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Архитектура и градостроительство

Путь к устойчивому развитию

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in: Архитектура и градостроительство, № 172 апрель 2017
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Где в городе будут сформированы территории комплексного устойчивого развития, чем новый генеральный план Санкт-Петербурга будет отличаться от предыдущего, об этом глава комитета по  градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) Владимир ГРИГОРЬЕВ рассказал журналу «Строительство и городское хозяйство».

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Владимир Анатольевич, за последний год в федеральное и региональное законодательство, регулирующее градостроительную сферу, был внесен ряд изменений. Какие из них вы считаете самыми значимыми для развития Санкт-Петербурга и почему?

– Основные изменения связаны с Градостроительным кодексом. В частности, в нем появилось новое понятие – «комплексное устойчивое развитие территорий». О сути нововведения говорит само его название. На территориях комплексного устойчивого развития, или КУРТах, реализация проектов организации городской среды происходит с учетом интересов города и горожан в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Это имеет большое значение для Петербурга, и сейчас мы разрабатываем соответствующий механизм реализации новых положений Градкодекса.

Также в Градостроительный кодекс были внесены изменения в части формы и содержания проектов планировки территорий (ППТ). Теперь к ним предъявляются новые требования, согласно которым в ППТ должны прописываться этапы освоения территорий, обеспечивающие соблюдение прав граждан на благоприятную городскую среду.

– Где в городе появятся первые КУРТы?

– В проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), который проходит публичные слушания, мы включили пять пилотных территорий – во Фрунзенском, Курортном, Пушкинском, Красносельском и Невском районах. Из них три назначены городом, а еще две включены в проект по инициативе правообладателей земельных участков.

Изменения в действующий генплан Петербурга вносятся исключительно по инфраструктурному пакету

Впервые в практике здесь возникает прецедент заключения договора о комплексном развитии территории между городом и инвестором, городом и инициатором присвоения участку статуса КУРТ. В границах каждой территории определены расчетные показатели обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также ее доступности. Хочу отметить, что, поскольку проект ПЗЗ проходит публичные слушания, предложить свои варианты территорий для включения в список КУРТов могли все желающие.

– Есть ли в числе пилотных территорий те, что находятся в зоне «серого пояса»?

– В прошлом году комитетом проведен конкурс проектов реновации «серого пояса». В продолжение этой работы территория так называемого Французского ковша по инициативе правообладателя одного из земельных участков в этой зоне была включена в список КУРТ. Благодаря этому она получит свое развитие.

Еще одним практическим воплощением результатов конкурса стал проект переноса Мукомольного комбината с территории «серого пояса». Комбинат не может работать без санитарно-защитной зоны, а ее существование делает градостроительное развитие территории невозможным. Перебазировав предприятие, мы сможем избавиться от того обременения, которым сейчас является санитарно-защитная зона. Тем самым будут созданы предпосылки для градостроительного развития важной городской территории.

– На каком этапе сейчас находится процесс передислокации Мукомольного комбината?

– В промышленной зоне «Парнас» найдена площадка для размещения комбината. Согласована «дорожная карта» проекта, которая утверждена вице-губернатором Игорем Албиным. В тематический план НИПЦ генерального плана внесено технико-экономическое обоснование перебазирования. Сейчас ведутся переговоры о совместной реализации проекта со Сбербанком.

Санкт-Петербург
В проект ПЗЗ включены пять пилотных территорий комплексного устойчивого развития
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Фото: azbyka.ru

Замечательно, что комитет возрождает традицию проведения архитектурных конкурсов и их результаты получают практическое продолжение.

– Какие конкурсы будут организованы комитетом в нынешнем году?

– В скором времени мы объявим конкурс проектов Музейного квартала. На конкурс будут представлены проекты здания центра, в котором расположится Музей блокады и обороны Ленинграда.

Затем мы планируем организовать конкурс на создание «образцовых» фасадов новой жилой застройки. Он пройдет в развитие проведенного комитетом в прошлом году конкурса «Петербургский стиль».

Кроме того, предполагается объявить конкурс проектов так называемых симметричных кварталов. Это программа создания двух образцовых кварталов – в Минске и Санкт-Петербурге. Белорусские архитекторы будут проектировать квартал в Петербурге, а петербургские создадут проекты квартала в Минске. Эти конкурсы мы рассчитываем провести до конца года. Или, по крайней мере, объявить об их проведении.

