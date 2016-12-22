22 Декабрь, 2016


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Во Всеволожском районе открылся индустриальный парк

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Открылся индустриальный парк «Ладожский», который занимает площадь 10 га близ федеральной трассы «Петербург-Мурманск».

В помещениях первой очереди расположатся производства красителей и пигментов ООО «Завод технических дисперсий» и полиэфирного волокна ООО «Ладожское волокно». Аналогичная продукция, необходимая для выпуска бумаг, фильтров и флизелиновых обоев, сегодня почти на 100% импортируется.

Производство волокна в индустриальном парке выйдет на проектную мощность уже в 2017 году. В установку линии по выпуску 300 тонн материала в месяц инвестор вкладывает около 600 млн рублей.

Планируется, что резидентом второй очереди парка станет некоммерческая организация «Город мастеров».

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