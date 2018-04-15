Рекорды одной дороги

Год работы первой петербургской платной дороги показал позитивные итоги в виде выросшего на 100% трафика, решения проблем жителей Васильевского острова, переориентации транспортных потоков. Но оператор трассы говорит и об обратной стороне медали – растущей аварийности, грузовиках-нарушителях и нерешенной проблеме «платных пробок».



Главный петербургский транспортный мегапроект Западный скоростной диаметр (ЗСД) был торжественно введен в эксплуатацию Владимиром Путиным 4 декабря 2016 года. Со сдачей его центрального участка трасса наконец была собрана в единое целое, и за год среднесуточный трафик по 46-километровой дороге вырос до 300 000 транзакций/сутки, то есть за год больше чем на 100%. Такие цифры привел при подведении итогов года эксплуатации Западного скоростного диаметра генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» (МСС) Алексей БНАТОВ. С начала эксплуатации платной дорогой воспользовались более 80,3 млн горожан.

Как говорят в МСС, диаметр оправдал надежды автовладельцев проблемного Василеостровского района, отрезанного от всего города в часы разводки мостов. Островитяне получили скоростной круглосуточный доступ практически на все территории города. Помимо этого, с открытием ЗСД в полтора-два раза упал трафик в центральной части Петербурга. В Петроградском и Приморском районах было зафиксировано снижение транспортного потока в два-три раза.

Оценили транспортники и суммарный экологический эффект после запуска ЗСД: сокращение расхода топлива на 75 000 л и снижение на 170 тонн выбросов углекислого газа. По мнению оператора платной дороги, диаметр стал неким новым общественным пространством, местом пересечения туристических маршрутов и новой исторической точкой отсчета в развитии территории Петербурга и логистических связей.

Существенный рост трафика на ЗСД обнажил другие проблемы, прежде всего недостаточный комплекс мер по обеспечению безопасного и комфортного движения и несоблюдение автолюбителями ПДД

Председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей ХАРЛАШКИН привел такие данные: среднее время проезда из одной точки города в другую по ряду направлений достигает 25 минут, но в целом можно доехать до места назначения в течение пяти минут. Таким образом, оказалась «исполнена пятилетняя госпрограмма по развитию дорожной сети Санкт-Петербурга», отмечает чиновник.

Гонки на трассе: полет нормальный

Однако существенный рост трафика обнажил другие проблемы, прежде всего недостаточный комплекс мер по обеспечению безопасного и комфортного движения и несоблюдение автолюбителями ПДД и правил пользования трассой.

В первые дни пользования дорогой, пересекая границы пропускных пунктов, автолюбители были бдительны и осторожны, сбрасывая скорость до требуемой дорожными знаками. Но, по наблюдениям дорожных служб, водителям потребовался всего год, чтобы адаптироваться и начать практиковать экстремальное вождение на платной дороге.

«Адаптация» завершилась, и подтверждением служит тот факт, что 85% нарушений составляют превышения скоростного режима, – грустно констатирует господин Бнатов. – Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды: привыкшие к скоростному режиму пользователи автодороги превышают допустимые нормы настолько, что сотрудники ГИБДД лишают их прав».

Разумеется, трасса изначально была задумана как скоростная, однако это не повод устраивать на ней гонки, отмечают в МСС. В течение 2017 года сводки СМИ и группы в соцсетях были переполнены сообщениями об авариях на ЗСД и образующихся на скоростной трассе заторах. Судя по замерам радаров, автолюбители превышают скорость на трассе более чем на 40 км/ч от максимально допустимых на участках ЗСД 110 км/ч. Чаще всего, по информации МСС, скоростной режим нарушают владельцы легковушек на наиболее оживленном участке в районе Белоострова. Ралли на трассе создают дискомфорт для законопослушных участников дорожного движения и дополнительные угрозы безопасности, провоцируя бесчисленные ДТП.

В течение года МСС начала фиксировать не только естественные амортизационные убытки, но и расходы от проведения экстренных внерегламентных работ по уходу за основным ходом и восстановлению ограждений. В итоге оператор трассы решил установить на наиболее опасных участках трассы камеры фотофиксации нарушений скоростного режима.

При повышении платы оператор ожидал снижения трафика на 5-6%. Однако этого не произошло, трафик только вырос в результате расширения пунктов взимания платы

«Опыт прошлого года продемонстрировал нам необходимость введения регламентирующих мероприятий и повышения контроля за скоростным режимом как одним из факторов нарушения безопасного движения по платной трассе. Второй фактор – это проблемы с пользователями четвертой категории – большегрузным транспортом, который зачастую идет перегруженным», – отметил господин Бнатов.

Большегрузы летят с перевесом

С открытием центрального участка грузовики получили возможность сквозного проезда через мегаполис за двадцать минут. Для коммерческих перевозчиков такая корректировка в маршрутной цепи стала экономически выгодна, и поток с севера в припортовую зону Петербурга увеличился многократно. Однако оператор трассы понес ощутимые убытки от всерьез возросших расходов на эксплуатационное содержание дороги. Ведь колейность на новом участке трассы стала возникать гораздо быстрее, чем это было предусмотрено проектом.

