Петербург ждет инвестиционное безвременье

Эпоха бессобытийной инвестиционной полудремы Георгия Полтавченко сменится годом полной деловой стагнации, уверены эксперты и участники рынка. Приставка и.о. у основных действующих лиц в Смольном снижает желание брать ответственность за крупные инвестиционные проекты, а перспективы получить главу города не из партии власти делает рынок высокорисковым. До сентября инвестор будет ждать.

Совершенно неожиданно вчера, 3 октября, действующий и выбранный 79% горожан губернатор Георгий Полтавченко отправился развивать судостроение, а на его место назначен, как модно сейчас приписывать «профессиональный строитель» Александр Беглов (в 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба», кандидат технических наук). При этом совершенно не собиравшийся на почетную пенсионную должность Полтавченко оставил после себя ряд инвестиционных обещаний, судьба которых сейчас подвешена на волоске.

Большой пакет таких инвестиционно-строительных заделов был дан, например, на последнем ПМЭФ. Всего подпись губернатора (и местами одного из вице-губернаторов) была поставлена под 70 соглашениями на 267 млрд рублей.

В частности, в начале сентября господин Полтавченко был оптимистичен и заявил, что уже через полгода (в марте 2019 года) город начнет строить, пожалуй, самый масштабный проект в своей современной истории — Восточный скоростной диаметр. А до этого, власти должны еще объявить конкурс, подготовить концессионное соглашение и т. д. Напомним, в ходе ПМЭФ Смольный подписал соглашение с Евразийским банком развития и ВТБ на 160 млрд и 110 млрд рублей соответственно на участие в концессии по строительству ВСД, которое планируют завершить к 2022 году. Чья подпись будет стоять под документом, который по традиции будут тщательно скрывать от общественности и депутатов (а концессия будет предполагать ежегодные выплаты концессионеру до 5 млрд рублей недополученной прибыли) — пока неясно.

По словам директора института «Урбаника» Антона Финогенова, обещания властей начать реализацию проекта в «середине 2019 года» можно перевести на русский как «сразу же после выборов». «Связь востока с западом города необходима для развития мегаполиса, другой вопрос в какой форме будет реализован этот проект. В том, что предлагается сейчас, или в ином варианте», — говорит эксперт.

Туманными становятся и перспективы и так не столь конкретного проекта Аэроэкспресса от Витебского вокзала до Пулково. Мало того, что данные по требуемому пассажиропотоку вызывают у экспертов большие вопросы, так еще и накануне СМИ сообщили, что акционер компании, АО «РЖД» вообще не получала из Смольного никаких запросов по использованию принадлежащих монополисту участков железнодорожных путей. Захочет ли господин Беглов пободаться с господином Белозеровым — не знаем, но с большой долей вероятности проект просто отложат до 2020 года, хотя к декабрю 2018 года Комитет по инвестициям должен был объявить конкурс, а через четыре года ветка должна уже работать.

Те же перспективы и у нескольких веток скоростного трамвая — пока желающие нашлись только на ветку Купчино-Шушары-Славянка — прямо на ПМЭФ контракт достался ООО «Балтнедвижсервис». По остальным веткам пока никаких вестей, а на конкурсы комитета по инвестициям бизнес просто не приходит. Примечательно, что на ПМЭФ ветки «Сосновая Поляна — Красное Село» и линию «Колпино — ст. метро «Южная» хотели строить турки IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret A.S и «Ренейссанс Констракшн» соответственно. Но в новых условиях вряд ли они будут спешить скреплять соглашения о намерениях.

Уплывают вдаль и перспективы нового Речного вокзала за 2,1 млрд рублей, постулированного на ПМЭФ соглашением с АО «Евразийский банк».

Вопросы есть и по метростроению: о том, что в петербургской подземке все-таки появится к 2030 году кольцевая линия за 300 млрд рублей, Георгий Полтавченко заявил в феврале этого года. При этом чуть раньше бывший градоначальник пообещал, что на развитие подземки будет выделяться по 30 млрд рублей. Дату- 2030 год — в апреле менее уверенно подтвердил и вице-губернатор Игорь Албин, оговорившись, впрочем, что это произойдет в том случае, если будет необходимое финансирование. А буквально на днях стало известно, что предпроектную документацию по новым станциях кольца должен подготовить к сентябрю 2019 года московский «Стройпроект». На эти цели из бюджета ему по контракту должны направить 39,5 млн рублей.

В свою очередь, в рамках подготовки проекта бюджета на 2019 год Смольный свои обещания по финансированию метростроительства пока сдержал. В документе сейчас значится приближенная к контрольной цифра в 28 млрд рублей. А в 2020-2021 годах на развитие метро будут направлять по 30 млрд рублей ежегодно.

Уход Георгия Полтавченко, известного тесными связями с азербайджанской общиной, может подкосить проект строительства автовокзала «Южный» у станции метро Купчино. Отметим, что проект реализуют люди, возможно, связанные с компаниями, построившими ТРК «На Парнасе» у одноименной станции метро и забывшими построить сам северный автовокзал.

Без сильного градоначальника Петербург рискует проиграть борьбу за размещение нового кампуса СПБГУ — сейчас город активно конкурирует за новый университетский минигород с Ленобластью. Оба региона жаждут получить мощный драйвер развития территории и, одновременно, экономический центр. Город, напомним, предложил университету 7 площадок, при этом будучи уверен, что лучше, чем на северной части намывных территорий СПБГУ не будет себя чувствовать нигде (при том, что сама площадка еще не намыта, а после консолидации будет принадлежать Сбербанку). Ленобласть предлагает участки на Ржевке и под Гатчиной и позиции Дрозденко здесь явно сильнее.

