также санкции для руководителей учреждений независимо от правовой организационной формы, начиная со штрафов и заканчивая уголовной ответственностью. В городе создан общественный институт: при каждом комитете и районной администрации есть представитель общественной организации, который выполняет функции эксперта, и его мнение обязательно учитывается как при приеме новых зданий, так и при приспособлении действующих».

Эксперимент на коляске

Не подвергая критике слова чиновника, хочется предоставить слово советнику председателя комиссии по образованию, науке и культуре Законодательного собрания, экс-депутату ЗС Ольге ГАЛКИНОЙ, которая не побоялась сесть в коляску (бывший глава Красносельского района, а ныне депутат городского парламента Евгений Никольский отказался, так как примета плохая. – Прим. ред.) и проехать маршрутом, который приходится преодолевать женщине на коляске, проживающей в одной из новостроек Красносельского района.

«Не отрицая того, что в городе действительно многое делается в плане создания доступной среды, хочу под- черкнуть, что людям на коляске практически невозможно передвигаться по городу без помощников, – поделилась она впечатлениями от путешествия. – Кажется, что колясочников у нас немного. А все потому, что без со- провождения эти люди не способны передвигаться по городу. Когда мне предложили поучаствовать в таком эксперименте, мне стало любопытно и я согласилась. В итоге эмоций – масса, главная – проехать на коляске самостоятельно даже небольшим маршрутом сродни самоубийству. Наш маршрут пролегал от дома женщины, которая пользуется коляской, с заездом на почту, в магазин и поликлинику.

Помощь понадобилась почти сразу с момента выезда из подъезда: препятствием стал высокий поребрик, который колясочник самостоятельно преодолеть не может. Дальше предстояло переехать шоссе по пешеходному переходу: сделать это непросто из-за короткого промежутка времени для перехода, отпущенного светофором. Кроме того, по некоторым дорогам проходят трамвайные рельсы, и пересечь их самостоятельно колясочник также не способен и вынужден просить помощи. На нашем пути встретился участок дороги с лужами и плохим покрытием. И это тоже серьезная проблема для человека в коляске. Мы пришли к выводу, что маршрут необходимо заранее планировать, в итоге он получается значительно дольше по времени, чем обычно тратит пешеход.

Препятствием стали ступеньки в магазин и на почту. Сейчас почти везде устанавливают пандусы, но большинство подъемов недоступны для эксплуатации.

Во-первых, поручни должны быть с двух сторон, а в наличии, как правило, только с одной. Во-вторых, двери у нас чаще всего открываются наружу, а площадка перед ними такова, что колясочник просто не может открыть дверь, ему не развернуться. Кроме того, некоторые пандусы сделаны под таким углом, что по ним сложно подняться даже с помощником, что уж говорить о самостоятельном подъеме». Из рассказа видно, что доступная среда в Петербурге, на которую много сил и средств тратят чиновники, доступна далеко не всегда. Хотя есть и очень позитивные примеры: стадион на Крестовском острове и Исаакиевский собор, где человек на коляске может подняться даже на колоннаду.

Сформировать доступность непросто

Довольно подробно изложил ситуацию руководитель проекта компании – производителя средств адаптации для людей с ограниченными возможностями «Доступный Петербург» Владимир БОРИСОВ. «Очевидно, что состояние доступности объектов для маломобильных граждан невысокое, – считает он. – Хотя федеральный закон 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» был принят более двадцати лет назад, реальные изменения городской среды начались только при подготовке к крупным международным спортивным мероприятиям. Ратификация Конвенции о правах инвалидов в 2012 году и принятие Федерального закона № 419-ФЗ в 2014 году сдвинули с мертвой точки вопрос о создании равных возможностей для инвалидов в РФ. Но для строительной отрасли эта тема до сих пор в новинку».

Эксперт напоминает, что в соответствии с действующим законодательством не допускается введение в эксплуатацию новых объектов, в том числе жилых зданий, без разработки проектных решений, обеспечивающих доступность для всех категорий инвалидов и применения универсального дизайна. Но подчеркивает, что есть нюансы. Организация «Доступный Петербург» занимается производством устройств вызова, звуковых и индукционных информационных систем, таблиц с шрифтом Брайля и других тактильных средств адаптации и часто сталкивается с расчетами по проектам строительства и реконструкции. Исполнение большинства из них в части организации доступности для инвалидов довольно поверхностное. Часто встречаются ошибки, свидетельствующие о низкой осведомленности в данной тематике, путаница в терминах, материалах, средствах и способах их применения, за этим следует неправильный сметный расчет, дальше это по цепочке попадает к подрядным организациям и в итоге приводит не к тем результатам, которые ожидались. Ошибки должны устраняться на стадии государственной экспертизы, но стоит принять во внимание, что в самом законодательстве требования постоянно меняются и некоторые нормативные документы даже противоречат друг другу.

