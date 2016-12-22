Для сотрудников “Лахта-центра” сделают железнодорожную остановку

В Смольном планируется построить остановку “Новая Лахта” напротив строящегося “Лахта-центра”.

Для того, чтобы пассажиры могли добраться от электрички до “Лахта-центра”, власти обещают построить подземный пешеходный переход под Приморским шоссе. Он должен быть сдан в июле 2019 г.

Строительство станции метро «Новая Лахта» и автобусной станции планируется после 2028 г.

В соответствии с предварительными расчетами, с 2018 г городским пассажирским транспортом в день будет пользоваться порядка 1356 посетителей и 3191 сотрудников “Лахта-центра”.

Сейчас в утренние часы «пик» провозная способность на маршрутах, следующих из Санкт-Петербурга, составляет порядка 4400 чел.