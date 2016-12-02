Какие дороги перекроют с понедельника

С 6 декабря ряд городских магистралей перекроют в связи с ремонтными работами.



Выборгский район

Закрытие движения в одном направлении

ул.СЕРГЕЯ МАРГО, от пр.Энгельса до Удельного пр.

Срок: 06.12.2016 – 15.12.2016

(этап 1.5) закрывается направление движения транспорта от пр.Энгельса к Удельному пр.

Работы по отводу транспорта при ремонте дороги

–

Закрытие движения

ЯРОСЛАВСКИЙ пр., от ул.Сергея Марго до Нежинской ул., без перекрестков с Елецкой ул., Енотаевской ул. и Удельным пр.

Срок: 06.12.2016 – 15.12.2016

(этап 1.5)

Работы по ремонту дороги

–

Калининский район

Ограничение движения

ПОЛЮСТРОВСКИЙ пр., у д.46,литер Б по Полюстровскому пр.

Срок: 07.12.2016 – 20.12.2016

(этапы 1 и 2 последовательно)

Работы по прокладке газопровода

–

Колпинский район

Закрытие движения в одном направлении

ФИДЕРНАЯ ул. (г.Колпино), от Финляндской ул. до пр. Ленина

Срок: 10.12.2016 – 16.12.2016

(этап 23) закрывается направление движения транспорта от Финляндской ул. к пр. Ленина

Работы по строительству газопровода

–

Красносельский район

Закрытие движения

2-Я КОМСОМОЛЬСКАЯ ул., у д. 35 по 2-й Комсомольской ул.

Срок: 08.12.2016 – 21.12.2016

(этап 2)

Работы по прокладке газопровода

–

Курортный район

Ограничение движения

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ул. (посёлок Репино), от Лагерной ул. до конца улицы

Срок: 07.12.2016 – 07.12.2016

(этап 1.0)

Работы по реконструкции дороги

–

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ул. (посёлок Репино), от Большого пр. до Лагерной ул.

Срок: 08.12.2016 – 08.12.2016

(этап 1) и с 09.12.2016 по 22.12.2016(этап 2) и с 23.01.2017 по 17.04.2017(этап 4)

Работы по реконструкции дороги

–

БОЛЬШОЙ пр. (посёлок Репино), от Привокзальной ул. до Северной ул.

Срок: 09.12.2016 – 22.12.2016

(этап 2) и с 23.12.2016 по 08.01.2017(этап 3.1)

Работы по реконструкции дороги

–

Закрытие движения

САПЁРНАЯ ул. (посёлок Комарово), от ул.Танкистов до Выборгской ул.

Срок: 05.12.2016 – 11.12.2016

Работы по строительству газопровода

–

наб.р.СЕСТРЫ (г.Сестрорецк), от ул.Володарского до ул.Борисова

Срок: 05.12.2016 – 03.06.2017

(этап 2)

Работы по ремонту дороги

–

Московский район

Закрытие движения в одном направлении

5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ проезд, от южного проезда Дунайского пр. до Дунайского пр.

Срок: 05.12.2016 – 25.12.2016

закрывается направление движения транспорта от южного проезда Дунайского пр. к Дунайскому пр.

Работы по реконструкции дороги

–

Ограничение движения

пр.ЮРИЯ ГАГАРИНА, (местный проезд у д.52 по Кузнецовской ул.) от Кузнецовской ул. до Благодатной ул.

Срок: 10.12.2016 – 11.12.2016

(этап 1.1) и с 17.12.2016 по 18.12.2016 (этап 2)

Работы по прокладке газопровода

–

пр.ЮРИЯ ГАГАРИНА, (четная сторона) от Кузнецовской ул. до Благодатной ул.

Срок: 10.12.2016 – 11.12.2016

(этап 1.1) и с 17.12.2016 по 18.12.2016 (этап 2)

Работы по прокладке газопровода

–

ПРЕДПОРТОВАЯ ул., от 7-го Предпортового проезда до Дунайского пр.

Срок: 05.12.2016 – 25.12.2016

Работы по реконструкции дороги

–

Закрытие движения

пр.ЮРИЯ ГАГАРИНА, (местный проезд у д.52 по Кузнецовской ул.) от Кузнецовской ул. до Благодатной ул.

Срок: 06.12.2016 – 09.12.2016

(этап 1)

Работы по строительству газопровода

–

4-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ проезд, в створе Предпортовой ул.

Срок: 05.12.2016 – 25.12.2016

Работы по реконструкции дороги

–

Приморский район

Ограничение движения

ОМСКАЯ ул., (нечетная сторона) от Торжковской ул. до Ланского шоссе

Срок: 06.12.2016 – 28.12.2016

Работы по прокладке водопровода

–

Центральный район

Ограничение движения

ул.ЛОМОНОСОВА, от наб. реки Фонтанки до ул. Рубинштейна

Срок: 08.12.2016 – 09.12.2016

(этап 3) и с 10.12.2016 по 11.12.2016(этап 4) и с 12.12.2016 по 17.12.2016(этап 5)

Работы по прокладке электрокабеля

–

ул.МАЯКОВСКОГО, от ул. Жуковского до Ковенского пер.

Срок: 06.12.2016 – 08.12.2016

(этап 1) и с 19.12.2016 по 20.12.2016(этап 12)

Работы по прокладке электрокабеля

–

ул.МАЯКОВСКОГО, от ул. Некрасова до Ковенского пер.

Срок: 09.12.2016 – 10.12.2016

(этап 2) и с 21.12.2016 по 22.12.2016(этап 14)

Работы по прокладке электрокабеля

–

КОВЕНСКИЙ пер., от ул. Маяковского до ул. Восстания

Срок: 11.12.2016 – 12.12.2016

(этап 4)

Работы по прокладке электрокабеля