Гатчину, Лугу и Шлиссельбург ждут новые пешеходные зоны

Главе 47 региона Александру Дрозденко приглянулся проект благоустройства в Сосновом бору. Там предложили построить игровую площадку для детей, взяв за основу составную часть главного обьекта города — атомной станции – градирню

Правительство Ленинградской области во вторник, 15 мая, подвело итоги открытого конкурса эскизных проектов благоустройства пешеходных зон в населённых пунктах 47 региона.

Всего на конкурс, организованный комитетом по культуре и градостроительству Ленинградской области, подано 62 проекта из 32 городов. Эскизы разрабатывали как известные архитекторы, так и студенты профильных вузов. Так как населенные пункты отличаются по размерам и числу жителей, в этом году решили провести конкурс по трем номинациям. В первую попали города, в которых проживает свыше 40 тысяч жителей, во вторую – от 15 до 40 тысяч, в третью — малые города с населением менее 15 тысяч человек. По каждой из номинаций определили 3 победителей, каждый из которых получит денежную премию и благодарность губернатора. Глава Комитета Вячеслав Шибаев сообщил, что на премирование победителей выделено 1,5 млн руб.

«Задача перед жюри стояла сложная, — рассказал глава 47 региона Александр Дрозденко. – И, хотя номинально жюри возглавлял я, но в голосовании не участвовал, чтобы не воздействовать на решение своим авторитетом. Я наблюдал за итоговой дискуссией в течение часа, и должен сказать, что жюри подошло к делу ответственно. Лидеры буквально наступали на хвост друг другу, разница в баллах составляла десятые доли».

Затем губернатор представил победителей. Среди больших городов 1 место занял эскиз благоустройства Соборной площади города Гатчины. Следом с небольшим отрывом шел проект благоустройства центральной площади города Сосновый Бор. Расстанная площадь города Луги заняла почетное3 место. По неведомой причине, этот город попал и во вторую номинацию. Видимо, чиновники пока не определились, к большим или средним городам она относится. Среди средних городов проект благоустройства улицы Мира Луги занял 1 место. Проект города Коммунар стал вторым, а Сланцы — третьим. Наконец, в победители среди малых городов вышли Шлиссельбург, Ивангород и Приморск.

Подводя итоги, Александр Дрозденко поделился впечатлением относительно представленных на конкурс работ. «Мне очень понравился проект города Сосновый бор. Авторы предлагают построить игровую площадку, взяв за основу составную часть главного обьекта города — атомной станции – градирню, и разместив вокруг нее спортивное (для скалолазания) и игровое оборудование. Оригинальный проект, но очень дорогой, больше 100 млн руб. Будем думать, как совместными усилиями его реализовать. Еще мне понравилась зона отдыха на воде, проект которой представили шлиссельбуржцы. Мы там в последние годы очистили и углубили каналы, а они предлагают благоустроить береговую линию, проложить дорожки, а спуск к воде превратить в место для пикника. Кстати, недорогой проект, но, на мой взгляд, эффективный». Губернатор отметил и еще один проект-призер из Приморска. «Они там решили благоустроить площадь вокруг кирхи. Придумали выложить дорожки по тени шпиля. Оригинальное решение и тоже достаточно экономное», — сказал он.

Александр Дрозденко напомнил, что финансирование всех проектов победителей прошлогоднего конкурса заложено в бюджет текущего года. «Проекты-победители профинансируем в следующем году, — пообещал он. — Правда, деньги будем выделять не полностью, 10-20 млн руб. А оставшиеся средства либо муниципалитет будет искать сам, либо мы поступим так, как сделали с Лужским проектом благоустройства набережной, победившим на первом конкурсе. Мы его финансируем постепенно в течение 3лет. Этим же способом, возможно, будем реализовывать и другие проекты- победители. Чтобы в каждом городе Ленинградской области была своя точка притяжения туристов и жителей города, где можно приятно провести время, полюбоваться на мастерство художников и ремесленников, перекусить в недорогих национальных кафе».