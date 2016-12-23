Со стройплощадки бизнес-школы украли ноутбуки

Преступление было совершено в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Ночью воры прокрались на строительную площадку бизнес-школы, относящейся к одному из петербургских вузов. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, они тайно вынесли компьютерную технику из строительного вагончика.

На объекте была установлена охранная сигнализация, однако она не сработала, поскольку злоумышленники заранее ее отключили. В результате были похищены 10 ноутбуков, общая стоимость которых составляет 205 тысяч рублей. Сейчас полиция изучает обстоятельства произошедшего.

Одна из возможных причин присутствия ноутбуков на стройке – цифровое обеспечение строительного процесса. Компьютерные программы активно используются в строительстве для проектирования объектов разного назначения.