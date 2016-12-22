РЖД получит 25 млрд рублей на инфраструктуру

В уставный капитал ОАО «РЖД» направляется взнос в размере 24,98 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.

В постановлении перечислены основные инвестиционные проекты на железной дороге:

– 3,34 млрд рублей – на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;

– 8,84 млрд рублей – на строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск;

– 4,7 млрд рублей – на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».