Генпланы Петербурга: «сказка за сказкой»

Подготовка Генерального плана Санкт-Петербурга на 2019–2043 годы в разгаре. Чиновники обещают создать обстоятельный документ и обеспечить гармоничное развитие мегаполиса.

Между тем эксперты напоминают, что действующий главный градостроительный документ имеет один существенный недостаток – он попросту не выполняется.

Еще в 2015 году в Смольном был принят план подготовки генплана, от которого пока не отступают. На первом этапе к разработке документа подключились городские комитеты. Они актуализировали данные в части социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, экономического каркаса города.

В 2016–2017 годах в рамках второго, третьего и четвертого этапов ведется совместная работа властей двух регионов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этот период анализируется информация, представленная городскими комитетами в части инженерно-транспортной инфраструктуры, зон с особыми условиями использования территорий. Это необходимо для разработки концепции агломерации, в том числе и для уточнения ее границ.

Разработка концепции агломерации, а также ее обсуждение, согласование и одобрение, начавшееся в конце прошлого года, продлится до середины нынешнего. Вторая половина 2017 года будет посвящена подготовке и согласованию отдельных стратегий и пилотных проектов развития элементов планировочной структуры в рамках агломерации.

Чтобы новый генплан был эффективным, необходимо учесть ошибки прошлого

К разработке самого Генерального плана Санкт-Петербурга на 2019–2043 годы правительство города приступит на пятом этапе подготовки. Корректировка материалов проекта генплана города с учетом мнения общественности, согласование и утверждение правительством и парламентом Санкт-Петербурга запланированы на III и IV кварталы 2018 года. И наконец, вступит в силу новый генеральный план Санкт-Петербурга в январе 2019 года.

Давление окраин

В марте разработчики генплана сверили часы. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась научно-практическая конференция, посвященная подготовке главного градостроительного документа города. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев уделил внимание двум темам – границам агломерации и взаимоотношению города и области. По его словам, прошло согласование границ, определивших зону интенсивной урбанизации, где будет вестись активное строительство, и границ периферийной зоны агломерации, где влияние Петербурга не столь значительно.

«Определение границ – важный шаг, так как граница – одно из основополагающих понятий в сфере деятельности по пространственному планированию. Необходимо верно определить границы среды разных качеств, чтобы сохранять ценные природные ландшафты и развивать экономическую деятельность, вести строительство плотно и компактно в зонах, обеспеченных инфраструктурой», – подчеркнул главный архитектор.

Генплан должен быть направлен на формирование Петербурга как многофункционального города

Несмотря на то что Петербург и Ленинградская область как два субъекта РФ имеют самостоятельные планы градостроительного развития, в реальной жизни они тесно взаимосвязаны. Миллионы людей ежедневно ездят в город работать, учиться, отдыхать и т. д.

Территория Ленинградской области, прилегающая к границам города, традиционно рассматривалась как «зеленый пояс» – природная рекреационная зона вокруг Петербурга. Однако, по словам Владимира Григорьева, в последнее время ситуация изменилась. Интенсивное строительство жилья на территориях области на границе с Петербургом увеличивает нагрузку на инфраструктуру ближайших районов города, что негативно сказывается на транспортной и экологической ситуации. В этих районах создаются условия для социальных проблем, которые со временем могут усугубляться, отметил глава КГА.

«Это один из примеров «антиустойчивого» развития, требующих совместных решений градостроителей города и области. Надеемся, что нам удастся выработать общую градостроительную политику развития приграничных территорий. Уже сейчас между нами многое согласовано и утверждено: техническое задание и границы агломерации, исполнители разделов концепции», – сказал Владимир Григорьев.

В свою очередь, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин выделил еще одну проблему. По его словам, согласно анализу действующего генплана Петербурга, в последние годы наблюдается тенденция по сокращению территорий производственных зон и в прогнозируемой перспективе она сохранится.

