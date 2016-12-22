Пожарные помогли водителям на Приморском шоссе

На место ДТП в Приморском районе были вызваны спасатели МЧС.

У дома 211 по Приморскому шоссе утром в четверг произошла авария. В нее, по информации mchs.gov.ru, попали ВАЗ 21150 – “Жигули” – и Volkswagen.

После того, как диспетчеру по телефону “01” поступило сообщение о ДТП, на место столкновения от МЧС были отправлены пожарные. Они оказали помощь в ликвидации последствий аварии.

Информации о пострадавших в результате столкновения не поступало. Для устранения проблем, возникших из-за аварии, привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава МЧС.