Возвращение жизни: о строительстве в историческом центре

Сохранение исторического центра Санкт-Петербурга не означает его консервации. Современные условия проживания требуют новых подходов в организации пространства, создании комфортной городской среды в исторических кварталах.

О том, как строить в историческом центре, не оказывая негативного воздействия на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, беседуем с координатором городской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям, генеральным директором ГК «Геореконструкция», доктором геолого-минералогических наук, членом ISSMGE Алексеем Шашкиным.

– Алексей Георгиевич, как бы вы охарактеризовали сложившиеся условия работы строителей, которые специализируются на реконструкции исторических зданий и сооружений?

– К сожалению, сегодня в нашей стране в целом и в строительной сфере в частности неспециалист и профессионал уравнены в правах. До тех пор пока проведение инженерных изысканий, проектирование и строительство не станут привилегией исключительно специалистов, ожидать должного качества работ не стоит. Более того, действующее законодательство не способствует привлечению профессионалов.

Отсюда вытекают все проблемы. Скажем, в Градостроительном кодексе РФ есть замечательная статья 60, которая гласит: возместить вред, причиненный вследствие разрушения или повреждения объекта капитального строительства, обязан в первую очередь застройщик.

Требование понятно и на русский язык переводится строкой Пушкина: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Другими словами, застройщику не следует нанимать изыскателей, проектировщиков и подрядчиков, которые дешево стоят.

Но к этой замечательной статье имеется часть 11, которая ее полностью перечеркивает: сказанное не распространяется на многоквартирные дома, доля которых в общем объеме строительства подавляющая. Застройщики этих домов вообще выведены из системы ответственности. Для них важно, чтобы дом не рухнул до продажи, иначе нечего будет продавать! Качество проектирования и строительства – исключительно вопрос их совести. Такое положение дел, на мой взгляд, никуда не годится. Тем более когда речь идет о центре города.

На объектах, финансируемых из бюджета, эта проблема выглядит так: не существует участника строительного процесса, заинтересованного в принятии и реализации технически и экономически эффективных проектных решений. Ни авторы проекта, ни экспертиза, ни заказчик, ни тем более подрядчик либо не заинтересованы, либо не имеют полномочий для выбора оптимальных по стоимости и надежности проектных решений.

Государственная экспертиза видит «оптимизацию» проекта преимущественно в урезании смет – отдельных позиций или коэффициентов. Излюбленный прием – обнуление сметы на мониторинг, что недопустимо.

– Когда речь заходит о строительстве в исторических кварталах, широко используется понятие «ревитализация». Каковы основные принципы этого процесса? В чем отличие этого понятия от привычных реставрационных работ зданий и сооружений в центре?

– Ревитализация (от латинского re… – «возобновление» и vita – «жизнь», дословно: возвращение жизни) в урбанистике означает воссоздание и оживление городского пространства. Петербург – уникальный город, который сохранил не только выдающиеся памятники, но и рядовую застройку. Почти нетронутым сохранился город рубежа XIX и XX веков. Мы, конечно же, обязаны сохранить это наследие. Вместе с тем в Петербурге возобладали очень опасные, на мой взгляд, псевдоохранительные тенденции. Город сегодня пытаются не музеефицировать, а мумифицировать, запрещая любые изменения.

Такой подход возможен для крошечных европейских городов (во Флоренции в годы Лоренцо Великолепного проживало 50 000 жителей), но для полуторамиллионной имперской столицы, каковой являлся Петербург XIX века, – опасное заблуждение. Необходимо оживить город, сделать его удобным для современной жизни. Сохранять памятники архитектуры и истории необходимо, но зачем цепляться за дровяные сараи и каретники? Комиссия по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям сделала для сохранения нашего города главное – она прописала в территориальных нормах четкие и весьма строгие правила, ввела ограничения воздействий на исторические здания и памятники при строительной деятельности.

Любой надзорный орган может предъявлять застройщику претензии в случае нарушения этих критериев. Правила есть – надо следить за их исполнением. Тогда ни стройка, ни реконструкция не станут фактором риска для исторической застройки.

Ревитализация, повторюсь, сохранение подлинного исторического облика города с одновременным созданием условий для современной комфортной жизни. Главное направление ревитализации – освоение подземного пространства. Надо развивать подземную инфраструктуру города, уводить под землю транспортные развязки, парковки.

– Что предлагают специалисты для качественного развития исторического центра?

– Прежде всего необходимо наконец уступить дорогу профессионалам. Сегодня мы можем утверждать, что нами, как специалистами-геотехниками, решена сложнейшая задача, определены методы строительства в историческом городе и освоения подземного пространства без риска для существующей застройки.