«Для решения стратегических задач города при разработке генерального плана Санкт-Петербурга необходимо предусмотреть сохранение функционального назначения территорий для действующих промышленных предприятий, а также рассмотреть возможность увеличения резервных территорий для нового промышленного строительства или перебазирования производств. Генплан должен быть направлен на формирование Санкт-Петербурга как многофункционального города, обеспечивающего высокое качество среды для жизнедеятельности и производства», – подытожил Максим Мейксин.

Дорожная утопия

Стоит отметить, что в Петербурге сего-дня действует генплан на 2005–2018 годы и именно его достаточно часто вспоминают градостроители, когда речь заходит о новом градостроительном документе, в котором нужно учесть развитие города на 20 лет вперед. У экспертов к действующему генплану накопилось большое количество вопросов.

По словам руководителя Центра экспертиз «Эком», эксперта комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алек сандра Карпова, для того, чтобы новый генплан был эффективным и гармоничным, необходимо учесть ошибки прошлого, а их накопилось очень много.

Часто меняющийся генплан перестает играть полезную роль в градостроительстве

Одна из проблем в том, что программы преобразования городской среды задумываются и осуществляются помимо генплана. За примерами далеко ходит не надо – это и программа сохранения и восстановления исторического центра, инициированная Смольным, и процесс вывода предприятий в новые промзоны. Сюда же можно отнести и подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Вторая проблема касается реализации того, что в генплане было прописано. В частности, отмечает Александр Карпов, транспортная часть документа хаотична и исполняется плохо. «Мало кто обращает внимание на то, что многое так и не было построено. Процент исполнения генплана по улично-дорожной сети и мостовым сооружениям ничтожный», – посетовал эксперт. Районы Шушар и Рыбацкого – типичные примеры того, что генплан остается лишь на бумаге.

Еще один показательный случай произошел с проектом транспортного обхода центра города. «Проект обхода имеет на своем пути две-три непроходимые территории. Одна из них расположена в месте соединения Аптекарской и Песочной набережных. Здесь в районе Лопухинского сада дорогу построить нереально. Еще одно слабое звено – соединение Благодатной улицы и улицы Васи Алексеева, что позволило бы связать новой трассой Кировский и Московский районы. В этом районе для подобных проектов попросту нет места из-за развитой улично-дорожной сети», – приводит примеры Александр Карпов. Он отмечает, что таких проектов, указанных в генплане, много, а по стоимости они многократно превышают возможности городского бюджета.

О том, как в реальности выполняются планы городских властей, красноречиво свидетельствуют цифры, представленные на конференции в городском парламенте генеральным директором Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубе ном Тертеряном. Результаты исполнения постановления правительства Петербурга «О совершенствовании и развитии дорожного хозяйства СПб до 2015 года», принятого в 2009 году, удручают. Так, например, протяженность УДС по плану к 2015 году должна была вырасти на 480 км, а в реальности получилось чуть более 200 км, или 41,7% от намеченного. Скоростных магистралей появилось не 138 км, а 33,6 км. Из шести запланированных постановлением к постройке новых переправ через Неву не построено ни одной. Транспортных развязок введено в строй 18, а не 75.

О необходимости тщательно проанализировать реализацию нынешнего документа говорит и гендиректор института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов. «Нужно осмыслить причины столь низкой эффективности действующего генерального плана. Пока такая работа в полной мере не проведена», – подчеркнул ученый.

Генплан области не указ

Слабое исполнение нынешнего генплана не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться градостроителям. Буквально за несколько лет на подступах к кольцевой автодороге Петербурга со стороны Ленобласти возникли десятки многоэтажных новостроек. Как следствие, дефицит социальной инфраструктуры, пробки на выезде и въезде в мегаполис. Что с этим делать, пока не знает никто.

