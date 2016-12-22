УФАС призывает Смольный “навести порядок в городской рекламе”

Федеральный арбитражный суд поддержал УФАС Петербурга, которое обязало комитет по печати городского правительства провести торги на установку рекламных конструкций.



По мнению экспертов УФАС, рынок наружной рекламы Петербурга с 2013 года и по сей день фактически не регулируется.

“Надеюсь, что Комитет по печати, который по непонятным причинам уже долгое время откладывает проведение торгов, наконец-то наведет порядок в городской рекламной среде”, – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.