22 Декабрь, 2016


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Минстрой и АСИ разработают модель развития городской среды и ЖКХ

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Отраслевая модель развития городской среды и ЖКХ будет разработана в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Отраслевая модель развития городской среды и ЖКХ – «готовое решение», состоящее из набора лучших практик и инициатив по 9 направлениям:
комфортная городская среда;
доступная среда;
теплоснабжение;
водоснабжение/водоотведение;
энергосбережение/энергоэффективность;
ТБО (твердые бытовые отходы);
инвестиционная среда;
капитальный ремонт;
общественная инициатива.

По замыслам специалистов АСИ, «готовые решения» представляют собой конструктор, используя который регионы могут быстро, эффективно и прогнозируемо внедрять лучшие практики для модернизации ЖКХ и улучшения качества городской среды.

АСИ собрало успешный опыт регионов в рамках всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, который впервые проводился в 2016 году:
Практика ГЧП в Волгограде, где за счет реализации концессионного соглашения модернизирована система холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе переложены 243 км сетей водоснабжения и водоотведения, реконструированы 113 насосных станций водопровода и канализации из 121, проведена реконструкция городских очистных сооружений канализации, резервуаров чистой воды и т.д.;
Практика Ростова-на-Дону, где заключено концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию выставочного павильона и пяти павильонов-кафе, реконструкцию и эксплуатацию трех участков гидротехнического сооружения, содержание и эксплуатацию земельного участка, уход, модернизацию (капитальный ремонт) технологически связанного с ним имущества по ул. Береговая;
Практика Саратова, где в рамках строительства жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе инвесторы берут на себя обязательства по одновременному созданию социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры (например, с использованием механизмов ГЧП проведено строительство магистральных тепловых сетей).

Об этом сообщает пресс-служба АСИ.

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