Чтобы энергоэффективный капремонт жилых домов финансировался не только за счет государства, властям придется убедить собственников жилья в том, что рост их взносов в перспективе позволит снизить коммунальные платежи.

Деньги и документы

За последние полгода Министерство строительства и ЖКХ РФ заметно активизировало разработку документов, позволяющих повысить энергоэффективность многоквартирных домов (МКД) при их капитальном ремонте. В ноябре 2016 года ведомство подготовило методические рекомендации, где описаны возможные проекты и мероприятия по энергосбережению и повышению качества домов. Документ Ремонт со спецэффектом Чтобы энергоэффективный капремонт жилых домов финансировался не только за счет государства, властям придется убедить собственников жилья в том, что рост их взносов в перспективе позволит снизить коммунальные платежи. включает, в частности, предложения по оптимизации теплозащиты ограждающих конструкций МКД, а также по реконструкции и модернизации внутридомовых инженерных систем.

«Мероприятия, указанные в перечне, могут быть проведены при формировании взносов на капремонт в размере выше мини- мального, при реализации энергосервисных договоров, а также при проведении капитального ремонта по инициативе собствен- ников помещений многоквартирного дома, определивших источник финансирования такого капитального ремонта», – отмечается в материалах Минстроя.

Следующим шагом стало январское по- становление правительства РФ о финансовой поддержке энергоэффективного капи- тального ремонта. Согласно постановлению, средства, выделяемые через Фонд содействия реформированию ЖКХ, могут предоставляться на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Помимо этого, за государственный счет можно компенсировать часть расходов по капремонту общего имущества. Объем поддержки на один объект может составить до 5 млн рублей.

Как уточняет федеральное строительное ведомство, на государственные средства могут рассчитывать собственники, чьи дома не являются аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Обязательным условием является оснащение жилого здания коллективными приборами учета энергоресурсов.

Кроме того, при проведении капремонта должны проводиться мероприятия по энергоэффективности, обеспечивающие экономию затрат тепловой энергии и электроэнергии на уровне не менее 10%.

Сегодня в Фонд содействия реформированию ЖКХ поступила первая заявка на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации для проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов в Калининградской области. Этот регион планирует получить за счет средств Фонда ЖКХ 4,57 млн рублей, которые предполагается направить на проведение капитального ремонта общего имущества в девяти многоквартирных домах общей площадью 66 710 кв. м. «Общий лимит средств госкорпорации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составляет 866,39 млн рублей», – отмечается в материалах Фонда.

В феврале глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень подписал приказ, утверждающий общий перечень мероприятий по энергосбережению МКД, а также мер по повышению энергетической эффективности домов при капремонте. Согласно материалам ведомства, этот документ предлагает рекомендуемую форму («меню») энергоэффективных мероприятий для утверждения собственниками в рамках проведения капитального ремонта. В «меню» отражен тип работ, их прогнозируемая энергетическая эффективность, экономическая выгода и затраты на проведение.

«Разработанный документ поможет собственникам сделать грамотный выбор в пользу тех или иных работ, а также оценить их результативность. По итогам обсуждений с экспертами – энергетиками, региональными операторами, строительными компаниями и представителями бизнеса – мы включили в приказ перечень наиболее результативных работ. Дома, включенные в краткосрочные программы в 2017 году, уже смогут воспользоваться энергоэффективным «меню», которое содержит отобранные наиболее действенные мероприятия с указанием прогноза в экономии», – уточнила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РФ Елена Солнцева, слова которой приводит ведомство.

Дом, который построил фонд

Стимулируя «правильный» капремонт, власти вкладывают средства и в развитие нового строительства энергоэффективных домов. Их сооружение при софинансировании Фонда содействия реформированию ЖКХ ведется с 2010 года в рамках про- граммы переселения граждан из ветхого аварийного жилья.

Как рассказал на конференции «ЖКХ России» в Петербурге начальник отдела энергоэффективных проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ Андрей Савранский, в отличие от традиционного строительства к особенностям этих проектов можно отнести в первую очередь то, что экономия коммунальных ресурсов закладывается на стадии проектирования жилого дома.

«Внедрению энергоэффективных технологий необходимо уделять тщательное внимание уже на стадии проекта, который должен разрабатываться с учетом использования соответствующих материалов и оборудования, – считает Андрей Савранский. – Если проводить энергоэффективные мероприятия в привязке к готовому проекту традиционного многоквартирного дома, не достигается ожидаемый экономический эффект и в ряде случаев приходится сталкиваться, в частности, с конфликтованием технологий».

По его оценке, не менее важно сразу же определить организацию, которая в дальнейшем займется обслуживанием дома. Эта компания должна обладать не только опытом эксплуатации энергоэффективного оборудования, но и навыками расчетов коммунальных платежей.

«В результате эксплуатации энергоэффективных домов выясняется, что зачастую у муниципалитетов, расчетных центров просто не хватает квалификации для того, чтобы выставлять жильцам квитанции на оплату коммунальных услуг. В частности, это касается проектов, где МКД оборудованы геотермальными насосами или другими возобновляемыми источниками энергии.