– Один из конкурсов, которые КГА проводил в прошлом году, был посвящен благоустройству Большой Морской улицы. Когда планируется реализовать победивший проект?

– Надеемся, что реализация проекта благоустройства Большой Морской улицы будет начата уже в 2017 году. Сейчас мы находимся на этапе реализации принятых проектных решений. К этой программе комитета подключается компания «Газпром».

– Не так давно завершились общественные слушания по проекту изменений в генеральный план Санкт-Петербурга. Чем он будет отличаться от действующего?

– Изменения в действующий генеральный план Санкт-Петербурга вносятся исключительно, как говорят специалисты, по инфраструктурному пакету. То есть это ряд предложений комитета по развитию транспортной инфраструктуры, выдвинутых в соответствии с адресными инвестиционными программами. Это те необходимые изменения, которые нужны для реализации текущих проектов города по развитию улично-дорожной сети.

Проект
Проект преобразования территории на месте Мукомольного комбината
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Мы сознательно ограничиваем предложения по изменению генплана этим инфраструктурным пакетом, поскольку все остальные предложения рассчитываем оценить, а наиболее целесообразные – принять в рамках актуализации генерального плана, которую предполагаем завершить к концу 2018 года. Повторюсь, сейчас вносятся изменения исключительно по УДС города.

– Попадает ли в этот пакет линия железнодорожного сообщения между Витебским вокзалом и городским аэропортом?

– Да, попадает. В инфраструктурный пакет входит в том числе и линия железнодорожного сообщения между Витебским вокзалом и аэропортом Пулково, а также линия скоростного трамвая и ряд других проектов комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

– Известно, что базовым документом для подготовки генплана Санкт-Петербурга 2018 года станет концепция совместного развития Петербурга и Ленинградской области. Как идет работа над созданием этого документа?

– Мы заканчиваем разработку концепции совместного градостроительного развития города и области. Работа эта была сложная. Я считаю, что мы достигли положительных результатов. Разработали важные базовые понятия, которые описывают идеологию и принципы совместного градостроительного развития города и области. Определили места под размещение объектов, необходимых для эффективного функционирования города на территории области, и, соответственно, попытались учесть интересы области на территории Санкт-Петербурга.

Большая Морская, проект
Проект благоустройства Большой Морской улицы
(Чтобы увеличить, кликните на изображение)
Фото: archi.ru

– Какие задачи позволит решить Санкт-Петербургу концепция совместного градостроительного развития с Ленинградской областью?

– Не секрет, что многие граждане, проживающие в Лен­области, включены в повседневную жизнь Петербурга. Они работают в мегаполисе, их дети посещают детские сады, учатся в городских школах.

С другой стороны, Санкт-Петербургу тоже не обойтись без сотрудничества с соседним регионом. Город нуждается в местах рекреации, в полигонах для размещения бытовых отходов. Предложения со стороны властей города и области по учету взаимных интересов нашли свое отражение в концепции совместного градостроительного развития двух регионов.

Были учтены вопросы транспортной и инженерной инфраструктуры – мы нашли ключевые точки, по которым нам необходимо синхронизировать развитие улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры. Надо отметить, что в части улично-дорожной сети ситуация обстоит благополучно, поскольку уже существует комплексная транспортная схема Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках программы, которую курирует министр транспорта РФ Максим Соколов. Считаю, что мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.

СПРАВКА

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2016 № 960 сейчас в городе ведется подготовка проекта изменений в действующие Правила землепользования и застройки.

В проекте правил предложены следующие территории:

1. Фрунзенский район: территория в районе улиц Расстанная, Камчатская, Боровая, Лиговский проспект.

2. Курортный район: территория фонда РЖС в районе поселка Горская.

3. Пушкинский район: территория фонда РЖС в районе пересечения Киевского и Красносельского шоссе.

4. Красносельский район: территория бывшей военной части у Красносельского шоссе.

5. Невский район: территория бывшего золоотвала в районе Дальневосточного проспекта.

Оксана Ермошина

Исследование микрорайона
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