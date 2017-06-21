Промышленные новинки. Разработки. Идеи

Лесной страж, ступенькоход, кирпичный робот и другие инновационные технологии.

Лесной страж

Опытный образец беспилотной машины, способной перемещаться по лесистой пересеченной местности, представили разработчики Петрозаводского малого инновационного предприятия «Унитроника».

Такие машины незаменимы для решения задач по постоянному наблюдению за лесными массивами, обнаружения возгораний в лесах и тушения их. Важно, что машина управляется без пилота, что делает наблюдение эффективным и безопасным для человека», – рассказывает директор ООО «Унитроника» Сергей Завьялов.

Представленный образец, как уточнил разработчик, имеет в качестве лабораторного оборудования мобильную платформу «Вепрь» с системой обнаружения препятствия и видеосистему. В дальнейшем создатели планируют установить дополнительное оборудование, которое не только будет обнаруживать препятствие, но и позволит объезжать его в автоматическом режиме.

Опытный образец управляется с пульта оператора, но работа над усовершенствованием новинки предполагает полностью автоматизированное управление ею, при этом дополнительное оборудование и мощность позволят машине перемещаться самостоятельно.

«Задача сложная, и окончательного решения пока нет, – пояснил Сергей Завьялов. – Но мы намерены создать машину, способную преодолевать любые препятствия – заросли и буреломы. Подобных разработок нет. Наш образец оснащен сложными видеокамерами, ультразвуковыми датчиками, которые в перспективе планируем заменить лазерными. Это единственный в мире образец подобной техники. Американцы двигаются по направлению систем, работающих на дорогах либо под крышей, мы же создаем машину, способную работать в дикой природе. Но на доведение опытного образца до конечного продукта потребуется время».

Авиационные детали по аддитивным технологиям

Учеными СПбГПУ разработан фотополимерный 3D- принтер, в основе которого заложена DLP-технология (англ. Digital Light Processing) – светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации.

Засветка фотополимера целой детали и отдельного слоя позволяет печатать изделия из материалов, по своим свойствам близких к АБС-пластику (ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом), или из выжигаемых форм полимеров, – говорит заместитель директора по аддитивным технологиям Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» СПбГПУ Владимир Конаков. – Изначально мы разрабатывали принтер для производства изделий из выжигаемого фотополимера для литейной промышленности. Основная задача – облегчить вес оборудования, например, для авиалайнеров. Есть авиационный кронштейн в металле, а мы сделали его из полимера, экономия составляет свыше килограмма на одно изделие».

Пока, как рассказал Владимир Конаков, с помощью аддитивных технологий можно печатать изделия и из металла, но использовать их, к сожалению, нельзя, поскольку нет соответствующего стандарта. Но можно отлить кронштейн и по классической технологии. Для этого на принтере печатается мастер-модель из выжигаемого фотополимера, помещается в гипс, фотополимер выжигается, а на освободившееся место заливается металл. В итоге получается отлитое изделие, соответствующее стандартам для использования. Плюсы этого метода в экономии материала, коэффициент использования материала равен почти 100%.

По словам разработчика, с помощью 3D-принтера можно напечатать и турбинные лопатки, правда, частями. Затем склеить, уложить в гипс и отлить. В принтер заложены возможности для серийного производства, конструкция достаточно простая: корпус из гнутого металла состоит из шести деталей и собирается за два-три дня.

Спасатель из композита

На Средне-Невском судостроительном заводе выпустили многоцелевое пожарно-спасательное судно из композитных материалов (проект 04017). Судно предназначено для тушения пожаров, проведения первоочередных спасательных работ на прибрежных объектах рек, озер, водохранилищ, а также на плавательных средствах при чрезвычайных ситуациях и крупных пожарах, оказании пострадавшим первой медицинской помощи.

Кроме этого, судно способно осуществлять контроль над экологическим (радиационным и химическим) состоянием акватории и прилегающей местности, ликвидировать аварийные разливы нефти и собирать нефтепродукты. Кроме того, на судне можно круглогодично доставлять боевой расчет, специальный инструмент, пожарное и спасательное оборудование к месту стихийного бедствия. Основные характеристики судна: длина 31,5 м, ширина 6,09 м, водоизмещение 125 т, осадка при полном водоизмещении 1,5 м, минимальная скорость хода 30 узлов, дальность плавания 1400 миль, автономность 3 суток, мощность двигателя 2х551 кВт.

