Какие дороги перекроют с понедельника

С 6 декабря ряд городских магистралей перекроют в связи с ремонтными работами.
Выборгский район
Закрытие движения в одном направлении
ул.СЕРГЕЯ МАРГО, от пр.Энгельса до Удельного пр.
Срок: 06.12.2016 – 15.12.2016
(этап 1.5) закрывается направление движения транспорта от пр.Энгельса к Удельному пр.
Работы по отводу транспорта при ремонте дороги
–
Закрытие движения
ЯРОСЛАВСКИЙ пр., от ул.Сергея Марго до Нежинской ул., без перекрестков с Елецкой ул., Енотаевской ул. и Удельным пр.
Срок: 06.12.2016 – 15.12.2016
(этап 1.5)
Работы по ремонту дороги
–
Калининский район
Ограничение движения
ПОЛЮСТРОВСКИЙ пр., у д.46,литер Б по Полюстровскому пр.
Срок: 07.12.2016 – 20.12.2016
(этапы 1 и 2 последовательно)
Работы по прокладке газопровода
–
Колпинский район
Закрытие движения в одном направлении
ФИДЕРНАЯ ул. (г.Колпино), от Финляндской ул. до пр. Ленина
Срок: 10.12.2016 – 16.12.2016
(этап 23) закрывается направление движения транспорта от Финляндской ул. к пр. Ленина
Работы по строительству газопровода
–
Красносельский район
Закрытие движения
2-Я КОМСОМОЛЬСКАЯ ул., у д. 35 по 2-й Комсомольской ул.
Срок: 08.12.2016 – 21.12.2016
(этап 2)
Работы по прокладке газопровода
–
Курортный район
Ограничение движения
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ул. (посёлок Репино), от Лагерной ул. до конца улицы
Срок: 07.12.2016 – 07.12.2016
(этап 1.0)
Работы по реконструкции дороги
–
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ул. (посёлок Репино), от Большого пр. до Лагерной ул.
Срок: 08.12.2016 – 08.12.2016
(этап 1) и с 09.12.2016 по 22.12.2016(этап 2) и с 23.01.2017 по 17.04.2017(этап 4)
Работы по реконструкции дороги
–
БОЛЬШОЙ пр. (посёлок Репино), от Привокзальной ул. до Северной ул.
Срок: 09.12.2016 – 22.12.2016
(этап 2) и с 23.12.2016 по 08.01.2017(этап 3.1)
Работы по реконструкции дороги
–
Закрытие движения
САПЁРНАЯ ул. (посёлок Комарово), от ул.Танкистов до Выборгской ул.
Срок: 05.12.2016 – 11.12.2016
Работы по строительству газопровода
–
наб.р.СЕСТРЫ (г.Сестрорецк), от ул.Володарского до ул.Борисова
Срок: 05.12.2016 – 03.06.2017
(этап 2)
Работы по ремонту дороги
–
Московский район
Закрытие движения в одном направлении
5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ проезд, от южного проезда Дунайского пр. до Дунайского пр.
Срок: 05.12.2016 – 25.12.2016
закрывается направление движения транспорта от южного проезда Дунайского пр. к Дунайскому пр.
Работы по реконструкции дороги
–
Ограничение движения
пр.ЮРИЯ ГАГАРИНА, (местный проезд у д.52 по Кузнецовской ул.) от Кузнецовской ул. до Благодатной ул.
Срок: 10.12.2016 – 11.12.2016
(этап 1.1) и с 17.12.2016 по 18.12.2016 (этап 2)
Работы по прокладке газопровода
–
пр.ЮРИЯ ГАГАРИНА, (четная сторона) от Кузнецовской ул. до Благодатной ул.
Срок: 10.12.2016 – 11.12.2016
(этап 1.1) и с 17.12.2016 по 18.12.2016 (этап 2)
Работы по прокладке газопровода
–
ПРЕДПОРТОВАЯ ул., от 7-го Предпортового проезда до Дунайского пр.
Срок: 05.12.2016 – 25.12.2016
Работы по реконструкции дороги
–
Закрытие движения
пр.ЮРИЯ ГАГАРИНА, (местный проезд у д.52 по Кузнецовской ул.) от Кузнецовской ул. до Благодатной ул.
Срок: 06.12.2016 – 09.12.2016
(этап 1)
Работы по строительству газопровода
–
4-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ проезд, в створе Предпортовой ул.
Срок: 05.12.2016 – 25.12.2016
Работы по реконструкции дороги
–
Приморский район
Ограничение движения
ОМСКАЯ ул., (нечетная сторона) от Торжковской ул. до Ланского шоссе
Срок: 06.12.2016 – 28.12.2016
Работы по прокладке водопровода
–
Центральный район
Ограничение движения
ул.ЛОМОНОСОВА, от наб. реки Фонтанки до ул. Рубинштейна
Срок: 08.12.2016 – 09.12.2016
(этап 3) и с 10.12.2016 по 11.12.2016(этап 4) и с 12.12.2016 по 17.12.2016(этап 5)
Работы по прокладке электрокабеля
–
ул.МАЯКОВСКОГО, от ул. Жуковского до Ковенского пер.
Срок: 06.12.2016 – 08.12.2016
(этап 1) и с 19.12.2016 по 20.12.2016(этап 12)
Работы по прокладке электрокабеля
–
ул.МАЯКОВСКОГО, от ул. Некрасова до Ковенского пер.
Срок: 09.12.2016 – 10.12.2016
(этап 2) и с 21.12.2016 по 22.12.2016(этап 14)
Работы по прокладке электрокабеля
–
КОВЕНСКИЙ пер., от ул. Маяковского до ул. Восстания
Срок: 11.12.2016 – 12.12.2016
(этап 4)
Работы по прокладке электрокабеля