Ситуация улучшается, но проблемы есть

Вместе с тем эксперт отмечает, что в целом ситуация с вводимым объектами улучшается. Все больше жилых домов строится с лифтовыми холлами на уровне входа в здание, которые маломобильные граждане могут использовать, не преодолевая барьеры в виде лестниц. «Это только одно из многих требований, – говорит он, – но трудно переоценить положительный эффект для жизни человека в кресле-коляске. И одновременно с этим облегчается жизнь и пожилых людей, и матерей с колясками». Владимир Борисов также считает, что сложно полностью приспособить множество уже существующих объектов, часть из которых находится под охраной КГИОП, к действующим требованиям до проведения капитального ремонта и реконструкции. Такие объекты «адаптируются», в частности, посредством установки устройств для вызова помощи и сопровождения. Но сопровождение – это только первый шаг, конечной целью является индивидуальная и полная мобильность для маломобильных граждан. Однако до этого пока далеко.

Кроме того, по его мнению, на некоторых объектах, которые уже провели адаптацию, реальный положи- тельный эффект оказался гораздо ниже, чем мог бы быть при последовательном подходе и поэтапном повышении доступности объектов и услуг. «В соответствии с «дорожной картой» программы «Доступная среда» в первую очередь необходимо обследование объектов, определение существующих барьеров и составление плана мероприятий по их поэтапному устранению. В реальности часто делается все «задом наперед», когда объект сначала пытаются как-нибудь внешне приспособить для отчета, потом уже разбираются, как нужно было делать это правильно. С «адаптацией ради адаптации» мы в своей работе сталкиваемся повсеместно», – сетует господин Борисов.

Необходимо взаимодействие

При формировании доступности лучше использовать качественное и подходящее для выполнения необходимых задач оборудование. Проблема в том, что оценить его качество заказчики зачастую не могут, так как сталкиваются с этим впервые. Не имея соответствующего опыта и знаний, сложно проверить «читаемость» тактильных шрифтов или рельефных мнемосхем движения, которые превращают простую табличку в средство адаптации для инвалидов по зрению. Также часто упускается из внимания тот факт, что улучшение среды для одних категорий населения не должно мешать другим. Например, напольные тактильные направляющие указатели, полезные для инвалидов по зрению, при нерациональном их применении могут доставить определенные неудобства инвалидам с расстройствами опорно-двигательной системы. Такие моменты обязательно должны учитываться.

«На мой взгляд, для более ясного представления о возможностях и назначении используемого оборудования необходимо оптимизировать взаимодействие между проектными организациями и реальными производителями оборудования на этапе проектирования», – констатирует Владимир Борисов.

По его мнению, необходимо развитие экспертного сообщества, использование успешного мирового опыта, а также очищение нормативной документации от избыточных требований и архаизмов вроде обязательного наличия «текстофона» – фантастического аппарата из прошлого, не существующего в природе, функции которого сегодня может успешно выполнять обычный мобильный телефон или планшет.

Застройщик создает доступность

«В соответствии с законодательством при проектиро вании домов застройщики должны создавать все условия для свободного, безопасного и удобного передвижения по территории жилого комплекса маломобильных групп населения, – говорит руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга ТРОШЕВА. – Наличие соответствующей инфраструктуры и необходимых элементов благоустройства регламентируют различные нормативы, соблюдение которых проверяется госкомиссией при приемке дома. Однако не всегда удается добиться по-настоящему безбарьерной среды, просто выполняя нормативы и предписанные требования. Хорошо, когда застройщик заранее продумывает логистику проекта так, чтобы у людей с ограниченными возможностями путь до дома и квартиры занимал минимум времени, а также стремятся к максимальному упрощению использования как жилья, так и социальных объектов».

Например, компания «Setl City» при наличии возможности проектирует вход в жилое здание на уровне земли, чтобы не приходилось использовать пандусы или подъемники. Если установки пандуса не избежать, то он создается достаточно широким для комфортного перемещения по нему на инвалидной коляске. Благоустройство прилегающей территории предусматривает и широкие тротуары, и пониженный бордюр при пересечении тротуара с проезжей частью. Это важно не только для маломобильных групп населения, но и для мам с колясками. На парковках всегда выделяются места для инвалидов. Новую школу, которая открылась в этом году на территории ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга, Setl City оборудовала пандусом на входе в здание и двумя лифтами внутри учреждения. Также девелопер предусмотрел специальные подъемники в бассейнах и переговорные устройства в санузлах».

Подводя итог, стоит сказать, что ЧМ-2018 сыграл свою положительную роль и в развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями: все вновь введенные гостиницы имеют специальные номера для маломобильных граждан с соответствующими санитарно-гигиеническими комнатами, пандусы к станциям метро установили с двусторонними поручнями, новый футбольный стадион снабжен лифтами и прочими приспособлениями для людей с ограниченными возможностями.

«Мы видим реакцию маломобильных туристов, которые в последнее время все чаще приезжают в Санкт- Петербург, – говорит Александр Ржаненков. – Они удивляются, как изменились наши железнодорожные вокзалы, аэропорт, гостиницы. В конце ноября в нашем городе пройдут международные соревнования по танцам на колясках. И это тоже следствие наших усилий по формированию доступной среды. Создан сайт «Доступная среда» с картой доступности городских учреждений. Одним словом, город меняется в лучшую сторону.

Журнал «Строительство и городское хозяйство» № 182, 2018 г.