Судно рассчитано на размещение восьми членов экипажа. Оснащено специальными системами пожаротушения – в частности, системой водораспыления и водяных завес и пеногенераторами, гидравлическим краном-манипулятором грузоподъемностью 500 кг, рабочей шлюпкой, нефтесборным оборудованием, а также оборудованием для работы трех легких водолазов, включая компрессор для набивки баллонов ВВД.

Ступенькоход поможет

Ступенькоход s-max с универсальным портом SDM7, разработанный ООО «Обсервер», станет незаменимым помощником для подъема и спуска по любым типам лестниц для человека в инвалидной коляске.

Компактный и маневренный ступенькоход способен нести один человек. Съемный порт быстро адаптирует устройство к креслу-коляске. На его подготовку к подъему или спуску требуется не более двух минут, а механическая система блокирования движения на краю ступенек предотвращает падение с лестницы и делает устройство абсолютно безопасным.

Технические характеристики: грузоподъемность от 135 до 160 кг, регулируемая скорость от 6 до 20 ступенек в минуту, ширина устройства 72–77 см, общий вес от 31 до 33 кг. На одном заряде съемного аккумулятора можно пройти до 300 ступенек высотой 22 см. Устройство имеет светодиодную подсветку ступенек.

Еще одна разработка этой компании – универсальный ступенькоход s-maxsella, который оснащен интегрированным удобным складным сиденьем с откидными подлокотниками. Технические показатели те же, за исключением общего веса устройства, составляющего 35–36 кг.

Робот-контролер

Роботизированный комплекс неразрушающего контроля РобоСкоп ВТМ-3000 представлен на суд российского потребителя. В оборудование интегрированы все методы неразрушающего контроля в металлоконструкциях: верхнетоковые, ультразвуковые, эмпидансные, акустические, в том числе и лазерная проциометрия.

Разработчик новинки – российская компания «ТехноВотум». Как сообщил генеральный директор компании Анатолий Слянин, на базе одного промышленного робота созданы установки на обмер геометрических параметров, определение износа материала или отклонения от промышленной линейки по параметрам и стандартам. А также дефектоскопия на целостность самого металла или материала на создание гибридных установок.

За счет оснащения программной перенастраиваемой механикой робот прекрасно справляется с любой задачей. «Мы купили технологию и теперь перенастраиваем ее под другие задачи методом изменения программного обеспечения», – пояснил Анатолий Слянин.

Процесс настройки РобоСкопа прост: модель детали, которую необходимо проконтролировать, заводится в систему, далее в основание ставится такая же деталь под координатную сетку, робот, действуя по заданной программе, в каждой точке проводит манипуляции по диагностике и сравнивает с моделью, которая в него заложена.

Разработка компании – акустические плата и электроника, всевозможные датчики плюс вся оснастка, вся акустика. А вот сам комплектующий узел приходится закупать, чтобы создать собственный роботизированный комплекс.

Электричество не потребуется

Усилитель для повышения давления в магистрали, работающий без электричества, представляет на рынок ООО «ЭС ЭМ СИ Пневмактик». Опытный образец появился в 2013 году, сегодня оборудование запущено в серийное производство.

Усилитель серии VBA, разработанный специалистами компании, повышает давление в магистрали в два-четыре раза. Встроенный регулятор обеспечивает постоянное давление на выходе, а компактная конструкция не требует больших площадей. Усилитель работает при помощи ручного или пневматического управления и не требует электропитания. Время подачи повышенного давления в резервуар может быть сокращено путем параллельного включения обратного клапана. В этом случае усилитель начинает функционировать лишь тогда, когда давление в резервуаре соответствует давлению в сети.

«До сих пор поднять давление в магистрали можно было с помощью компрессора высокого давления, а для выполнения одной рабочей операции требовалось разместить в пневмосети маленький компрессор, – говорит руководитель проекта «Транспорт» Дмитрий Гимпель. – Мы предлагаем рациональное решение – устройство, которое устанавливается на магистраль, не требует затрат топлива или электроэнергии, зато может поднять давление на выходе в два-четыре раза по сравнению со входным».

По мнению Дмитрия Гимпеля, усилитель необходим для испытательных стендов, на которых тормозное оборудование автотранспорта проверяется повышением давления. Также его можно использовать в пунктах технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ), где после ремонта тормозную систему локомотива необходимо проверить повышенным давлением.

По информации РЖД, установка усилителя давления воздуха серии VBA позволила повысить давление воздуха в воздушных сетях, устранить излишние перемещения работников и снизить время на выполнение операции. В результате экономический эффект составил 811 400 рублей в год. Также усилители могут применяться на станках лазерной резки.