В результате дискредитируется сама идея энергоэффективного дома, направленная на снижение коммунальных платежей», – констатирует специалист Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Согласно данным Минстроя РФ, опубликованным в апреле, пока в России насчитывается 117 энергоэффективных домов, еще 18 находятся в стадии сооружения. В аутсайдерах – Крымский федеральный округ, где нет ни одного подобного объекта. Лидером является Северо-Западный округ, где построен 41 энергоэффективный дом и сооружаются 15.

Ленобласть смотрит на Петербург

По заверениям региональных властей, в Петербурге энергосбережение в жилищ- но-коммунальной сфере относится к одному из основных направлений развития мегаполиса.

«Сегодня можно смело утверждать, что в Петербурге создана система управления энергосбережением,– рассказал на конференции «ЖКХ России» вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. – Так, одним из ключевых показателей реализации требований федерального закона об энергосбережении в жилом фонде является оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. В Петербурге сегодня счетчиками обеспечены 99,8% МКД. По холодной воде этот показатель составляет 98%. Для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте в обязательном порядке проводятся инструментальные обследования до и после его проведения. В 2017 году мы планируем активно заниматься установкой устройств, обеспечивающих автоматическое регулирование параметров теплоносителя – прежде всего исходя из того, что данные мероприятия сегодня являются наиболее эффективными по сокращению затрат на теплоснабжение, что, в свою очередь, повысит его надежность и комфортность».

Усилия властей Петербурга в области повышения энергоэффективности в ЖКХ стимулируют и администрацию соседнего региона – Ленинградской области. «С учетом того, что в Ленобласти исторически отсутствует крупный областной центр, мы во многом ориентируемся на Петербург как на основного соседа и заимствуем те идеи в сфере обеспечения энергосбережения, реализация которых может быть полезна»,– признается председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов.

В числе наиболее успешных проектов он назвал строительство котельной в Тихвине, где пять лет назад началась реконструкция городской системы теплоснабжения. В октябре 2015 года между администрацией Тихвинского муниципального района и филиалом АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области было заключено первое на территории региона концессионное соглашение по теплоснабжению населенных пунктов в составе городского поселения. Результатом стал ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной мощностью 180,22 Гкал/час (209,6 МВт) с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт). Одновременно проводилась реконструкция магистрастральных и внутриквартальных теплосетей Тихвина. Общий объем затрат на реализацию этой программы составил около 3 млрд рублей.

«Проект стал знаковым для Ленинградской области. Параллельно со строительством новой котельной мы начали устанавливать автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП) с погодным и часовым регулированием на всех объектах Тихвина. Сегодня АИТП оборудованы 305 жилых домов и 40 объектов социальной сферы, так что задача теплоснабжения Тихвина решена в полном объеме», – отметил Андрей Гаврилов.

По его словам, регион намерен в перспективе расширить практику привлечения внебюджетных средств на реализацию проектов по повышению энергоэффективности в ЖКХ. «Пока интерес к этой тематике со стороны потенциальных инвесторов недостаточен», – признался глава областного комитета по ТЭК.

Слово за собственниками

Помимо сложностей с финансированием, развитию энергосбережения в ЖКХ во многом препятствует менталитет граждан, которым пока трудно осознать, что вложения в капремонт МКД, позволяющий обеспечить экономию энергоресурсов, в перспективе приведут к снижению коммунальных платежей.

В качестве примера можно привести проект, реализованный в 2015 году в Московской области, где в поселке Решетниково был построен дом на 53 квартиры, куда переехали 112 человек из аварийного жилья. По словам Андрея Савранского, благодаря использованию геотермальных насосов в автономной системе отопления соответ- ствующие платежи жильцов сократились в пять раз.

«В Европе подобное жилье предназначено только для очень богатых людей, тогда как в России вектор совершенно другой – в энергоэффективных домах должны жить обычные граждане», – сказал генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, призвав своих коллег к популяризации и пропаганде энергосбережения среди населения.

Андрей Савранский, в свою очередь, отметил, что стоимость строительства энергоэффективного МКД в зависимости от применяемых технологий, материалов и оборудования превышает расходы на сооружение обычного жилья на 7—12%: «Достоинства энергоэффективных домов очевидны, однако затраты на их сооружение, на первый взгляд, существенно выше (по сравнению с традиционным строительством. – Прим. ред.), а жильцы ориентируются в основном на стоимость квадратного метра».

Что касается капитального ремонта, призванного повысить энергоэффективность жилого дома, собственники жилья, как правило, с неохотой идут на рост своих взносов, – констатируют чиновники.

«В Петербурге, где работает целый ряд программ, связанных с повышением энергоэффективности, энергосбережения МКД, наблюдается, к сожалению, определенная пассивность со стороны горожан,– рассказал в ходе конференции «ЖКХ России» председатель городского жилищного комитета Валерий Шиян. – Направив на капремонт бюджетные средства и средства граждан, применив энергосберегающие технологии, мы не получим стопроцентного результата без внедрения автоматизированных индивидуальных узлов теплового учета с погодным регулированием. Тем не менее сегодня далеко не каждое общее собрание собственников жилья готово одобрить даже те минимальные затраты, которых требует эксплуатация этого оборудования. А без него мы не сможем достичь ожидаемого эффекта».

Виктория Уздина