Итоговую сумму затрат на латание дороги руководство компании не называет, но устранение подобных дефектов дорожного полотна и покрытие ущерба, возникающего от перегруза тяжелых фур, влетает компании в копеечку. В МСС говорят о «сотнях миллионов рублей».

У концессионера пока нет внятного ответа, как обходить эти узкие места, как бороться с «перевесами» и «гонщиками» на платных трассах без светофоров. Недавно в качестве эксперимента в тестовом режиме в выбранной зоне на южном участке трассы были установлены пункты весового контроля, оборудованные сенсорными датчиками. «Умные» устройства позволяют без снижения скоростного режима определять отклонения веса от нормы с высокой точностью – до 99,9%. Сбор статистики позволил оценить процент перевеса – перегруженными идут 50–70% транспортных средств четвертой категории.

«Ускоренный износ дорожного полотна и неминуемые затраты вынуждают нас взять ситуацию под контроль, – подытожил Алексей Бнатов. – Мы установили дополнительные участки взвешивания на севере города. После окончания тестового четырехсезонного периода будет выбран экономически целесообразный способ взысканий за такого рода нарушения, но совершенно точно, что мы не будем поднимать нарушителям тариф. В связи с этим возникает целый комплекс юридических, финансовых и административных вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время».

Любопытно, что в ходе петербургского транспортного форума заместитель министра транспорта Николай АСАУЛ удивился проблемам концессионера: «Мне странно слышать жалобы от оператора платной дороги, что он не может побороть перегруз». Федеральный чиновник одобрил идею введения жесткого весового контроля на ЗСД и предложил взимать с нарушителей весового режима повышенную плату за проезд, чтобы компенсировать наносимый ущерб.

Бич мегаполиса

Первый год эксплуатации скоростного диаметра показал, что МСС не способна «расшить» проблему заторов и пробок при сбросе автотранспортного потока на городскую улично-дорожную сеть. Петербуржцы не раз становились свидетелями того, как в часы пик съезд на пересечении с Богатырским проспектом собирает громадные пробки длиной 4–6 км с захватом Петровского фарватера. Плачевный опыт столицы с многочасовыми пробками, кажется, не минует и Петербург. МСС пробовала решить проблему заторов на отдельных, самых загруженных участках своими методами.

«Изучая статистику на различных участках ЗСД, мы получили интересный опыт и стали точечно изменять тарифные планы», – отмечает представитель МСС.

В частности, был изменен тарифный план на этом участке дороги – при повышении платы оператор ожидал снижения трафика на 5–6%. Однако этого не произошло, трафик только вырос в результате расширения пунктов взимания платы. Спустя время все пробки остались на местах и наросли вновь на тех же съездах с ЗСД.

Второй предложенный МСС выход, предусмотренный соглашением о государственно-частном партнерстве, – это устройство автотранспортной развязки на Шуваловском проспекте в 800 м от перегруженного съезда, которая поможет оттянуть транспортный поток с Богатырского проспекта. В будущем возможен вариант обустройства развязки на Шкиперском протоке, чтобы замкнуть потоки на Васильевском острове.

Помимо пробок, злостных нарушителей скоростного и весового режима, одной из злободневных проблем при эксплуатации трассы, как ни странно, стали любители селфи. Как признается Алексей Бнатов, высокоскоростная дорога привлекает петербургских автолюбителей и гостей города как видовой объект. Автомобилисты часто останавливаются на скоростной трассе, подвергая себя и других опасности, лишь для того, чтобы запечатлеть себя на фоне городской панорамы и прекрасных видов Северной столицы, открывающихся с трассы. Таких любителей пофотографироваться, нарушающих правила проезда по безостановочному коридору, дорожно-постовые службы фиксируют примерно по нескольку сотен в месяц. Однако мер эффективной борьбы с ними пока никто не придумал. Остается лишь взывать к благоразумию автовладельцев, разъясняя поклонникам экстремальных съемок, что такая остановка на скоростной трассе создает опасность для всех участников дорожного движения.

СПРАВКА

На стадии проектирования находятся три развязки ЗСД с городской улично-дорожной сетью: съезд на Новое шоссе в Белоострове, развязки на Шуваловском проспекте и на Васильевском острове в районе Шкиперского протока.

Инвестор проекта на центральном участке ЗСД – консорциум ООО «Магистраль северной столицы», в который входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, итальянская Astaldi, турецкие Içtaş Inşaat и Mega Yapi Inşsaat ve Ticaret.

МСС привлекла в строительство центрального участка ЗСД более 122 млрд рублей, в числе которых 72 млрд рублей собственных и заемных средств.

В феврале 2017 года ООО «Магистраль северной столицы» признано лауреатом национальной премии «Росинфра» в номинации «Надежный партнер».

Нонна Цай