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20 Апрель, 2018


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Государственные структуры

Метрополитен Петербурга придумал, как обойти блокировку Роскомнадзора

Написал (а)
Дата:
в: Государственные структуры
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После массовой блокировки Роскомнадзора ряда интернет-ресурсов государственные предприятия начали заказывать виртуальные частные сети VPN для защиты связи. Как пишет «Фонтанка», это один из надежных способов подключения к мессенджеру Telegram

Фото: википедия

К примеру, метрополитен Петербурга начал оснащение VPN-каналами с санатория «Балтийский берег». Контракт, как сказано на сайте госзакупок, стоимостью 246 тысяч рублей заключен с компанией «Вест колл СПб».

В документации указано, что частная сеть необходима организации для обмена информацией между объектами метрополитена и увеличения комфорта отдыхающих. VPN заказаны до 31 марта 2019 года.

Аналогичную закупку провело и ГУП «ТЭК СПб». Новые каналы должны оградить связь от несанкционированного доступа. Частная сеть обеспечит обмен информацией между диспетчерской и центральными тепловыми пунктами. Срок предоставления услуг расписан до 30 апреля 2021 года.

Частными VPN-каналами также воспользовались Пенсионный фонд, Росгвардия, Русгидро и Россельхозбанк.

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