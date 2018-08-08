Зингаревичи ждут в сети дольщиков-отельеров

Plaza Lotus Group братьев-миллиардеров Зингаревичей обещает вложить около 30 млрд рублей в строительство сети апарт-отелей на предоставленных городом участках. Привлекать дольщиков в первый отель на Витебском будут с самых «низов», купить можно и 3 кв. м, это обойдется «студенту» в 300 тыс. рублей. При этом два года назад проект согласовали при условии, что здесь будет построена классическая гостиница.

Девелопер Plaza Lotus Group Михаила Зингаревича презентовала первый отель линейки апартаментов на участках, которые компания получила в 2016 году на льготных условиях как стратегический инвестор. Пилотный проект на 1,5 тыс. номеров на пересечении Дунайского и Витебского проспектов получил название IN2IT, строить его будет, напомним, финский концерн ЮИТ. Разрешение на строительство уже получено, первую очередь собираются сдать в 2021 году, вторую — в 2021-м. Его площадь составит 81 726 кв. м. В нем запроектировано 1 521 гостиничных юнита площадью от 17,7 до 58 кв. м. Небольшие номера (до 26 кв. м) составят более 60% предложения. Юниты будут продаваться полностью готовые к проживанию: с полной отделкой, мебелью и техникой. Инвестиции в проект составят 4,3 млрд. рублей.

Формально компания называет проект инвест-отелем, то есть коммерческой гостиничной недвижимостью, но с возможностью соинвестирования и, в дальнейшем, получения дохода. По факту же новый отель представляет собой классические сервисные апартаменты, но с набором дополнительных опций.

Прежде всего, это необычно низкий порог входа для инвестора. Клиентам предлагается вложить всего лишь 300 тыс. рублей в покупку 3 кв. м в коммерческой части проекта, а во-второй очереди — и в самих юнитах. Проходить это будет в формате долевого участия при содействии управляющей компании по 214 ФЗ.

Предложение, как говорит Марина Павлюкевич, генеральный директор Plaza Lotus group, рассчитано прежде всего на активную молодежь, в основном, студентов. Инвестиции могут быть долгоиграющими — при желании дольщик в любой момент купить себе еще 3 кв. м, то есть постепенно увеличивать степень участия в проекте и свой доход. В проекте есть три инвестиционных программы с гарантированной доходностью от 9% до 17,58% годовых. Как в других подобных апартаментах (Вертикаль, YE’S), здесь будет развиваться сервисная составляющая — фитнесс-центр, коворкинг, бары, лекторий в партнерстве с Политехом и многое другое.

Кроме того, до 2024 года компания намерена завершить строительство еще 5 подобных отелей. Так, на проспекте Большевиков, уч. 3 компания хочет некую студенческую, «кампусную» историю, проекты на Синопской наб. 30 и пр.Александра Невского, 10 (реализуется вместе с Крафт Инвест) небольшие, будут с уклоном в бизнес среду, отели на ул. Кораблестроителей (партнером выступает МАСТЕР Девелопмент Вячеслава Семененко) и на Приморском проспекте будут более премиальными. Пока компания намерена вложить во все 6 проектов не менее 30 млрд собственных средств, но «открыта для предложений» по партнерству.

Примечательно, что последние годы деятельность Plaza Lotus group не проходит без скандального бэкграунда (хотя это в порядке вещей для петербургских строек). Так, два года назад проект на Витебском согласовали с большой оговоркой (об этом специально спрашивал губернатор Георгий Полтавченко), что будущий объект — это именно классическая гостиница, а не модные нынче апартаменты. И теперь оказывается, что все-таки застройщик пошел в русле мейнстрима. Операционный директор PLG Ольга Смирнова заметила, что от апартаментов их инвест-отель отличается тем, что проживание здесь, скорее всего, будет кратко и среднесрочное (при средней площади юнита в 26 метров особо с семьей не поживешь), и линейка доходности выше, чем у других апартаментов. Но сути это не меняет — в классических гостиницах номера не продают, контролировать срок проживания никто, конечно, не будет.

Впрочем, госпожа Смирнова добавила, что инвестор пошел навстречу Смольному и, даже несмотря на то, что это не требовалось законом, выделил около 25% территории в каждом из 6 проектов под общественную функцию и какие-то социальные нужды. Проще говоря, выплатил смольнинскую десятину. Напомним, такие требования пару лет назад негласно ввели вице-губернатор Игорь Албин и глава КГА Владимир Григорьев, пытаясь отрегулировать растущий рынок апартаментов «псевдо-жилья» и бюджетных обязательств по ним.

Тот же проект на Витебском критиковали и жители соседнего ЖК «Квартет» от Группы ЛСР. Согласованная 90-метровая высота приводила с проблемами с инсоляцией части квартир в жилом комплексе, об этом на слушаниях заявляли как местные жители, так и холдинг Андрея Молчанова.

Наконец, накинуть вслед новостному поводу традиционно решили и народные избранники. Так, сегодня депутат ЗакС Максим Резник решил через Прокуратуру проверить проект PLG на ул. Кораблестроителей. Депутат попросил проверить на «коррупциогенные факторы» постановления Смольного о выделении ООО «Новые территории девелопмент» (дочка PLG) без проведения конкурса, как стратегическому инвестору, двух земельных участков.

Парламентарий уверен, что «Новые территории девелопмент» с уставным капиталом 10 000 рублей, не имеющее опыта реализации аналогичных проектов и не осуществлявшее ранее никаких инвестиций, созданное менее чем за три месяца до присвоения статуса стратегического инвестора СПб, находящееся на упрощенной системе налогообложения как микропредприятие, не соответствует требованиям Закона СПб №742-136 «О стратегических инвестиционных проектах…».