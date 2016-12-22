22 Декабрь, 2016


Актуальное
Главная
Новости

Пожарные помогли водителям на Приморском шоссе

Дата:
Новости
Оставить комментарий

На место ДТП в Приморском районе были вызваны спасатели МЧС.

Ремонт дорог
Фото: pixabay.com

У дома 211 по Приморскому шоссе утром в четверг произошла авария. В нее, по информации mchs.gov.ru, попали ВАЗ 21150 – “Жигули” – и Volkswagen.

После того, как диспетчеру по телефону “01” поступило сообщение о ДТП, на место столкновения от МЧС были отправлены пожарные. Они оказали помощь в ликвидации последствий аварии.

Информации о пострадавших в результате столкновения не поступало. Для устранения проблем, возникших из-за аварии, привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава МЧС.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X