Сюда же можно добавить еще несколько десятков инвестпроектов, заботливо убранных в стол во время 7-летнего царствия Георгия Полтавченко и торжественно обещаемые к реализации на каждом публичном мероприятии, где нужно показать прогрессивность Петербурга.

В бизнес-коме

«Весь следующий год нас ждет период инвестиционного стазиса, — уверен собеседник Stroypuls.ru. — В период такого безвременья риски инвестировать во что-либо в городе велики как никогда, а выгоды малопрогнозируемы. Во-первых, в ближайший год все «временники» просто побоятся брать ответственность за крупные проекты и инвестиции, оставляя их на совести будущего градоначальника”.

По словам участника рынка — если будет наследуемость власти и на губернаторский пост придет человек из вертикали — еще можно будет договариваться и утверждать проекты по «старым связям», а если, вопреки всему, победит андердог — начнется тотальный передел, зачистка и разрыв всех прошлых договоренностей.

«Что касается крупных инфраструктурных проектов — то тут сомнений в их судьбе особенно и нет. Тот же спутник Южный, хайпарк ИТМО — это подписывал, например, Медведев лично, это его зона. Большие проекты с участием госкорпораций и их консорциумов также утверждаются под гарантии федерального правительства. Тот же ВСД уже прошел почти все стадии согласования — его никто останавливать уже не будет», — уверен собеседник.

Частично согласен с тезисом и господин Финогенов: «Не уверен, что ситуация хоть как-то усугубится от смены губернатора. Условно говоря, все, инвесторы, чиновники, и так знали про сентябрьские выборы и что раньше мая особых телодвижений начинать не стоит — уровень инвестиционной неопределенности был ничуть не меньше. А в текущей ситуации, мне кажется, намного важнее каким будет состав органов исполнительной власти — глав ключевых комитетов, вице-губернаторов и будет ли преемственность. С точки зрения развития метрополитена, тоже существенных опасений нет. Любой губернатор будет стараться найти деньги на эти цели, и, как минимум, не снизить темпы. Секвестирование может произойти только при совсем уж кризисных явлениях. Так как все понимают, что тот же Метрострой является системобразующим для строительной отрасли предприятием. где есть метро, там всегда будут стройки».

Владимир Валдин, эксперт МОО Город и транспорт не видит повода не для оптимизма, не для пессимизма. «Полагаю, что все будет продолжаться в том же ключе, что и раньше. При губернаторе Полтавченко власти, что называется «больше хотели стоить метро», и это были в основном разговоры. Хотя господин Полтавченко питал любовь к этому виду транспорта. Другие политики, о которых говорят как о возможных претендентах, в таких транспортных привязанностях пока не замечены», — говорит эксперт. С другой стороны, по его словам, строить метро — это всегда выгодно, поэтому никто от этого отказываться не будет. Другой вопрос, какова будет теперь скорость возведения и темпы сдачи станций. «Ведь мы далеко не Москва, и с приходом нового губернатора ею не станет. И, конечно надо понимать, что до сентября 2019 года все, естественно, пока замрет», — констатирует господин Валдин.

Депутат Борис Вишневский уверен, что в ближайший год все продолжится в вялотекущем режиме. «Что Полтавченко, что Беглов являются верными солдатами президента РФ Владимира Путина, не обращаюми внимание на мнение общественности. Или делающими это, когда есть указ сверху. Достать деньги на развитие Петербурга господин Беглов вряд ли сможет лучше, чем это делал Полтавченко. Да просто потому федеральному центру они нужны на себя», — говорит парламентарий.

Помощник долевки

«Категорично утверждать, что Беглов — это исключительно временная кандидатура, я бы не стал. Когда человек назначается на пост арио за год до выборов, это означает, что ему дают шанс показать себя в деле, сформировать команду, и такой кандидат намного лучше, чем новичок , который появится за 2-3 месяца до голосования. И когда приходит новый человек, всегда все рассчитывают на лучшее», — делится мыслями гендиректор СРО «Объединение строителей Спб» Алексей Белоусов. По его словам, для инвесторов главное, чтобы Беглов восстановил вертикаль власти и взаимодействия с застройщиками, которая существовала при Валентине Матвиенко. «Не секрет, что при бывшем градоначальнике решения принимались долго, иногда хаотично и непродуманно. Каждый вице-губернатор действовал по своим принципам, и не было единого понятного подхода. Тоже самое происходило с ЗакСом. Яркий тому пример — это исключение скверов из ЗНОП в центре, которое резко ударило по строительному бизнесу. При этом сам Полтавченко наложил на документ вето, и было совсем непонятно, как же взаимодействуют ветви власти, когда одна делает одно, а другая- другое», — объясняет Белоусов.

Эксперт надеется, что Беглов поможет строительному сообществу с принятием новых поправок в 214-ФЗ.

От себя добавим, что проверить эти гипотезы можно будет уже в ноябре на ежегодном инвестиционном форуме. Прежде всего по тому — придет ли вообще на него Беглов (Полтавченко игнорировал), в какой тональности он будет общаться с истеблишментом. Особенно интересно будет наблюдать за инвестиционным флюгером на следующем ПМЭФ-2019. К моменту проведения форума основные кандидаты на пост градоначальника уже будут известны.

Михаил Немировский, Светлана Коваленко