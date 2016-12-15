До конца года в Петербурге планируется ввести восемь “проблемных” объектов

На конец 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию 8 объектов из списка “проблемных строек”.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

21 ноября 2016 года было получено разрешение на ввод ЖК «Лесная дача» блок К, корпус 2, расположенного по адресу: Курортный район, пос. Горская-Александровская, квартал 12. Также до конца 2016 года ожидается ввод двух объектов ООО «СК Дальпитерстрой», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Шушары», участок 463 и Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, участок 240.

В Смольном сегодня, 15 декабря, представители строительных компаний отчитались о ситуации с “проблемными” объектами, находящимися на завершающем этапе строительства.

Первым заслушали доклад представителя «СК Альянс», застройщика ЖК «Дом у Озера», расположенного по адресу: Колпинский район, пос. Металлострой, ул. Центральная, участок 1 (юго-восточнее д. № 19, литера А, по Центральной ул.), (квартал 2 пос. Металлострой, Центральная ул., за домом № 19). На сегодняшний день получены акты проверок инспекторов СГСНиЭ по специальным видам работ. Идет устранение замечаний инспектора строительного надзора общестроительных работ. Застройщику рекомендовано подготовить и подать пакет документов в СГСНиЭ до 15 декабря 2016 года для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Следующим взял слово представитель ООО «Л1 Строительная компания № 1» – застройщик ЖК «Лондон-Парк», расположенного по адресу: Выборгский район, пр., Просвещения, дом 43, литера А, Шувалово-Озерки, квартал 25А). На первой очереди объекта работают инспекторы СГСНиЭ по специальным видам работ, ожидается выход инспектора строительного надзора общестроительных работ. Согласован проект водоснабжения, подготовлены документы на присоединение объекта к сетям водоснабжения. Застройщику рекомендовано предоставить в Комитет по строительству график завершения работ и подготовки документов для получения разрешения на ввод.

Далее перешли к докладу представителя ООО «СК «Импульс», застройщика жилого комплекса «Идеал», расположенного по адресу: Пушкинский район, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 55, лит. А. На объекте до конца недели будут завершены работы по монтажу главного распределительного щита. Идет работа по получению всех необходимых документов для подачи извещения о готовности к прохождению итоговой проверки в СГСНиЭ. Застройщику рекомендовано подать извещение и пакет документов на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Затем отчитался представитель ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», завершающего работы на ЖК «Кристалл-Полюстрово», который расположен по адресу: Красногвардейский район, Полюстрово, квартал 30, ул. Маршала Тухачевского, между домами 27-2 и 17 (севернее пересечения ул. Маршала Тухачевского и ул. Стасовой). Получены справки о выполнении технических условий ПАО «Ленэнерго», подано извещение о завершении строительства для получения заключения о соответствии требованиям технических регламентов построенного объекта. Застройщику рекомендовано до 15 декабря 2016 подать пакет документов для получения разрешения на ввод.

В завершение совещания заслушали доклад технического заказчика ЖК «Каменка» ООО «СК «Анкер», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пригородный, участок 198 (Каменка). По корпусам 6.1 и 6.2 поданы документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. По корпусу 7 подан пакет документов для получения заключения о соответствии требованиям технических регламентов построенного объекта.