Во Всеволожском районе открылся индустриальный парк

Открылся индустриальный парк «Ладожский», который занимает площадь 10 га близ федеральной трассы «Петербург-Мурманск».

В помещениях первой очереди расположатся производства красителей и пигментов ООО «Завод технических дисперсий» и полиэфирного волокна ООО «Ладожское волокно». Аналогичная продукция, необходимая для выпуска бумаг, фильтров и флизелиновых обоев, сегодня почти на 100% импортируется.

Производство волокна в индустриальном парке выйдет на проектную мощность уже в 2017 году. В установку линии по выпуску 300 тонн материала в месяц инвестор вкладывает около 600 млн рублей.

Планируется, что резидентом второй очереди парка станет некоммерческая организация «Город мастеров».