Сформулированные в новом генплане предложения развития следует жестко привязать к бюджетному процессу

Сказалась колоссальная разница в государственном устройстве Петербурга и Ленобласти. В 47-м регионе, в отличие от Петербурга, где все решает городское правительство, муниципальные советы поселений утверждают проекты планировок и генпланы городов. В результате на бывших колхозных полях появились кварталы новостроек.

Ситуацию пытаются исправить. В частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести мораторий на изменение генеральных планов поселений в совместной агломерации Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как бы то ни было, численность населения Петербургской агломерации будет расти, и быстро. По данным заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Владимира Демина, сегодня на территории областной части агломерации (поселения, расположенные недалеко или по соседству с Петербургом) проживает 996 000 человек, к 2030 году будет уже около 1,8 млн человек. Если учитывать жителей Петербурга, то сегодня общая численность агломерации составляет 6,2 млн, а к 2030 году достигнет 7,8 млн человек.

Очевидно, что разрабатывать генплан Петербурга на 20 лет вперед без учета приграничных к городу территорий Ленобласти бессмысленно. Однако совместная работа регионов по планированию осложняется законодательными пробелами. «Сегодня федеральное законодательство в этом отношении слабое, оно существенно затрудняет совместную разработку документов территориального планирования, – признает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. – Есть статья 27 Градостроительного кодекса РФ, посвященная совместной подготовке. Основанием для совместной подготовки документов территориального планирования является размещение объектов регионального значения Петербурга на сопредельных территориях (например, свалок, автодорог, санаториев). Но такого основания, как фактическое проживание жителей одного субъекта на территории другого, закон не содержит».

В то же время, по словам народного избранника, уже сегодня в местах за пределами Петербурга на территории муниципальных образований нескольких районов Ленобласти проживает более миллиона человек, которые работают в Северной столице и пользуются всеми благами города. Город и область готовы договариваться по-хорошему и совместно разработать планы по развитию территорий. Однако закон о местном самоуправлении этому стремлению может помешать. Вопросы функционального зонирования относятся к предмету ведения муниципалитетов 47-го региона.

Каким должен быть новый генплан? Многие эксперты советуют при его разработке обратиться к советскому прошлому. Например, еще во времена позднего СССР урбанисты начали оперировать модным сегодня термином «агломерация». Вопрос о планировании агломерации рассматривался еще в генеральном плане Ленинграда 1987 года.

«Такой крупный город, как Петербург, не может существовать обособленно. При его развитии нужно обязательно учитывать территорию, которая непосредственно связана с городским ядром. К сожалению, в генеральном плане 2005 года это было упущено, в результате мы получили проблемы с неконтролируемым низкокачественным развитием территорий Ленобласти, прилегающих к границе Петербурга», – высказал свою точку зрения эксперт лаборатории «Оптимальные транспортные системы» Института дизайна и урбанистики НИУ ИТМО, эксперт общественного движения «Красивый Петербург» Дмитрий БАРАНОВ.

По его словам, в целом проблема всех генеральных планов в РФ заключается в их вырождении в формальный документ. Генеральные планы теряют руководящую функцию и не определяют развитие городов, а лишь формально приводятся в соответствие с фактическими событиями. В результате возникает проблема, которая так беспокоит специалистов, – постоянные правки. «Часто меняющийся генеральный план перестает играть какую-либо полезную роль в градостроительстве и лишь создает дополнительные трудозатраты. В то же время в современных условиях быстро изменяющегося мира пытаться спланировать жизнь города на 25 лет вперед наивно», – считает Дмитрий Баранов.

Реальные цели

По мнению Александра Карпова, новый генплан должен быть прежде всего реалистичным. Стоит, например, забыть о транспортных мегапроектах, которые заведомо не сможет потянуть городской бюджет. «Нам нужно по одежке протягивать ножки. Грубо говоря, нужно сделать так, чтобы город развивался на те средства, которые у нас есть. Чтобы увеличился комфорт поездок в общественном транспорте, но не поднималась цена», – высказался эксперт.