Наблюдение с высокой скоростью

Высокоскоростная видеокамера Evercam – одна из последних разработок компании General Optics – единственного российского производителя высокоскоростных камер высокого разрешения, которая может использоваться в промышленности и телеиндустрии.

Частота съемки камеры превышает стандартные 24 кадра в секунду, что дает эффект замедленного движения при проигрывании видео со стандартной частотой кадров. Технически прибор представляет собой оптический объектив и сверхчувствительный КМОП-сенсор из огромного количества датчиков, которые преобразуют оптическое излучение в электрический сигнал. Камеру Evercam можно применять при настройке и диагностике высокоскоростных производственных линий, для исследования безопасности автомобильных подушек, проверки газотурбинных авиационных двигателей на обрыв лопатки, оценки кабин летательных аппаратов на птицестойкость, при проведении огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя и т. д.

В области военных разработок камеры Evercam дают возможность разобраться с рядом не разрешимых ранее конструкционных, технологических и иных проблем. Приборы используются для видеоанализа ударной волны, изменений траектории, столкновений быстродвижущихся объектов, диагностики и проектирования высокоскоростных машин, а также для научно-исследовательских задач в любых отраслях.

Кирпичная кладка без рук

«Кирпичный робот» способен перемещаться вдоль возводимой стены, переносить кирпичи, дозированно наносить кладочный раствор с имитацией кладки «под пруток». Устройство, собранное из бюджетных компонентов, оснащено автономной системой управления и энергообеспечения. Основой установки является рама (2) с закрепленным на ней механизмом перемещения системы вдоль уложенного кирпичного ряда колесного типа (5) и панелями (8).

Четырехколесная схема является полноприводной, состоит из четырех сервомоторов и имеет жесткую подвеску. Для захвата и удерживания кирпича предназначены две каретки (3) с независимым управлением, которые одновременно выполняют функции рамки для формования кладочного раствора.

За отвод рамки отвечает сервопривод (7), управляющий кривошипношатунным механизмом. Бункер (6) совместно с перемещаемым автоматическим питателем (1) предназначен для укладки цементно-песчаного раствора. За управление режимами работы отвечает микроконтроллерная система (9). Симметрично ей на противоположном конце установки располагается аккумуляторная батарея (10). Кроме того, с тыльной стороны бункера расположен набор молоточков для коррекции неровностей укладки, а в самом бункере располагается система подачи кладочного раствора шнекового типа.

Дом под защитой

Противопожарное устройство защиты домашней электрической сети от искрения с функцией защиты от скачков напряжения – УЗМ-50МД, УЗМ-51МД – инновация от разработчиков электротехнической компании «Меандр» (ЭКМ).

Устройство представляет собой реле контроля напряжения с мощными электромагнитными реле на выходе, дополненные варисторной защитой и совмещенные с устройствами защиты от искрения (УЗИс) – Arc Fault circuit interrupter (AFCI). Прибор устанавливается на монтажную DINрейку шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей.

Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надежный зажим проводов суммарным сечением до 35 кв. мм. На лицевой панели УЗМ расположены два двухцветных индикатора – зеленый/красный – «авария/норма» и желтый/красный – «дуга/ реле», одна кнопка ручного управления, две ручки регулировки верхнего и нижнего порогов отключения (только для УЗМ-51МД).

Небольшое устройство надежно защитит от техногенных аварий в электросети при колебании напряжения, что сегодня явление нередкое. «Более того, если в сеть идут высоковольтные импульсы, оно их «давит», – утверждает генеральный директор ЭКМ Евгений Васин. – Но главная особенность нашего устройства в том, что оно позволяет обнаружить плохие контакты в электропроводке и своевременно обесточить дом до того, как произойдет возгорание».

В США технология узаконена официально с 2002 года, пояснил разработчик, хотя первые образцы такого оборудования появились в 1997 году и сейчас без этих устройств ни одно жилое помещение не подписывается в эксплуатацию. В 2013 году аналогичный стандарт принят в Европе. В России этот процесс только начинается. В 2015 году разработан ГОСТ и ведутся работы по внесению этих приборов в Правила устройства электроустановок. По информации Евгения Васина, еще три предприятия в России пытаются запустить производство аналогичных приборов, но до серии пока никто не дошел. Устройство стоит 2600 рублей на весь индивидуальный дом или квартиру.