Грузовик врезался в машины и рабочих

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Около полудня 22 декабря грузовик в тоннеле на Канонерский остров неожиданно поехал в сторону работавших на дороге людей, врезался в машины и только тогда остановился.

Как сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП / Санкт-Петербург” соцсети “ВКонтакте”, от фуры, у которой, по всей видимости отказали тормоза, могли пострадать дорожные рабочие.

По словам других свидетелей ДТП, пострадавших, к счастью, нет, и, если быть точным, в аварию попала не фура, а контейнеровоз. Отмечается также, что на месте происшествия образовалась пробка.

На некоторое время движение в тоннеле и на прилегающей территории встало, но около двух часов дня начало потихоньку восстанавливаться. Подробности произошедшего выясняются.