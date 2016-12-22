22 Декабрь, 2016


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Электричку “Лыжная стрела” запустят с января

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В новогодние каникулы любители спорта смогут бесплатно отправиться за город.

Лыжная стрела
Фото: moskovsky-vokzal.ru

Билет на проезд в “Лыжной стреле” выдадут в отделе физической культуры и спорта администрации района проживания. Расписание выездов на пешеходную или лыжную прогулку включает даты 8, 15, 21 и 29 января.

В начале 2016 года, с января по март, “Лыжной стрелой” воспользовались более 20 тысяч любителей спорта. Они участвовали в спортивных программах, преодолевая в зависимости от подготовки дистанции 5, 10 и 15 км.

В следующем году наряду с состязаниями ожидаются развлекательные мероприятия: бег в мешках, перетягивание каната, прыжки со скакалкой, снежный волейбол. Кроме того, можно будет спеть под баян и выпить горячего чаю у костра.

Подробности о “Лыжной стреле” можно узнать по телефонам 571-01-17 и 315-91-48.

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