Смольный ищет деньги на транспорт в Каннах

В рамках юбилейного двадцатого визита делегации Петербурга на MIPIM чиновники Смольного представили проект ВСД, «продлили» аэроэкспресс в Пулково до города- спутника «Южный» и заявили о поисках частных инвесторов для нового метро.

По традиции делегацию Северной столицы на MIPIM 2018 возглавил вице-губернатор Игорь Албин. Он открыл экспозиционную площадку города с говорящим названием «Новое развитие Санкт-Петербурга: 20 лет успеха» (в выставке Петербург участвует в 20 раз). Всего в этом году было заявлено городских проектов на рекордную сумму почти в 200 млрд рублей. Между тем, StroyPuls решил вспомнить, какие обещания петербургских чиновников на MIPIM по итогам прошлых лет удалось воплотить в жизнь, а какие объекты легли «под сукно»

Дозрели до финишной прямой

Самым масштабным проектом, который представили в 2018 году петербургские чиновники, стал Восточный скоростной диаметр (ВСД). Как сообщил Игорь Албин, проектирование объекта будет завершено до конца текущего года. А приступить к возведению платной скоростной трассы, длина которой составит 22 км (из них 14 в Петербурге, остальные – в Ленобласти), вполне реально уже в 2019 году. Реализовывать проект планируется на основе ГПЧ. Всего городскому бюджету и инвесторам предстоит вложить в ВСД 165 млрд рублей. Примечательно, что ранее власти Петербурга оценивали возведение платной трассы в 150 млрд рублей. Затем, в ноябре 2017 года, на тот момент генеральный директор АО «ЗСД» (заказчик предпроектных проработок ВСД) Игорь Лукьянов заявил, что на эти цели необходимо 160 млрд руб.

Удорожание проекта можно объяснить, в том числе, ускорением сроков. Так, еще в конце прошлого года в АО «ЗСД» утверждали, что управиться с проектированием ВСД возможно будет только к весне 2019 года с тем, чтобы в это же время заключить концессионное соглашение и начать строительство не раньше августа 2020 года. А полностью сдать трассу хотели в 2023-2025 годах. Впрочем, когда конкретно у города появится новая платная трасса, Игорь Албин на MIPIM не уточнил. При том, что соглашение о строительстве трассы Смольный уже подписывал с ВТБ на ПМЭФ-2017.

Пообещал вице-губернатор и «прорыв» с аэроэкспрессом в Пулково. К строительству этого объекта город готов приступить уже до конца текущего года. При этом маршрут могут продлить до города-спутника «Южный». Соответствующий конкурс хотят объявить в скором времени. Отметим, что о таких планах Смольный рассуждает не первый год. Однако обычно чиновники всегда находили аргументы «против».

Как рассказал глава строительного блока Смольного, с учетом продолжения до Южного из городского бюджета на реализацию проекта аэроэкспресса необходимо направить из бюджета города10 млрд рублей, еще 15 млрд рублей найдут за счет инвесторов. Окупаемость объекта составит 12 лет.

Кольцевые перспективы

Еще одним громким заявлением Игоря Албина на MIPIM 2018 стало обещание завершить предпроектные работы по Кольцевой линии метро уже до конца этого года. По словам чиновника, работы уже давно начались и ведутся достаточно активно. При этом, строительство 1 км метро стоит около 8 млрд рублей, что не намного дешевле прокладки 1 км линии частного трамвая (6-8 млрд). «В этом году по метро запустим все, что намечалось к ЧМ-2018, а также депо “Южное” и станции Фрунзенского радиуса»,- заверил Игорь Албин. Ранее он заявлял, что построить Кольцевую линию метро вполне реально к 2030 году. Однако на нее необходимы 300 млрд рублей.

Отметим, что эта сумма вполне сопоставима с тем, что город хотел потратить на программу сохранения и развития исторического центра. Но деньги на нее так и не нашлись, а власти Петербурга были вынуждены отправить ее на консервацию.

Тему перспектив развития городского метро подхватили и представители КРТИ. Как рассказал заместитель главы ведомства Иван Каргин, в Смольном хотят привлечь частных инвесторов к строительству новых станций метро Кировско-Выборгской линии на участке «Проспект Ветеранов – Пулково».

Кроме того, компаниям предложено и подумать о промежуточных станциях «Авиагородок» и «Ульянка». Длина участка составит 6,4 км. Сроки реализации оценивается в 52 месяца.

«Пока никто из инвесторов не согласился, так как все удивляются, что можно участвовать в строительстве метро»,- сообщил он.

Напомним, что о возможном появлении частного метро в Петербурге рассказывал два года назад директор МФК «Лахта-центр» Александр Бобков. «Я был на встрече с китайскими инвесторами, которые изъявили желание за свой счет запроектировать кусочек частного метро между станцией метро «Лахта» и станцией «Новокрестовская», которая сейчас строится», — говорил он тогда. Впрочем, в настоящее время об инвесторах ничего не слышно, хотя в той же столице ветки метро, построенные за частный счет работают уже не первый год.

