22 Декабрь, 2016


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УФАС призывает Смольный “навести порядок в городской рекламе”

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Новости
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Федеральный арбитражный суд поддержал УФАС Петербурга, которое обязало комитет по печати городского правительства провести торги на установку рекламных конструкций.


По мнению экспертов УФАС, рынок наружной рекламы Петербурга с 2013 года и по сей день фактически не регулируется.

“Надеюсь, что Комитет по печати, который по непонятным причинам уже долгое время откладывает проведение торгов, наконец-то наведет порядок в городской рекламной среде”, – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

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