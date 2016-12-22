22 Декабрь, 2016


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Дороги Ленобласти оборудовали погодными датчиками

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Погодные датчики установлены на региональных трассах «Зуево – Новая Ладога», «Стрельна – Кипень – Гатчина», «Зеленогорск – Приморск – Выборг», «Осиновая Роща – Магистральная», «Санкт-Петербург – Ручьи», «Санкт-Петербург – Парголово-Огоньки», «Санкт-Петербург – Кировск» и «Санкт-Петербург – Морье», на подъезде к Бокситогорску.

Все станции снабжены видеокамерами, которые в режиме реального времени транслируют изображение в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор».

Оборудование одновременно анализирует 13 метеорологических показателей, включая скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности автомобильной дороги. Полученные данные позволяют специалистам прогнозировать образование наледи, снежных накатов, дают возможность точно рассчитать необходимое количество реагентов для обработки дорожного полотна.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

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