Ренессанс в благоустройстве

Отдельные программы благоустройства ведомств Петербурга объединят в общий план действий, причем сразу на 2018–2020 годы. Программа будет формироваться по итогам общественных обсуждений проектов благоустройства. Ожидается, что петербуржцы смогут сами решать, каким быть городу.



Российские власти приступили к реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по благоустройству городов и населенных пунктов страны. В государственной казне на эти цели только в 2017 году предусмотрено 20 млрд рублей. Цель ФЦП – создание комфортной среды проживания россиян. Но есть одна оговорка: два субъекта РФ – Москва и Санкт-Петербург – не могут рассчитывать на субсидирование проектов по благоустройству из средств ФЦП. Как пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, бюджеты двух столиц достаточны для того, чтобы благоустраивать городскую территорию за собственный счет. Одним словом, денег не дадут, но исполнять установки программы придется.

Впрочем, по мнению первого заместителя председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Малинина, город справится с поставленными задачами. И уже опережает всю остальную страну по уровню благоустройства – к такому выводу чиновник пришел, побывав на семинаре в Татарстане, где представители различных регионов страны обсуждали принципы реализации программы, делились опытом. «Цель программы – сформировать принципиально иное отношение к городскому пространству, подходить к благоустройству творчески и вовлекать в процесс жителей, – рассказал он. – Петербуржцы сами должны решать, каким быть их городу».

Сергей Малинин сообщил, что частью работы семинара стала презентация региональных практик. «Познакомившись с опытом коллег, я обнаружил: все лучшее, что демонстрировали регионы, у нас уже воплощено, и мы можем гордиться специалистами, работающими в этой области, и нашим городом», – подчеркнул он. Впрочем, по словам чиновника, было и что позаимствовать, в частности, решение Минстроя и ЖКХ РФ создать на своем сайте банк лучших практик благоустройства. Сегодня в планах комитета формирование такого ресурса.

Петербург впереди

Большая часть требований ФЦП властями Петербурга уже выполнена: в 2015 году принят закон о благоустройстве, в конце прошлого года разработаны и утверждены правила, в соответствии с которыми будут реализовываться планы. Однако чиновникам еще предстоит поработать: прежде всего придется увеличить период планирования программ по благоустройству города. Так, если подобные мероприятия традиционно планировались на год, то со следующего года программа будет рассчитана на два года, а впоследствии станет трехлетней.

Изменится и ее формат. Известно, что ранее за благоустройство жилых кварталов отвечали различные ведомства. Органы местного самоуправления принимали собственные программы благоустройства дворовых территорий. Аналогичные разделы разрабатывались и в районных администрациях, и отраслевых комитетах – жилищном, по развитию транспортной инфраструктуры, строительном, по энергетике и инженерному обеспечению и, конечно, в комитете по благоустройству.

Теперь эти разношерстные программы комитетом по благоустройству будут сведены в одну: на 2018–2020 годы, которая должна быть принята и утверждена до 1 сентября текущего года. Когда работу над программой завершат, проект документа будет размещен на сайте ведомства для широкого общественного обсуждения в Сети. Предполагается, что очные обсуждения пройдут в районных администрациях.

Что касается программы благоустройства на 2017 год, то она формировалась по старинке до принятия бюджета на текущий год и сейчас дорабатывается с учетом новых требований. Ее обещают опубликовать на сайте комитета в ближайшее время. Мнения жителей в ней уже учтены, так как муниципальные образования традиционно формируют свои программы, исходя из пожеланий горожан.

Кроме того, именно с текущего года в Петербурге реализуется программа инициативного бюджетирования, согласно которой в двух районах города – Василеостровском и Центральном – появятся объекты благоустройства, предложенные петербуржцами.

Благоустраивают горожане

Напомним, в прошлом году состоялся конкурс проектов, в котором участвовали 580 горожан, подавших 766 заявок. В 36% из них речь шла о создании парков и зон отдыха, в 22% – об организации доступной среды. Жюри Василеостровского района отобрало девять инициатив, объединив шесть из них в одну: благоустройство набережной реки Смоленки с парком в устье реки, ландшафтной композицией в районе Камского сада и устройством временных конструкций и деревянных настилов вдоль гранитной набережной. В этом же проекте предполагается расписать мхом набережные и мостики на реке Смоленке.

Главным проектом Центрального района стала велодорожка вдоль набережной Фонтанки от улицы Пестеля до Гороховой. На нее собираются потратить 6,5 млн рублей. Также в центре города по инициативе жителей будут благоустроены сквер на пересечении Соляного переулка с Гангутской улицей, Перинная линия и территория Павловской гимназии. В этом году на выбранные инициативы разработают проектную документацию, а воплощать ее будут уже в 2018 году. Кроме того, инициативным бюджетированием займутся еще в трех районах: Петроградском, Адмиралтейском и Московском.

Начальник сектора благоустройства соответствующего ведомства Андрей Ефимов рассказал, что программа на текущий год имеет три основных раздела: проектирование объектов благоустройства, их размещение и содержание. В будущем планы станут размещать в Территориальной отраслевой региональной информационной системе (ТОРИС). Это удобно и для органов власти, и для горожан. Система даст возможность властям контролировать происходящее на территории в режиме онлайн, а петербуржцы смогут оценить, как город планирует развивать придомовые территории и в итоге проголосовать за те или иные изменения. Сейчас ТОРИС проходит пилотную апробацию в двух районах: Петроградском и Красногвардейском.

Благоустройство по правилам

С января комфортная среда в Петербурге создается в соответствии с Правилами благоустройства. «Город получил единые, ясные и понятные правила для всех, кто участвует в создании здоровых и удобных условий жизни в Северной столице: государственных и муниципальных структур, представителей бизнеса, общественных организаций и физических лиц», – отметил председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский.

