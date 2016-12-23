Строительство судебного квартала в Петербурге получило одобрение

Разрешение выдал Госстройнадзор 21 декабря 2016 года.

Судебный комплекс, который включает Дворец танцев Бориса Эйфмана, получил разрешение на строительство со сроком действия до 30 января 2021 года.

По информации пресс-службы администрации Петербурга, Госстройнадзору был предоставлен исчерпывающий комплект документов.

Застройщиком комплекса Верховного суда выступает ФГБУ “Дирекция по строительству и реконструкции объектов в СЗФО”. Заказчик – дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в СЗФО.

Планируется, что судебный квартал будет располагаться на территории 9,9 га между проспектом Добролюбова и Невой.