Заманить в руины

Кроме того, инвесторам показали и несколько одиозных городских памятников, которые в перспективе должны превратиться в общественно-культурные пространства. В какой перспективе — пока непонятно. Так, Смольный показал возможность реставрации Конюшенного ведомства. Макет памятника авторства Гербеля и Стасова кочует от выставки к выставке, но ни консервативная концепция «Тандем Истейт», ни революционные идеи преобразования всей площади от структур Захара Смушкина Смольный не устроили. Также инвесторам вновь показали Апраксин двор — концепция Никиты Явейна готова и согласована, а вот прорыва и денег — все еще нет.

И миллиарды в прошлом

На фоне рекордных 200 миллиардов и громких заявлений прошлогодняя поездка в Канны была для городской инвестиционной кассы выглядит как «проходная». Если в 2016 году Петербург солировал в рамках выставки на Лазурном берегу, то в 2017 году большую часть российского представительства заняла Москва и ее проекты, Петербург же довольствовался скромным стендом и всего несколькими деловыми мероприятиями.

«В Каннах председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк провела встречи с представителями более 15-ти иностранных компаний, которым представила преимущества при ведении бизнеса в Санкт-Петербурге, а также инвестиционные проекты города, в которые планируются привлечь средства частных инвесторов. Среди таких проектов – скоростная магистраль с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная, три линии легкорельсового трамвая, объекты гостиничной и социальной инфраструктуры и др», — отчитывался в прошлом марте Комитет по инвестициям.

Однако, судя по всему, в Смольном уже тогда понимали, что ВСД представлять миру рано – неясна была трассировка, объем инвестиций прыгал на 5-10 млрд рублей. Ну и в итоге, как утверждали очевидцы, проект скоростного диаметра так и не показали. А проекты легкорельсовых трамваев чиновники Смольного вообще могут не вынимать из портфеля и показывать на любой выставке. Они сколь беспроигрышны для инвестиционного пиара, столь и нереализуемы.

Кроме того, Смольный встретился с группой компаний японских проектно-архитектурных бюро Nikken Sekkei Ltd, которые уже много лет пытаются что-то спроектировать в Петербурге, но все никак не выходит. Например, японцы давали проработки намыва в Сестрорецке и эти идеи действительно впечатляли. Но Смольный, как окажется позднее, был не слишком заинтересован в проекте миллиардера Михельсона.

На MIPIM-2017 японцев пытались заманить проектами транспортно-пересадочных узлов, которых в городе планируется более 60. Но и тут дальше переговоров дело не пошло. В принципе как и в переговорах с Schindler (хотели локализовать производство и получить статус стратегического инвестора), французской «Immochan» (были не прочь построить городской деловой центр), американским гостиничным оператором «Hilton», «Renault» (хотели локализовать производство в Петербурге), а также турецкими строительными компаниями IZDA Construction (хотели строить гостиницы, медицинские объекты и тематические парки) и POLAT.

Если в 2016 году главный архитектор Владимир Григорьев торжественно анонсировал крупный градостроительный конкурс по освоению серого пояса, то в 2017 году чиновник также торжественно рассказал об итогах и пилотном проекте по перебазированию мукомольного завода с Обводного канала на Парнас. «Достигнута одна из важных задач конкурса «Серый пояс. Преобразование» — привлечение внимания общественности к необходимости планомерного повышения качества этой ценной территории», — говорилось в отчетах городского правительства.

Куда более предметны в желании привлечь инвестиции были петербургские бизнесмены. Внушительную часть экспозиции занял ретейлер Юлмарт Дмитрия Костыгина – традиционный и один из самых богатых участников выставки. Сегодня, по всей видимости, Юлмарту не до инвестиционных ярмарок – всего месяц назад суд освободил владельца холдинга из под домашнего ареста, куда предприниматель был помещен из-за обвинений в мошенничестве по иску Сбербанка.

Один из крупнейших лендлордов агломерации Андрей Березин и его «Евроинвест» искали на MIPIM-2017 арендаторов для своего перспективного торгового центра «Голливуд» у метро «Пионерская». Об успехах в этих поисках редакция не знает, но спустя год даже не началось строительство самого комплекса – проект завяз в судебных спорах.

Многие участники делегации жаждали увидеть проект развлекательного парка от DreamWorks, но уже к тому моменту было ясно, что Петербургу ГК «Регионы» предпочла столицу.

Сможет ли Смольный выполнять взятые на себя обязательства по итогам MIPIM 2018, пока предположить довольно сложно. Поправки в Генплан для ВСД и аэроэкспресса (только до Пулково – прим. редакции) уже утверждены. Однако в настоящее время в городе идет кампания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.

Предложения девелоперов и горожан способны незначительно изменить трассировку, из-за чего, опять же, возможно придется готовить новую документацию и сроки снова сдвинутся. Так, новоселы ЖК «Ладожский парк» уже подали поправки в ПЗЗ, согласно которым зоны рядом с Ладожским вокзалом и частично участки под будущим ВСД предлагают превратить в зону КУРТ.

Между тем, Смольному по мере приближения ЧМ-2018, становилось все труднее находить деньги на развитие транспортной инфраструктуры. Так, весной 2018 года Министерство транспорта РФ не одобрило заявку КРТИ на софинансирование в размере 14,7 млрд рублей.