В документе зафиксировали все элементы, на которые распространяются правила: от деталей на фасаде зданий до произведений монументального искусства. До сих пор такой реестр отсутствовал и каждый по-своему понимал, что относить к элементам благоустройства. Из списка выпадали, например, аттракционы, фонтаны, растительные компоненты и т. д. Все это, по мнению чиновников, размывало правовое регулирование, усложняло содержание объектов и их учет.

Одна из главных задач правил – упорядочение установки элементов благоустройства. Документ вводит новый порядок проектирования и перечень органов власти, которые будут согласовывать проекты. Более того, теперь предусмотрена приемка работ после размещения любых элементов благоустройства, что позволит специалистам оценить, насколько они соответствуют представленным в проекте. Прежде приемка работ при установке большинства элементов благоустройства не требовалась, что приводило к появлению сомнительных объектов.

В развитие Правил благоустройства, которые содержат и разъясняют терминологию и все необходимые требования по разработке проекта благоустройства и его согласования, приняты эстетические регламенты (постановление правительства № 40). В них формулируется, какими должны быть фасады и что на них можно размещать, как должны выглядеть контейнерные площадки, скамейки, урны и ларьки. Предлагаются современные типовые решения, способные украсить город, придать ему благоприятный для восприятия вид.

Акцент на парки и озеленение

В прошлом году завершено проектирование экопарка в Приморском районе и парка героев-пожарных во Фрунзенском районе. На оба проекта получены положительные заключения госэкспертизы, и в этом году будут заложены два новых парка. «После 12-летнего перерыва город вернется к созданию масштабных зеленых объектов, – напомнил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. – Появление благоустроенных общественных пространств на Софийской и Камышовой улицах улучшит экологическую ситуацию в двух крупных районах города и придаст импульс их развитию».

Будущий экопарк в Приморском районе появится недалеко от Юнтоловского заказника и займет площадь в 75 га. Впервые в Петербурге создается парк нового формата, в основе которого лежит деликатное соседство городской среды и живой природы. На первом этапе – до 2020 года – работы будут проведены на 40 га.

Разработчиками проекта использована лесопарковая зона с максимальным сохранением ландшафта, в которую будет бережно внедрен парк, оборудованный всем необходимым для отдыха. Помимо того, в парке предусмотрены благоприятные условия для наблюдения за природой, удобные спуски к водоемам со смотровыми площадками.

Украшением парка в 50 га на Софийской улице во Фрунзенском районе станут шесть прудов, образованных на месте глиняных карьеров. Здесь проложат велосипедные дорожки и трассы для терренкура, построят скейтпарк и семь площадок для детей разных возрастов – от дошкольников до подростков. Сеть дорожек и тропинок в парке проектировщики увязали с остановками общественного транспорта. В дополнение к существующим деревьям и кустарникам предполагается высадить почти семь тысяч новых, а на входах в парк разбить цветники. Строительство парка планируется полностью завершить к 2020 году.

Еще один важный объект – Летний сад в Кронштадте, подлежащий капитальному ремонту. На проект получено положительное заключение госэкспертизы, пройдена историко-культурная экспертиза. Документация, поскольку это объект культурного наследия федерального значения, согласована с КГИОП. На капремонт «малого» Летнего сада отводят три года: в 2019-м он должен принять посетителей.

Работы проведут в соответствии с историческими чертежами. В итоге будет воссоздана дубовая аллея, отремонтированы набивные дорожки, большая гранитная лестница и грот на холме Славы, благоустроена территория вокруг памятников. Кроме того, предстоит обустроить смотровые площадки и детские уголки, где разместится оборудование, подходящее и для маленьких жителей с ограниченными возможностями.

Основательная ревизия ожидает и зеленые насаждения: из сада удалят деревья-угрозы и дикую кустарниковую поросль, а взамен высадят около 200 лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, более 3600 кустов сирени, розы, спиреи и др. Будет отреставрировано историческое ограждение Летнего сада и заменено наружное освещение.

Футбольная символика

В этом году в создании многих цветников специалисты используют футбольную символику, посвященную чемпионату мира – 2018 и Кубку Конфедераций, который пройдет в нашем городе уже летом текущего года.

Вместе с тем садоводы не забывают о том, что объявлен Год экологии. «Для сотрудников садово-паркового хозяйства каждый год – Год экологии, – говорит начальник отдела содержания территории зеленых насаждений городского комитета по благоустройству Ольга Шумилова. – Но мы сделаем особый акцент на продвижении этого бренда. Более 3000 объектов: сады, парки, скверы общего пользования и объекты уличного озеленения, находящиеся на содержании УСПХ, обретут особый колорит. Этому будет посвящен и традиционный фестиваль цветов в Александровском саду, который пройдет 12 июня, и профессиональный конкурс «Уютный сад». В каждом районе города появится новый объект озеленения не только с особенным цветочным оформлением, но и полностью благоустроенный».

Садоводы планируют высадить более 9000 деревьев, 157 000 кустарников и миллионы цветов. Изменится оформление города. Появятся оригинальные малые архитектурные формы, около 30% цветников поменяют дизайн не только на плоскостных клумбах, но и в части топиарных форм, представляющих собой фигуры животных и предметы, созданные из кустарников и травянистых растений, и мобильных конструкций. Преобразится Сенная площадь, там появятся скамейки, вертикальные конструкции цветочного оформления и деревья в контейнерах. Уже совсем скоро Петербург превратится в город-сад.

СПРАВКА

Летний сад в Кронштадте был создан по указанию Петра I в 1711 году. Центральная липовая аллея — бывшая Петровская першпектива, первая улица Кронштадта. Площадь объекта составляет более 5 га.

Лилиана Глазова