Но исторический центр не место для ученичества, тем более для профанов. В действующих нормах предусмотрен эффективный инструмент защиты от непрофессионализма – геотехническая экспертиза. Сегодня без нее не обходится ни один значимый объект в Москве. А в Петербурге с гораздо более сложными инженерно-геологическими условиями геотехническая экспертиза проектов почему-то не проводится.

Все ведущие петербургские специалисты-геотехники объединились в городской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям. Сотрудничество комиссии и государственной экспертизы, на мой взгляд, позволяет выполнять геотехническую экспертизу на самом высоком профессиональном уровне.

Второе предложение – проекты строительства и реконструкции объектов в центре должны подвергаться только государственной экспертизе.

Что касается негосударственной экспертизы, лучшим решением была бы ее ликвидация. Частные инвесторы пользуются услугами негосударственной экспертизы, и случается, что эти органы выдают положительное заключение без наличия самого проекта.

Поэтому необходимо вести строгий контроль над деятельностью негосударственной экспертизы. Для этого достаточно, на мой взгляд, чтобы Госстройнадзор создал электронный банк проектов, попавших на экспертизу, и заключений экспертизы. Можно ввести правило, по которому до размещения проекта на сайте положительное заключение не выдается. Это обеспечит контроль негосударственной экспертизы со стороны государственной службы.

Необходимо также разработать процедуру отзыва положительного заключения экспертизы. Комиссия по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям уже подготовила систему электронного хранения документации, которую мы можем безвозмездно предоставить государственным надзорным органам для организации объединенного электронного архива проектов, прошедших через любые экспертизы.

Третье предложение касается геотехнического мониторинга, который стал сегодня обязательной составляющей любой стройки. Однако при этом в большинстве случаев нарушается требование действующих норм, которые предписывают, что мониторинг должна вести специализированная организация.

Согласно СП 22.13330, это организация, основным направлением деятельности которой является выполнение изысканий и проектирование оснований, фундаментов и подземных частей сооружений, а также научная деятельность. Это определение важно, поскольку кроме фиксации деформаций, усилий и прочего служба мониторинга обязана выполнять анализ степени опасности негативных тенденций, выявлять причины их возникновения и предлагать мероприятия по стабилизации ситуации.

К сожалению, в городе сложилась практика привлечения к геотехническому мониторингу организаций, не являющихся специализированными по СП 22.13330. Чаще всего это компании геодезического профиля, способные из всего перечня задач мониторинга выполнять только фиксацию деформаций. Еще хуже, если мониторинг ведут сами подрядчики: ожидать объективного анализа ситуации в этом случае не приходится.

Важные для обеспечения механической безопасности задачи анализа причин возникновения деформаций и разработки рекомендаций по предотвращению развития аварийной ситуации такие организации выполнить не способны, поскольку не владеют инструментами расчетного анализа геотехнических ситуаций. Более того, не имеют опыта исследований оснований и геотехнического проектирования. Проще говоря, подобные организации не в состоянии поставить верный диагноз геотехнической ситуации и назначить правильное «лечение». Употребляя медицинскую терминологию, в области геотехнического мониторинга сложилась ситуация, когда за «здоровьем» зданий следят не врачи, а медсестры.

Для того чтобы положить конец неэффективному расходованию бюджетных средств, предлагается ввести специальный подраздел в общей пояснительной записке к проекту – технико-экономическое обоснование проектного решения.

Это не отдельный этап проектирования, а подраздел записки, в котором должен быть выполнен анализ возможных технических решений, обладающих необходимой надежностью, и приведено их экономическое сравнение.

Практика для Санкт-Петербурга не нова – она была введена с принятием ТСН 50-302-2004 и заключалась в формировании отдельного тома «Геотехническое обоснование». Благодаря ТСН 50-302-2004 в городе удалось навести порядок с обеспечением безопасности существующих зданий при новом строительстве.

– Что и как, на ваш взгляд, можно развивать и строить в историческом центре Санкт-Петербурга, сохраняя облик города, а как нельзя строить ни при каких обстоятельствах?

– Что следует строить – вопрос к главному архитектору города. Дело технических специалистов, в том числе геотехников, – обеспечить безусловную сохранность исторических зданий и памятников. Город сегодня совершенно недружелюбен по отношению к пешеходу. Улицы забиты машинами. Пройдя по улице, можно отравиться выхлопными газами. Но и в таких условиях Петербург бьет рекорды по популярности у туристов. Представьте, насколько он станет привлекательнее, если решить вопросы с парковками, транспортными развязками.

Боюсь, что власти в этих вопросах могут пойти по примеру Москвы – запретить бесплатные парковки в городе. Но в Москве развита сеть станций метрополитена. А у нас от станции до станции не каждый сможет дойти пешком. Запрещать проще и привычнее. Осваивать подземное пространство дорого и требует высокого интеллекта. Но иного цивилизованного выхода у Петербурга нет.

Лилиана Глазова