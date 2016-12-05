Правительство расширило пакет помощи ипотечникам

До 20% стоимости оставшейся суммы кредита по ипотеке могут возместить жители РФ, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ. Документ расширяет программу, стартовавшую в 2015 году. В соответствии с ней выделялся целый список категорий людей, которые могли получить субсидию на погашение остатка суммы ипотечного кредита – на субсидию могли, в частности, претендовать сотрудники бюджетных учреждений, научные сотрудники. Для того, чтобы получить выплаты, необходимо было документально подтвердить снижение дохода (текст постановления).

Теперь по программе можно погасить до 10% оставшегося займа. А кроме того, расширен список лиц, которые могут претендовать на субсидию – это, в частности, родители совершеннолетних студентов (до 24 лет). Документ на сайте правительства РФ.

На 1 декабря 2016 года в АИЖК было подано около 14 тыс. заявок по данной программе. По 7 тыс. заявок уже работа закончена, и кредиты переоформлены на новых условиях.