Должны быть у нового генплана и специальные задачи. Такие как ликвидация накопленного инфраструктурного долга, перенос внимания от «нарезки» функциональных зон к решению проблем размещения уникальных объектов, общественного транспорта и сопутствующего развития прилегающих территорий. Также необходим перенос внимания с центра на развитие периферии.

Если не изменить основу генплана, то он ничем не будет отличаться от действующего

Антон Финогенов напомнил о необходимости создания новых деловых центров на территории Петербурга. «Нужна комплексная региональная программа поддержки подцентров развития, особенно на периферии. Без специального стимулирования такого рода проекты для частного инвестора почти всегда не интересны. Наименее затратной для бюджета могла бы быть форма создания специальных налоговых зон для проектов общественно-деловой застройки или ТПУ, где налоговые доходы, генерируемые на данной территории новыми рабочими местами (в бизнес-центрах, торговле), компенсировали бы девелоперу сравнительно низкую рентабельность такого рода проектов. В Ленинградской области такой механизм уже обсуждается», – предложил эксперт.

По словам ученого, в идеале генеральный план должен быть документом, который в соответствии с Градостроительным кодексом будет разработан в административных границах города, но с учетом перспектив развития прилегающих территорий Ленобласти. Документ сформулирует предложения по развитию в жесткой привязке к бюджетному процессу, будет отражать каркас территории и основные принципы развития как документ стратегического управления и определять функциональные зоны и территории планируемого размещения объектов – как документ землеустройства.

«Если мы не изменим основу генплана – основания для его разработки, то он ничем не будет отличаться от действующего и не сможет решить проблемы Петербурга – обеспечить благоприятную среду для жителей города. Мы должны принципиально по-новому подойти к составлению генплана, вернуться к тому, что было в советское время: генплан развития агломерации Петербурга и прилегающих районов Ленобласти», – считает Алексей Ковалев.

«К сожалению, есть риск принятия решений, основанных на устаревшей научно-иде ологической базе. Современное градостроительство основывается на устойчивости и социальной ответственности городской инфраструктуры, в то время как в нашей профессиональной среде все еще сильны технократические идеи середины XX столетия. Город все еще рассматривается как некий гигантский механизм для стабильного нормативного удовлетворения человеческих потребностей, а не как естественная, комфортная среда для жизни разных людей, которая постоянно меняется вместе с ними», – предостерегает Дмитрий Баранов.

Будут ли учтены предложения экспертов в новом генплане, пока не известно. В мае должна быть сверстана единая концепция развития Петербурга и области, которая должна стать базой нового градостроительного документа.

Однако нельзя не признать, что подготовка генплана на 2019–2043 годы имеет негативный подтекст. Связан он с недавно прошедшими общественными слушаниями в районах, когда горожане обсуждали поправки в действующий генплан. Наибольший резонанс вызвал проект трассировки Восточного скоростного диаметра (ВСД) – магистраль протяженностью в 16,8 км пройдет по промышленному поясу южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов.

Больше всего претензий к предложенному проекту возникло у жителей Красногвардейского и Невского районов – автострада должна пройти неподалеку от жилых домов. Владельцы квартир в 15-тысячном жилом комплексе «Ладожский парк», рядом с которым должен пройти ВСД, оказались самыми ярыми противниками дороги в ее нынешнем виде. Они даже вышли на митинг.

Любопытно, учтут ли городские власти замечания жителей и будет ли изменена трассировка ВСД. От исхода этой истории во многом зависит, в каких условиях будет приниматься новый генплан. Если при его разработке будет учтено мнение горожан, то документ будет ориентирован на решение главной цели – повышение качества жизни людей. Если же генплан будет разрабатываться кулуарно, с учетом бизнес-интересов отдельных финансовых групп и без оглядки на мнение общественности, то в итоге город рискует получить малопонятный и бессмысленный документ.

Игорь Строев