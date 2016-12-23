23 Декабрь, 2016


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Строительство судебного квартала в Петербурге получило одобрение

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Разрешение выдал Госстройнадзор 21 декабря 2016 года.

Фото: ООО “Евгений Герасимов и партнеры”

Судебный комплекс, который включает Дворец танцев Бориса Эйфмана, получил разрешение на строительство со сроком действия до 30 января 2021 года.

По информации пресс-службы администрации Петербурга, Госстройнадзору был предоставлен исчерпывающий комплект документов.

Застройщиком комплекса Верховного суда выступает ФГБУ “Дирекция по строительству и реконструкции объектов в СЗФО”. Заказчик – дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в СЗФО.

Планируется, что судебный квартал будет располагаться на территории 9,9 га между проспектом Добролюбова и Невой.

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